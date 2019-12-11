Болгария получила еще один морской вертолет AS365N3+ Dauphin II

6 декабря 2019 года на аэродроме Чайка в Варне авиации ВМС Болгарии был официально многоцелевой морской вертолет Airbus Helicopter AS365N3+ Dauphin II (бортовой номер "905"), приобретенный для замены разбившегося в 2017 году болгарского флотского вертолета Airbus Helicopters AS565MB Panther (военный вариант вертолета Dauphin II).

Полученный авиацией ВМС Болгарии многоцелевой вертолет Airbus Helicopter AS365N3+ Dauphin II (бортовой номер "905", предположительный серийный номер 6964) в морском исполнении. Аэродром Чайка (Варна), 06.12.2019 (с) ВМС Болгарии

Данный вертолет AS365N3+ Dauphin II был приобретен Airbus Helicopters для Болгарии на коммерческом рынке в ноябре 2018 года и переобрудован в морской вариант на предприятии Airbus Helicopters в Брашове (Румыния). После переоборудования и окраски он прибыл в Болгарию на аэродром Чайка 20 ноября 2019 года с временной регистрацией YR-AHX.

Предположительно, данный вертолет имеет серийный номер 6964, был построен Airbus Helicopters в 2013 году и использовался различными владельцами в Норвегии с норвежской регистрацией LN-OLT.

Напомним, что в январе 2005 года министерство обороны Болгарии подписало контракт стоимостью 358 млн евро с европейским объединением EADS (ныне Airbus) на приобретение для ВВС Болгарии 12 транспортных вертолетов AS532AL Cougar, а для авиации ВМС Болгарии - шести морских вертолетов AS565 Panther. Реализация контракта затянулась из-за финансовых проблем Болгарии, и в июне 2010 года болгарская сторона, в частности, сократила заказ вертолетов AS565 Panther с шести до трех единиц. Все три вертолета AS565 Panther новой постройки (бортовые номера "901", "902" и "903") были получены Болгарией в октябре-ноябре 2011 года, и, заменив старые вертолеты советского производства серии Ми-14, стали единственными машинами болгарской морской авиации. Однако 9 июня 2017 года вертолет с бортовымс номером "902" потерпел катастрофу в Черном море, что и вынудило болгарам приобретать ему замену.