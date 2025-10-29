Построено малое гидрографическое судно "Василий Бубнов" проекта 19910

АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область) 27 октября 2025 года сообщило о завершении им строительства для Тихоокеанского флота ВМФ России и подписании во Владивостоке приемного акта малого гидрографического судна "Василий Бубнов" проекта 19910 (заводской номер 202). Это второе судно проекта 19910, которое построил судостроительный завод имени Октябрьской революции, и шестое в целом, вошедшее в состав ВМФ России.

Построенное АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область) для Тихоокеанского флота ВМФ России малое гидрографическое судно "Василий Бубнов" проекта 19910 (заводской номер 202). Владивосток, 24.10.2025 (с) АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"

Малое гидрографическое судно (МГС) проекта 19910 "Василий Бубнов" (заводской номер 202) было заложено для Тихоокеанского флота в Благовещенске 26 марта 2020 года. Судно получило название в честь инженер-контр-адмирала Василия Константиновича Бубнова (1902 - 1975), участника Гражданской и Великой Отечественной войн, который закончил службу в 1954 году в должности начальника 5-го отдела гидрометеорологической службы Главного управления военно-морских сил Тихоокеанского флота ВМФ СССР.

По условиям контракта судно должно было быть сдано в первом квартале 2023 года, но строительство, как обычно, затянулось, и МГС было спущено на воду только 28 июля 2024 года, а в августе 2024 года было отбуксировано на достроечную базу во Владивосток для достройки, доукомплектования и прохождения испытаний. Фактически судно "Василий Бубнов" отстаивалось во Владивостоке еще год и было сдано только теперь.

До того на данном заводе в Благовещенске было построено малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" (заводской номер 201) по контракту стоимость около 3 млрд рублей, заключенному с Министерством обороны России в апреле 2015 года. Официальная закладка судна "Александр Рогоцкий" состоялась в Благовещенске 19 февраля 2016 года, судно было спущено на воду 19 июля 2018 года, после чего в августе 2018 года отбуксировано во Владивосток для достройки и проведения испытаний, которые были начаты весной 2019 года. Подъем флага на МГС "Александр Рогоцкий" состоялся на Камчатке 6 сентября 2019 года.

Сообщалось, что суда проекта 19910 полным водоизмещением 1270 тонн и длиной 59 метров являются самыми крупными единицами, когда либо строившимися на судостроительном заводе имени Октябрьской революции, и их величина - практически предельная для возможностей предприятия.

Ранее по данному проекту 19910 (разработчик - нижегородское АО "Конструкторское бюро "Вымпел") на ЗАО "Рыбинский судостроительный завод" (ныне ООО "Верфь братьев Нобель") в Рыбинске (Ярославская область) было построено головное малое гидрографическое судно "Вайгач" (заводской номер 08101), в апреле 2008 года вошедшее в состав Балтийского флота, а на АО "Восточная верфь" во Владивостоке было построено судно "Виктор Фалеев" (заводской номер 2001) модифицированного проекта В19910, переданное Тихоокеанскому флоту в январе 2013 года.

Строительство еще двух МГС проекта 19910 было осуществлено ОАО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске. Первое построенное там судно "Николай Скосырев" (заводской номер 01801) вошло в состав Северного флота 27 июня 2020 года. Второе судно "Яков Лапушкин" (заводской номер 01802) вошло в состав Балтийского флота 19 августа 2023 года.

Построенное АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" (Благовещенск, Амурская область) для Тихоокеанского флота ВМФ России малое гидрографическое судно "Василий Бубнов" проекта 19910 (заводской номер 202) во Владивостоке в августе 2025 года (с) forums.airbase.ru