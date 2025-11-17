Российские дроноводы показали запуск «убийцы блиндажей» в зоне СВО

Российские операторы дронов 4-й бригады Южной группировки войск показали процесс запуска беспилотника, который называют убийцей блиндажей и укрытий. Об этом 15 ноября сообщил корреспондент «Известий».

«Разведка доложила об обнаружении пункта управления беспилотниками противника, откуда враг запускает свои дроны. Нашим бойцам поставили задачу уничтожить укрепление», — рассказал Егор Кильдибеков.

Отмечается, что развертывание заняло не более двух минут, после чего беспилотник на скорости 120 км/ч направился в сторону позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Конкретно наш расчет использует дроны на радиоуправлении. Их мы оснащаем фугасными, осколочными и кумулятивными зарядами, которые подходят под разные цели», — отметил оператор-сапер с позывным Мартын.

Он добавил, что кумулятивные заряды используют для поражения техники, осколочные — для пехоты и фугасные — если необходимо разрушить укрепленную позицию врага. Мартын уточнил, что при заказе на удар по технике необходимо как можно быстрее запустить дрон, так как если медлить, то цель может уехать и поражена не будет.

«Тому, чему нас сейчас обучают, я скажу, прямо на голову выше люди становятся, которые проходят подготовку», — сообщил еще один оператор беспилотных систем с позывным Манул.

По словам военнослужащего, в день бывает 25–30 вылетов. Всё зависит от целей и обстановки на фронте.

Накануне портал Business Insider (BI) сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали применять управляемые по оптоволоконному кабелю беспилотники с дальностью полета до 50 км, которые нарушили украинскую логистику. Первый вице-премьер Украины Михаил Федоров в беседе с BI отметил, что подобные БПЛА невосприимчивы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и представляют весьма значительную угрозу для логистики и личного состава ВСУ.

Президент России Владимир Путин 12 июня заявил, что благодаря операторам беспилотников поражается до половины техники ВСУ. Российская армия накопила хороший опыт в сфере беспилотников и эффективность их применения постоянно растет, добавил он.