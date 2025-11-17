Начал испытания головной болгарский патрульный корабль нового типа "Храбри"

Министерство обороны Болгарии сообщило о начале 11 ноября 2025 года заводских ходовых испытаний головного построенного для военно-морских сил Болгарии многофункционального патрульного корабля "Храбри" (бортовой номер "12"), из двух заказанных единиц. Корабль был построен на болгарском судостроительном и судоремонтном заводе "МТГ-Делфин" (MTG Dolphin) в Варне по проекту MMPV 90 германской компании NVL Group (входящей в состав германской группы Lürssen, в настоящеее время находится в процессе приобретения группой Rheinmetall).

12 ноября 2020 года правительство Болгарии подписало с германской судостроительной группой Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG контракт на постройку двух многофункциональных патрульных кораблей ("Многофункционален модулен патрулен кораб" - ММПК) проекта MMPV 90 стоимостью 984 млн левов с НДС (503 млн евро по тогдашнему курсу, - без учета стоимости ракетного вооружения). Строительство ведется по проекту и при участии Lürssen как генерального подрядчика на болгарском судостроительном и судоремонтном заводе "МТГ-Делфин" в Варне. С 1 ноября 2021 года роль генерального подрядчика с немецкой стороны перешла к свежесформированной компании NVL Group (Naval Vessels Lürssen), в которую группа Lürssen выделила свои активы в области военного кораблестроения (в сентябре 2025 года было сообщено о достижении соглашения о продаже NVL Group группой Lürssen другой германской группе Rheinmetall, сделку планируется закрыть в 2026 году). Для технического проектирования корабля и сопровождения строительства в Варне создано дочернее предприятие NVL Group под названием Naval Technology Bulgaria.

Представленный Lürssen проект MMPV 90 был выбран министерством обороны Болгарии по итогам шедшего с 2016 года тендера, в финальном этапе которого принимали участие также итальянское судостроительное объединение Fincantieri и сам завод "МТГ-Делфин" с собственным проектом "модульного" корвета К-90 (предположительно, разработанного при участии николаевского Исследовательско-проектного центра кораблестроения - ИПЦК). При этом завод "МТГ-Делфин" был заранее определен исполнителем постройки при любом варианте выбора. Ранее завод "МТГ-Делфин" получил известность постройкой на нем боевых кораблей для Экваториальной Гвинеи по украинским проектам (всего того же ИПЦК).

Болгарская программа постройки двух перспективных надводных кораблей была жестко ограничена финансовым лимитом в 1 млрд левов (немногим более 500 млн евро), что привело к отсеву еще на раннем этапе тендера ранее бывшего фаворитом у ВМС Болгарии гораздо более дорогостоящего корвета французского проекта Gowind Combat (Gowind 2500), и в итоге к выбору не полноценного корабля класса корвет, а фактически патрульного корабля береговой охраны умеренных размеров с усиленным вооружением. Выбранный болгарской стороной проект Lürssen MMPV 90 (Multipurpose Modular Patrol Vessel) фактически является вариантом ранее представленного Lürssen на мировой рынок проекта 90-метрового патрульного корабля OPV 90. В свою очередь, OPV 90 является увеличенной версией проекта 80-метрового патрульного корабля PV 80, по которому ранее Lürssen построила четыре патрульных корабля типа Darussalam для ВМС Брунея (сданы в 2011-2014 годах), а теперь по которому в Австралии ведётся строительство шести патрульных кораблей типа Arafura.

Два корабля проекта MMPV90, строящиеся по указанному контракту на "МТГ-Делфин", по контракту должны были быть введены в строй, соответственно, в третьем квартале 2025 года и третьем квартале 2026 года, и должны составить ядро обновленного болгарского флота. По ряду последних сообщений, ВМС Болгарии намерены классифицировать эти корабли как фрегаты.

Церемония первой резки стали для головного болгарского патрульного хорабля "Храбри" (строительный номер 13779) состоялась на предприятии "МТГ-Делфин" 3 декабря 2021 года, а церемония официальной закладки - 17 июня 2022 года. Головной корабль был спущен на воду 4 августа 2023 года. Теперь "Храбри" выведен на испытания. Строительство головного корабля отстает от графика примерно на 10 месяцев, что, в частности, было вызвано некоторыми доработками, вносимыми в конструкцию корабля во время его достройки.

Церемония первой резки стали для второго корабля "Смели" (строительный номер 13780, планируемый бортовой номер "11") состоялась 14 декабря 2022 года, а церемония его официальной закладки - 22 июня 2023 года. "Смели" был спущен на воду 12 декабря 2024 года.

NVL Group сообщала, что болгарский корабль имеет стандартное водоизмещение 2100 тонн и полное водоизмещение 2300 тонн, длину 90 метров и ширину 14 метров. Энергетическая установка является дизельной двухвальной, скорость полного хода до 25 узлов, дальность плавания экономическим ходом 14 узлов составит 3000 миль. Автономность семь суток, экипаж составляет около 70 человек.

Воружение корабля включает четыре пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Saab RBS-15 Mk 3+, восьмиконтейнерную вертикальную пусковую установку зенитного ракетного комплекса MBDA VL-MICA, 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Oto Super Rapid, 35-мм зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Oerlikon Millennium и два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для противолодочных торпед Leonardo A.244/S. Корабль оснащен ангаром для базирования вертолета типа Airbus Helicopters AS565MB Panther (ВМС Болгарии имеют три вертолета этого типа).

Радиоэлектронное вооружение корабля в основном поставлено шведской группой Saab АВ и включает РЛС общего обнаружения Sea Giraffe AMB, систему управления огнем Ceros 200, электронно-оптическую систему EOS 500, АСБУ серии Saab 9LV и комплекс связи TactiCall. Установлена подкильная ГАС. Корабли оснащены комплексом РЭБ производства Saab и комплексом выстреливаемых помех Rheinmetall TKWA/MASS.

Выход на заводские ходовые испытания головного построенного для ВМС Болгарии на болгарском судостроительном и судоремонтном заводе "МТГ-Делфин" (MTG Dolphin) многофункционального патрульного корабля "Храбри" по проекту MMPV 90 германской компании NVL Group. Варна, 11.11.2025 (с) министерство обороны Болгарии и W-@petrovbg2 / WarshipCam

