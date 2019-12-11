Войти
bmpd.livejournal.com

Болгария получила еще один морской вертолет AS365N3+ Dauphin II

191
0
0

6 декабря 2019 года на аэродроме Чайка в Варне авиации ВМС Болгарии был официально многоцелевой морской вертолет Airbus Helicopter AS365N3+ Dauphin II (бортовой номер "905"), приобретенный для замены разбившегося в 2017 году болгарского флотского вертолета Airbus Helicopters AS565MB Panther (военный вариант вертолета Dauphin II).

Полученный авиацией ВМС Болгарии многоцелевой вертолет Airbus Helicopter AS365N3+ Dauphin II (бортовой номер "905", предположительный серийный номер 6964) в морском исполнении. Аэродром Чайка (Варна), 06.12.2019 (с) ВМС Болгарии

Данный вертолет AS365N3+ Dauphin II был приобретен Airbus Helicopters для Болгарии на коммерческом рынке в ноябре 2018 года и переобрудован в морской вариант на предприятии Airbus Helicopters в Брашове (Румыния). После переоборудования и окраски он прибыл в Болгарию на аэродром Чайка 20 ноября 2019 года с временной регистрацией YR-AHX.

Предположительно, данный вертолет имеет серийный номер 6964, был построен Airbus Helicopters в 2013 году и использовался различными владельцами в Норвегии с норвежской регистрацией LN-OLT.

Напомним, что в январе 2005 года министерство обороны Болгарии подписало контракт стоимостью 358 млн евро с европейским объединением EADS (ныне Airbus) на приобретение для ВВС Болгарии 12 транспортных вертолетов AS532AL Cougar, а для авиации ВМС Болгарии - шести морских вертолетов AS565 Panther. Реализация контракта затянулась из-за финансовых проблем Болгарии, и в июне 2010 года болгарская сторона, в частности, сократила заказ вертолетов AS565 Panther с шести до трех единиц. Все три вертолета AS565 Panther новой постройки (бортовые номера "901", "902" и "903") были получены Болгарией в октябре-ноябре 2011 года, и, заменив старые вертолеты советского производства серии Ми-14, стали единственными машинами болгарской морской авиации. Однако 9 июня 2017 года вертолет с бортовымс номером "902" потерпел катастрофу в Черном море, что и вынудило болгарам приобретать ему замену.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Норвегия
Румыния
Продукция
Dauphin
Ми-14
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
EADS
Похожие новости
09.06.2012
Саммит НАТО в Чикаго: векторы трансформации альянса
07.02.2012
НАТО решилось на покупку беспилотников
05.06.2008
РОССИЯ НА САЛОНЕ ILА-2008. ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ КОНСОЛИДИРОВАННО ВЫСТУПИЛА В БЕРЛИНЕ
13.09.2007
"Еврокоптер" стремится утвердиться на рынке стран Центральной и Восточной Европы
22.06.2007
НАТО приобретет у Boeing три самолета военно-транспортной авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"