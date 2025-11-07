Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx

5 ноября 2025 года совместное предприятие Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LMRV) итальянской компании Leonardo и германской группы Rheinmetall получило контракт на поставку армии Италии по программе A2CS (Army Armoured Combat System) первой партии гусеничных боевых машин пехоты KF41 Lynx в составе 21 единицы. Контракт предусматривает поставку первых пяти БМП в "венгерской" конфигурации с боевым модулем (башней) Rheinmetall Lance и 16 БМП в выбранном итальянской армией исполнении с итальянским обитаемым боевым модулем (башней) Leonardo Hitfist 30. Поставки первых пяти машин с боевым модулем Lance должны быть произведены уже в конце 2025 года с головного предприятия Rheinmetall в Унтерлюссе (Германия).

Поставленный итальянской армии для оценочных испытаний образец боевой машины пехоты Rheinmetall KF41 Lynx с боевым модулем Rheinmetall Lance на полигоне испытательного центра итальянской армии UTTAT в Неттуно, январь 2025 года (с) www.edrmagazine.eu

Еще 11 машин по этому контракту будут поставлены в 2026 году, и последние пять - в 2027 году. Видимо, все 21 первые БМП для Италии будут изготовлены в Унтерлюссе. Опционы к контракту предусматривают замену в последующем на первых пяти машинах боевых модулей Lance на Hitfist 30, а также поставку еще 30 БМП в "итальянской" конфигурации, и поставку тренажеров. Итальянский вариант БМП будет использовать установленную в башне Hitfist 30 новую автоматическую пушку Leonardo X-Gun под выстрел 30×173 мм.

В июле 2024 года Leonardo и Rheinmetall подписали меморандум о создании совместного предприятия Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LMRV) для организации совместных разработки и производства в Италии для нужд итальянской армии новых бронированных платформ на основе проектов Rheinmetall, включая танк на основе KF51 Panther и БМП на основе KF41 Lynx. 15 октября 2024 года создание LMRV было оформлено официально. Штаб-квартира LMRV находится в Риме, а основные производственные мощности будут располагаться на бывших площадях Oto Melara в Специи, где и планируется вести основное производство танков и БМП для итальянской армии.

Договоренность Leonardo и Rheinmetall, видимо, и предопределила выбор итальянской армии в пользу создания перспективного танка по программе i-Main Battle Tank (i-MBT) на платформе KF51 Panther, а перспективной БМП по программе Armoured Infantry Combat System (AICS, затем переименованной в 2025 году в Army Armoured Combat System - A2CS) - на платформе KF41 Lynx. С декабря 2024 года одна БМП KF41 Lynx проходит оценочные испытания в испытательном центре итальянской армии UTTAT (Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri) в Неттуно близ Рима. Всего по программе A2CS итальянская армия намерена приобрести 1050 новых БМП и различных машин на их базе, с началом поставок в 2028 году, а по программе i-MBT - 272 новых танка.

Предварительно, по программе A2CS итальянская армия намерена получить пять основных вариантов машин на платформе KF41 - линейную БМП с башней Leonardo Hitfist 30 c 30-мм автоматической пушкой Leonardo X-Gun, машину огневой поддержки ("средний" танк) с башней Leonardo Hitfact со 120-мм пушкой Leonardo, зенитную самоходную установку с 30-мм башенным зенитным артиллерийским комплексом Rheinmetall Skyranger 30, самоходный миномет со 120-мм автоматизированным миномётным комплексом Patria NEMO в башне, и бронетранспортер без башни, на основе которого, в свою очередь, предполагается создание еше 12 специальных вариантов (в частности, разведывательный, медицинский, упрощенный 120-мм самоходный миномет с расположением в корпусе, и пр.). Безбашенные варианты должны оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем Leonardo HITROLE 50 c 12,7-мм пулеметом.

Италия таким образом стала вторым заказчиком БМП KF41 Lynx после Венгрии, заключившей в 2020 году контракт на приобретение 209 этих машин в семи вариантах. По венгерскому контракту 46 БМП изготавливаются Rheinmetall (поставки были произведены в 2022-2025 годах), а остальные должны изготавливаться в Венгрии созданным с Rheinmetall совместным предприятием Rheinmetall Hungary с новым производственным комплексом в Залаэгерсеге, введенным в строй в 2023 году. Сборка БМП KF41 Lynx в Залаэгерсеге была начата в декабре 2023 года, и именно БМП венгерской сборки была в конце 2024 года поставлена для испытаний в Италию.

К настоящему времени БМП KF41 Lynx выбрана также для закупки Грецией (предварительно планируется закупка 205 единиц), а в 2024 году было объявлено о планах ее приобретения вооруженными силами Украины, причем заявлялось, что их планируется производить на Украине на совместном предприятии с группой Rheinmetall. В конце 2024 года одна БМП KF41 Lynx была поставлена Rheinmetall Украине для полигонных испытаний. Однако в начале ноября 2025 года генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что финансирование создания производства этих БМП на Украине всё ещё отсутствует, и соответствующий контракт пока не подписан. По заявлению Паппергера, строительство завода на Украине потребует значительных финансовых вложений и имело бы смысл только в случае производства там как минимум 200-300 машин. По словам Паппергера, сейчас Rheinmetall изготавливает на своем предприятии в Германии еще пять БМП Lynx для Украины, которые, видимо, будут также использоваться для испытаний.

Кроме того, машина на основе KF41 Lynx, представляемая возглавляемым американским отделением германской группы Rheinmetall (Rheinmetall North America) консорциумом Team Lynx, выступает одним из двух претендентов в конкурсе армии США на перспективную БМП ХМ30 по программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV).

Планируемые к приобретению итальянской армией пять основных вариантов бронированных машин на платформе БМП Rheinmetall KF41 Lynx (с) LRMV

Плановый график поставки итальянской армии перспективных боевых машин по программе Armoured Infantry Combat System / Army Armoured Combat System и перспективных танков по программе i-Main Battle Tank (с) LRMV