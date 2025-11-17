Войти
Известия.ru

Российские дроноводы показали запуск «убийцы блиндажей» в зоне СВО

Разделы: Авиация
441
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Российские операторы дронов 4-й бригады Южной группировки войск показали процесс запуска беспилотника, который называют убийцей блиндажей и укрытий. Об этом 15 ноября сообщил корреспондент «Известий».


«Разведка доложила об обнаружении пункта управления беспилотниками противника, откуда враг запускает свои дроны. Нашим бойцам поставили задачу уничтожить укрепление», — рассказал Егор Кильдибеков.

Отмечается, что развертывание заняло не более двух минут, после чего беспилотник на скорости 120 км/ч направился в сторону позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Конкретно наш расчет использует дроны на радиоуправлении. Их мы оснащаем фугасными, осколочными и кумулятивными зарядами, которые подходят под разные цели», — отметил оператор-сапер с позывным Мартын.

Он добавил, что кумулятивные заряды используют для поражения техники, осколочные — для пехоты и фугасные — если необходимо разрушить укрепленную позицию врага. Мартын уточнил, что при заказе на удар по технике необходимо как можно быстрее запустить дрон, так как если медлить, то цель может уехать и поражена не будет.

«Тому, чему нас сейчас обучают, я скажу, прямо на голову выше люди становятся, которые проходят подготовку», — сообщил еще один оператор беспилотных систем с позывным Манул.

По словам военнослужащего, в день бывает 25–30 вылетов. Всё зависит от целей и обстановки на фронте.

Накануне портал Business Insider (BI) сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали применять управляемые по оптоволоконному кабелю беспилотники с дальностью полета до 50 км, которые нарушили украинскую логистику. Первый вице-премьер Украины Михаил Федоров в беседе с BI отметил, что подобные БПЛА невосприимчивы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и представляют весьма значительную угрозу для логистики и личного состава ВСУ.

Президент России Владимир Путин 12 июня заявил, что благодаря операторам беспилотников поражается до половины техники ВСУ. Российская армия накопила хороший опыт в сфере беспилотников и эффективность их применения постоянно растет, добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей