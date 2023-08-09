Спущен на воду головной патрульный корабль "Храбри" для болгарского флота

4 августа 2023 года на болгарском судостроительном и судоремонтном заводе "МТГ-Делфин" (MTG Dolphin) в Варне состоялся спуск на воду строящегося для военно-морских сил Болгарии головного многофункционального патрульного корабля (корвета) "Храбри" (бортовой номер "12"), из двух заказанных единиц проекта MMPV 90 германской компании NVL Group (входящей в состав германской группы Lürssen).

Спущенный на воду на болгарском судостроительном и судоремонтном заводе "МТГ-Делфин" (MTG Dolphin) строящийся для ВМС Болгарии головной многофункциональный патрульный корабль (корвет) "Храбри" (бортовой номер "12") проекта MMPV 90 германской компании NVL Group. Варна, 04.08.2023 (с) "МТГ-Делфин"

Напомним, что 12 ноября 2020 года правительство Болгарии подписало с германской судостроительной группой Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG контракт на постройку двух многофункциональных патрульных кораблей ("Многофункционален модулен патрулен кораб" - ММПК) проекта MMPV 90 стоимостью 984 млн левов с НДС (503 млн евро по тогдашнему курсу, - как можно понять, без учета стоимости ракетного вооружения). Строительство ведется по проекту и при участии Lürssen как генерального подрядчика на болгарском судостроительном и судоремонтном заводе "МТГ-Делфин" в Варне. С 1 ноября 2021 года роль генерального подрядчика с немецкой стороны перешла к свежесформированной компании NVL Group (Naval Vessels Lürssen), в которую группа Lürssen выделила свои активы в области военного кораблестроения. Для технического проектирования корабля и сопровождения строительства в Варне создано дочернее предприятие NVL Group под названием Naval Technology Bulgaria.

Представленный Lürssen проект MMPV 90 был выбран министерством обороны Болгарии по итогам шедшего с 2016 года тендера, в финальном этапе которого принимали участие также итальянское судостроительное объединение Fincantieri и сам завод "МТГ-Делфин" с собственным проектом "модульного" корвета К-90 (предположительно, разработанного при участии николаевского Исследовательско-проектного центра кораблестроения - ИПЦК). При этом завод "МТГ-Делфин" был заранее определен исполнителем постройки при любом варианте выбора. Ранее завод "МТГ-Делфин" получил известность постройкой на нем боевых кораблей для Экваториальной Гвинеи по украинским проектам (всего того же ИПЦК).

Болгарская программа постройки двух перспективных надводных кораблей была жестко ограничена финансовым лимитом в 1 млрд левов (немногим более 500 млн евро), что привело к отсеву еще на раннем этапе тендера ранее бывшего фаворитом у ВМС Болгарии гораздо более дорогостоящего корвета французского проекта Gowind Combat (Gowind 2500), и в итоге к выбору не полноценного корабля класса корвет, а фактически патрульного корабля береговой охраны умеренных размеров с усиленным вооружением. Выбранный болгарской стороной проект Lürssen MMPV 90 (Multipurpose Modular Patrol Vessel) фактически является вариантом ранее представленного Lürssen на мировой рынок проекта 90-метрового патрульного корабля OPV 90. В свою очередь, OPV 90 является увеличенной версией проекта 80-метрового патрульного корабля PV 80, по которому ранее Lürssen построила четыре патрульных корабля типа Darussalam для ВМС Брунея (сданы в 2011-2014 годах), а теперь по которому в Австралии ведётся строительство 12 патрульных кораблей типа Arafura.

Два корабля проекта MMPV90, строящиеся по указанному контракту на "МТГ-Делфин", должны быть введены в строй, соответственно, в третьем квартале 2025 года и третьем квартале 2026 года, и должны составить ядро обновленного болгарского флота.

Церемония первой резки стали для головного болгарского патрульного хорабля "Храбри" (строительный номер 13779) состоялась на предприятии "МТГ-Делфин" 3 декабря 2021 года, а церемония официальной закладки - 17 июня 2022 года. Теперь головной корабль спущен на воду. Церемония первой резки стали для второго корабля "Смели" (строительный номер 13780, планируемый бортовой номер "11") состоялась 14 декабря 2022 года, а церемония его официальной закладки - 22 июня 2023 года.

Подробные характеристики болгарского корабля проекта MMPV 90 до сих пор не опубликованы. NVL Group сообщала, что корабль будет иметь стандартное водоизмещение 2100 тонн и полное водоизмещение 2300 тонн, длину 90 метров и ширину 14 метров. Энергетическая установка будет дизельной двухвальной, скорость полного хода не более 25 узлов, дальность плавания экономическим ходом 3000 миль. Воружение корабля будет включать четыре пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Saab RBS-15 Mk 3+, восьмиконтейнерную вертикальную пусковую установку зенитного ракетного комплекса MBDA VL-MICA, 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, 35-мм зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Oerlikon Millennium, и, возможно, две 12,7-мм или 20-мм дистанционно управляемые установки, а также два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для противолодочных торпед Leonardo A.244/S. Корабль будет оснащен ангаром для базирования вертолета типа Airbus Helicopters AS565MB Panther (ВМС Болгарии имеют три вертолета этого типа).

Радиоэлектронное вооружение корабля будет в основном поставлено шведской группой Saab АВ, включая РЛС общего обнаружения Sea Giraffe AMB, систему управления огнем Ceros 200 и АСБУ серии Saab 9LV. Планируется установка подкильной и буксируемой ГАС. Корабли будут оснащены комплексом РЭБ и комплексом выстреливаемых помех Rheinmetall TKWA/MASS.

Модель строящегося для ВМС Болгарии головного многофункционального патрульного корабля (корвета) "Храбри" проекта MMPV 90 германской компании NVL Group (с) "МТГ-Делфин"