Спущен на воду головной австралийский патрульный корабль Arafura

Как сообщило министерство обороны Австралии, 16 декабря 2021 года на австралийской государственной судостроительной верфи Osborne Naval Shipyard в Осборне (штат Южная Австралия) был спущен на воду головной строящийся для военно-морских сил Австралии патрульный корабль OPV 203 Arafura в серии из 12 единиц по проекту PV 80 германской судостроительной группы Lürssen.

Головной строящийся для ВМС Австралии патрульный корабль OPV 203 Arafura германского проекта Lürssen PV 80 перед спуском на воду на австралийской государственной судостроительной верфи Osborne Naval Shipyard в Осборне (штат Южная Австралия), 16.12.2021 (с) министерство обороны Австралии

Напомним, что в ноябре 2017 года германская судостроительная компания Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG (ныне группа Lürssen) была избрана победителем в тендере по программе Offshore Patrol Vessel (OPV) на постройку 12 патрульных кораблей для ВМС Австралии общей стоимостью 4 млрд австралийских долл, получив, соответствующий контракт. Выбранный Австралией по программе OPV проект Lürssen является модифицированным вариантом проекта PV 80, по которому ранее Lürssen построила четыре 80-метровых 1625-тонных патрульных корабля типа Darussalam для ВМС Брунея (сданы в 2011-2014 годах).

Генеральным подрядчиком по проектированию и строительству патрульных кораблей для ВМС Австралии выступает австралийское отделение Lürssen Australia группы Lürssen, которое использует на подрядной основе верфи Osborne Naval Shipyard в Осборне (где должны быть построены первые два корабля) и Henderson Maritime Precinct компании Civmec в Гендерсоне в Западной Австралии (остальные 10 кораблей). Постройка первых двух патрульных кораблей в Осборне вызвана стремлением дать загрузку этому главному австралийскому судостроительному комплексу до развертывания там программы строительства для ВМС Австралии перспективных фрегатов типа Hunter (британского типа 26).

Строительство головного патрульного корабля OPV 203 Arafura было начато Osborne Naval Shipyard в Осборне 15 ноября 2018 года, официальная закладка была произведена 10 мая 2019 года. Спуск на воду Arafura произведен теперь в высокой степени готовности, сдача корабля намечена на 2022 год.

Второй патрульный корабль OPV 204 Eyre был заложен в Осборне 9 апреля 2020 года, сроком сдачи его назван март 2023 года.

11 сентября 2020 года в Гендерсоне был заложен первый их десяти планируемых там патрульных кораблей - OPV 205 Pilbara. К настоящему времени там начаты работы по постройке и следующих трех единиц - OPV 206 Gippsland, OPV 207 Illawarra, OPV 208 Carpentaria.

Корабли типа Arafura имеют стандартное водоизмещение 1640 тонн, наибольшую длину 80 м, ширину 13 м, осадку 4 м. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU 16V мощностью по 5950 л.с. Скорость полного хода 22 узла, дальность плавания экономическим ходом 4000 миль, автономность 21 сутки. Экипаж 40 человек с возможностью размещения еще 20. Вооружение корабля должны составить израильская дистанционно управляемая артиллерийская установка Rafael Typhoon с 25-мм автоматической пушкой М242 Bushmaster и два 12,7-мм пулемета. Корабль оснащен вертолетной площадкой для пилотируемого или беспилотного вертолета, а также одной 10-метровой и двумя 8,5-метровыми моторными лодками.

Головной строящийся для ВМС Австралии патрульный корабль OPV 203 Arafura германского проекта Lürssen PV 80 перед спуском на воду на австралийской государственной судостроительной верфи Osborne Naval Shipyard в Осборне (штат Южная Австралия), 15.12.2021 (с) министерство обороны Австралии

Cпуск на воду головного строящегося для ВМС Австралии патрулього корабля OPV 203 Arafura германского проекта Lürssen PV 80 на австралийской государственной судостроительной верфи Osborne Naval Shipyard в Осборне (штат Южная Австралия), 16.12.2021 (с) министерство обороны Австралии