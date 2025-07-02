В состав австралийского флота введен головной патрульный корабль нового типа Arafura

28 июня 2025 года во Фримантле (Австралия) состоялась официальная церемония ввода в состав военно-морских сил Австралии головного патрульного корабля нового типа OPV 203 Arafura. Корабль построен по проекту германской группы Lürssen и был официально передан австралийскому флоту в январе 2025 года, и с того времени проходил государственные испытания.

Патрульный корабль нового типа OPV 203 Arafura перед вводом в строй ВМС АВстралии, 2025 год (с) ВМС Австралии

В ноябре 2017 года германская судостроительная компания Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG (ныне группа Lürssen) была избрана победителем в тендере по программе Offshore Patrol Vessel (OPV) на постройку 12 патрульных кораблей для ВМС Австралии общей стоимостью 4 млрд австралийских долл, получив, соответствующий контракт. Выбранный Австралией по программе OPV проект Lürssen является модифицированным вариантом проекта PV 80, по которому ранее Lürssen построила четыре 80-метровых 1625-тонных патрульных корабля типа Darussalam для ВМС Брунея (сданы в 2011-2014 годах).

Программа постройки данных патрульных кораблей для ВМС Австралии и после выдачи контракта Lürssen претерпевала многочисленные задержки и "шатания" относительно целесообразности приобретения кораблей данного класса и их технического облика, и в феврале 2024 года правительство Австралии отменило постройку шести кораблей из заказанных 12. Причинами были названы то, что корабли типа Arafura были "сочтены неэффективным использованием ресурсов для выполнения гражданских задач по обеспечению безопасности на море", а сами корабли "не обладают системами живучести и самообороны, чтобы внести вклад в решение боевых задач надводного флота".

Генеральным подрядчиком по проектированию и строительству патрульных кораблей для ВМС Австралии выступает австралийское отделение Lürssen Australia группы Lürssen, которое использует на подрядной основе верфи Osborne Naval Shipyard в Осборне, принадлежащую сейчас BAE Systems Maritime Australia (где были построены первые два корабля) и Henderson Maritime Precinct компании Civmec в Гендерсоне в Западной Австралии (остальные сперва 10 кораблей, а теперь только четыре корабля). Постройка первых двух патрульных кораблей в Осборне была вызвана стремлением дать загрузку этому главному австралийскому судостроительному комплексу до развертывания там программы строительства для ВМС Австралии перспективных фрегатов типа Hunter (британского типа 26).

Строительство головного патрульного корабля OPV 203 Arafura (названного в честь Арафурского моря) было начато Osborne Naval Shipyard в Осборне 15 ноября 2018 года, официальная закладка была произведена 10 мая 2019 года. Спуск на воду Arafura был произведен в высокой степени готовности 16 декабря 2021 года. Однако, хотя сдача головного корабля была намечена на 2022 год, уже после спуска на воду корабль на этапе достройки был вовлечен в многочисленные переделки и изменения конструкции, направленные в том числе на улучшение живучести и противопожарной безопасности. В результате Arafura впервые вышел в море на заводские ходовые испытания 26 августа 2024 года и был введен в состав флота только теперь. Переделки головного корабля задержали и строительство остальных кораблей серии, на которые должны быть внесены те же изменения.

Второй патрульный корабль OPV 204 Eyre был заложен в Осборне 9 апреля 2020 года и спущен на воду 22 ноября 2023 года. Сейчас корабль практически завершен достройкой и ожидается, что он может быть сдан к концу 2025 года.

11 сентября 2020 года в Гендерсоне был заложен первый из десяти планируемых там патрульных кораблей OPV 205 Pilbara. Затем там с 2021 по 2023 годы были начаты работы по постройке и следующих трех единиц - OPV 206 Gippsland, OPV 207 Illawarra, OPV 208 Carpentaria, а остальные шесть единиц отменены. Сейчас сдача четырех строящихся в Гендерсоне кораблей ожидается с 2026 по 2029 годы.

Корабли типа Arafura имеют стандартное водоизмещение 1640 тонн, наибольшую длину 80 м, ширину 13 м, осадку 4 м. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU 16V мощностью по 5950 л.с. Скорость полного хода 22 узла, дальность плавания экономическим ходом 4000 миль, автономность 21 сутки. Экипаж 40 человек с возможностью размещения еще 20. Вооружение корабля после ряда изменений составили перставленная с австралийских сторожевых катеров типа Armidale израильская дистанционно управляемая артиллерийская установка Rafael Typhoon с 25-мм автоматической пушкой М242 Bushmaster (декларируется как временное решение) и два 12,7-мм пулемета. Корабль оснащен вертолетной площадкой для пилотируемого или беспилотного вертолета, а также одной 10-метровой и двумя 8,5-метровыми моторными лодками. Радиоэлектронное вооружение корабля включает АСБУ серии Saab 9LV, три навигационные РЛС Terma SCANTER 6002, электронно-оптические станции обнаружения и управления огнем Saab EOS500 и Safran Vigy Engage, аппаратуру передачи данных Link 16.

Церемония ввода в состав ВМС Австралии патрульного корабля нового типа OPV 203 Arafura. Фримантл, 28.06.2025 (с) ВМС Австралии