Войти
bmpd.livejournal.com

Спущен на воду головной австралийский патрульный корабль Arafura

348
0
0

Как сообщило министерство обороны Австралии, 16 декабря 2021 года на австралийской государственной судостроительной верфи Osborne Naval Shipyard в Осборне (штат Южная Австралия) был спущен на воду головной строящийся для военно-морских сил Австралии патрульный корабль OPV 203 Arafura в серии из 12 единиц по проекту PV 80 германской судостроительной группы Lürssen.

Головной строящийся для ВМС Австралии патрульный корабль OPV 203 Arafura германского проекта Lürssen PV 80 перед спуском на воду на австралийской государственной судостроительной верфи Osborne Naval Shipyard в Осборне (штат Южная Австралия), 16.12.2021 (с) министерство обороны Австралии

Напомним, что в ноябре 2017 года германская судостроительная компания Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG (ныне группа Lürssen) была избрана победителем в тендере по программе Offshore Patrol Vessel (OPV) на постройку 12 патрульных кораблей для ВМС Австралии общей стоимостью 4 млрд австралийских долл, получив, соответствующий контракт. Выбранный Австралией по программе OPV проект Lürssen является модифицированным вариантом проекта PV 80, по которому ранее Lürssen построила четыре 80-метровых 1625-тонных патрульных корабля типа Darussalam для ВМС Брунея (сданы в 2011-2014 годах).

Генеральным подрядчиком по проектированию и строительству патрульных кораблей для ВМС Австралии выступает австралийское отделение Lürssen Australia группы Lürssen, которое использует на подрядной основе верфи Osborne Naval Shipyard в Осборне (где должны быть построены первые два корабля) и Henderson Maritime Precinct компании Civmec в Гендерсоне в Западной Австралии (остальные 10 кораблей). Постройка первых двух патрульных кораблей в Осборне вызвана стремлением дать загрузку этому главному австралийскому судостроительному комплексу до развертывания там программы строительства для ВМС Австралии перспективных фрегатов типа Hunter (британского типа 26).

Строительство головного патрульного корабля OPV 203 Arafura было начато Osborne Naval Shipyard в Осборне 15 ноября 2018 года, официальная закладка была произведена 10 мая 2019 года. Спуск на воду Arafura произведен теперь в высокой степени готовности, сдача корабля намечена на 2022 год.

Второй патрульный корабль OPV 204 Eyre был заложен в Осборне 9 апреля 2020 года, сроком сдачи его назван март 2023 года.

11 сентября 2020 года в Гендерсоне был заложен первый их десяти планируемых там патрульных кораблей - OPV 205 Pilbara. К настоящему времени там начаты работы по постройке и следующих трех единиц - OPV 206 Gippsland, OPV 207 Illawarra, OPV 208 Carpentaria.

Корабли типа Arafura имеют стандартное водоизмещение 1640 тонн, наибольшую длину 80 м, ширину 13 м, осадку 4 м. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU 16V мощностью по 5950 л.с. Скорость полного хода 22 узла, дальность плавания экономическим ходом 4000 миль, автономность 21 сутки. Экипаж 40 человек с возможностью размещения еще 20. Вооружение корабля должны составить израильская дистанционно управляемая артиллерийская установка Rafael Typhoon с 25-мм автоматической пушкой М242 Bushmaster и два 12,7-мм пулемета. Корабль оснащен вертолетной площадкой для пилотируемого или беспилотного вертолета, а также одной 10-метровой и двумя 8,5-метровыми моторными лодками.

Головной строящийся для ВМС Австралии патрульный корабль OPV 203 Arafura германского проекта Lürssen PV 80 перед спуском на воду на австралийской государственной судостроительной верфи Osborne Naval Shipyard в Осборне (штат Южная Австралия), 15.12.2021 (с) министерство обороны Австралии

Cпуск на воду головного строящегося для ВМС Австралии патрулього корабля OPV 203 Arafura германского проекта Lürssen PV 80 на австралийской государственной судостроительной верфи Osborne Naval Shipyard в Осборне (штат Южная Австралия), 16.12.2021 (с) министерство обороны Австралии

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бруней
Великобритания
Германия
Израиль
Продукция
F-16
Р-79-300
Компании
Rafael
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
20.11.2013
Город-государство как морская держава
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
21.02.2011
Атака дронов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 08:32
  • 188
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 08:09
  • 3
Почему строевая подготовка нужна нашим детям
  • 21.12 06:03
  • 1
Корпус корвета "Проворный" в результате пожара не пострадал, надстройку предстоит заменить - "Северная верфь"
  • 21.12 06:00
  • 1
Когда «культура» — главный диверсант
  • 21.12 04:51
  • 1
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 00:51
  • 25
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 00:25
  • 10
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 23:47
  • 26
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 20.12 20:09
  • 2
Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ
  • 20.12 18:51
  • 9
Пожар причинил крупный ущерб строящемуся в Петербурге кораблю - СК
  • 20.12 18:45
  • 94
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 20.12 16:10
  • 2
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 20.12 15:50
  • 1
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных
  • 20.12 15:45
  • 1
Россия не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ
  • 20.12 15:33
  • 1
Евросоюз предложил РФ обсуждать вопросы региональной безопасности в существующих форматах