Начато строительство головного патрульного корабля для болгарского флота

3 декабря 2021 года на болгарском судостроительном и судоремонтном заводе "МТГ-Делфин" (MTG Dolphin) в Варне состоялась официальная церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительства для военно-морских сил Болгарии головного многофункционального патрульного корабля (корвета) (строительный номер 13779) из двух заказанных единиц проекта MMPV 90 германской компании NVL Group (входящей в состав германской группы Lürssen). На церемонии присутствовало руководство вооруженных сил Болгарии.

Изображение многофункционального патрульного корабля (корвета) ВМС Болгарии проекта MMPV 90 германской компании NVL Group (входящей в состав германской группы Lürssen) (с) Lürssen

Два корабля проекта MMPV90, запланированные к постройке на "МТГ-Делфин", должны быть введены в строй, соответственно, в третьем квартале 2025 года и третьем квартале 2026 года, и должны составить ядро обновленного болгарского флота.

12 ноября 2020 года правительство Болгарии подписало с германской судостроительной группой Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG контракт на постройку двух многофункциональных патрульных кораблей (фактически корветов) проекта MMPV 90 стоимостью 984 млн левов с НДС (503,1 млн евро, - как можно понять, без учета стоимости ракетного вооружения). Строительство должно вестись по проекту и при участии Lürssen как генерального подрядчика на болгарском судостроительном и судоремонтном заводе "МТГ-Делфин" в Варне. С 1 ноября 2021 года роль генерального подрядчика с немецкой стороны перешла к свежесформированной компании NVL Group (Naval Vessels Lürssen), в которую группа Lürssen выделила свои активы в области военного кораблестроения. Для технического проектирования корабля и сопровождения строительства в Варне создано дочернее предприятие NVL Group под названием Naval Technology Bulgaria.

Представленный Lürssen проект MMPV 90 был выбран министерством обороны Болгарии по итогам шедшего с 2016 года тендера, в финальном этапе которого принимали участие также итальянское судостроительное объединение Fincantieri и сам завод "МТГ-Делфин" с собственным проектом "модульного" корвета К-90 (предположительно, разработанного при участии николаевского Исследовательско-проектного центра кораблестроения - ИПЦК). При этом завод "МТГ-Делфин" был заранее определен исполнителем постройки при любом варианте выбора. Напомним, что ранее завод "МТГ-Делфин" получил известность постройкой на нем боевых кораблей для Экваториальной Гвинеи по украинским проектам (всего того же ИПЦК).

Болгарская программа постройки двух перспективных надводных кораблей была жестко ограничена финансовым лимитом в 1 млрд левов (немногим более 500 млн евро), что привело к отсеву еще на раннем этапе тендера ранее бывшего фаворитом у ВМС Болгарии гораздо более дорогостоящего корвета французского проекта Gowind Combat (Gowind 2500), и в итоге к выбору не полноценного корабля класса корвет, а фактически патрульного корабля береговой охраны умеренных размеров с усиленным вооружением. Выбранный болгарской стороной проект Lürssen MMPV 90 (Multipurpose Modular Patrol Vessel) фактически является вариантом ранее представленного Lürssen на мировой рынок проекта 90-метрового патрульного корабля OPV 90. В свою очередь, OPV 90 является увеличенной версией проекта 80-метрового патрульного корабля PV 80, по которому ранее Lürssen построила четыре патрульных корабля типа Darussalam для ВМС Брунея (сданы в 2011-2014 годах), а теперь по которому в Австралии начато строительство 12 патрульных кораблей типа Arafura.

Подробные характеристики болгарского корабля проекта MMPV 90 до сих пор не раскрываются, хотя заводом "МТГ-Делфин" было сообщено, что его водоизмещение (видимо, полное) составит 2300 тонн, а длина 90 метров и ширина 14 метров. Энергетическая установка, видимо, будет дизельной, скорость полного хода не более 25 узлов. Относительно вооружения корабля по изображениям проекта известно, что оно будет включать четыре пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса (тип пока не выбран, рассматриваются варианты MBDA Exocet MM40 Block 3, Saab RBS-15 Mk 3+/4 и Kongsberg NSM), вертикальную пусковую установку зенитного ракетного комплекса (тип также пока не выбран, рассматриваются варианты Raytheon ESSM с пусковой установкой Mk 56 и MBDA VL-MICA), 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, 35-мм зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Oerlikon Millennium, и, возможно, две 12,7-мм или 20-мм дистанционно управляемые установки, а также 324-мм торпедные аппараты. Корабль будет оснащен ангаром для базирования вертолета типа Airbus Helicopters AS565MB Panther (ВМС Болгарии имеют три вертолета этого типа).

Можно прежположить, что в составе ВМС Болгарии два новых корабля проекта MMPV 90 заменят все четыре находящихся в строю фрегата постройки 1970-х годов - три бывших бельгийских типа Wielingen и бывший советский проекта 1159.

Модель многофункционального патрульного корабля (корвета) ВМС Болгарии проекта MMPV 90 германской компании NVL Group (входящей в состав германской группы Lürssen) с церемонии первой резки стали для головного корабля на болгарском судостроительном и судоремонтном заводе "МТГ-Делфин" (MTG Dolphin) в Варне, 03.12.2021. На модели представлены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Saab RBS-15 Mk 3+ (с) министерство обороны Болгарии

На церемонии первой резки стали для головного многофункционального патрульного корабля (корвета) ВМС Болгарии проекта MMPV 90 германской компании NVL Group (входящей в состав германской группы Lürssen) на болгарском судостроительном и судоремонтном заводе "МТГ-Делфин" (MTG Dolphin) в Варне, 03.12.2021 (с) министерство обороны Болгарии и NVL Group