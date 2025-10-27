ВВС Швеции получили первые серийные истребители JAS-39E Gripen

Как сообщило шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV), 20 октября 2025 года оно официально передало военно-воздушным силам Швеции первый новый серийный истребитель Saab JAS-39E Gripen, обозначив тем самым начало перевооружения шведской авиации на новую модификацию истребителей Gripen, ранее условно обозначавшуюся как Gripen NG. Церемония состоялась в составе 7-й авиационной флотилии (F7 Skaraborg) ВВС Швеции на авиабазе Сотенас, которой был передан истребитель JAS-39E с серийным номером 39-6038 и бортовым номером "609". Затем уже без огласки ВВС Швеции в ангаре авиабазы Сотенас в тот же день были переданы еще два самолета JAS-39E с бортовыми номерами "610" и "611".

Первый переданный ВВС Швеции новый истребитель Saab JAS-39E Gripen (серийный номер 38-6038, бортовой номер "609"). Сатенас (Швеция), 20.10.2025 (с) FMV

В январе 2013 года правительство Швеции через шведское оборонное закупочное ведомство FMV выдало группе Saab AB контракт стоимостью 47 млрд шведских крон (около 5,9 млрд долл) на разработку, изготовление и поставку 60 одноместных истребителей JAS-39E для ВВС Швеции. Первоначально предполагалось, что эти самолеты будут переделываться из планеров наличных истребителей JAS-39C ВВС Швеции, с завершением поставок к началу 2027 года. Однако в последующем дополнениями к контракту было определено, что все истребители JAS-39E будут новой постройки, и сроком завершения их поставок сейчас определен 2030 год. Ожидается, что первые серийные самолеты JAS-39E в ВВС Швеции достигнут статуса начальной оперативной готовности (IOC) во флотилии F7 к концу 2026 или началу 2027 года.

Одноместный JAS-39E и двухместный JAS-39F Gripen являются "новым поколением" истребителей Saab JAS-39 Gripen (ранее обозначавшемся как Gripen NG), разрабатывавшимся Saab AB с 2007 года в инициативном порядке при поддержке министерства обороны Швеции. Самолеты Gripen NG по сравнению с машинами модификаций JAS-39A/B/C/D Gripen оснащены более мощным двигателем General Electric F414G (вместо F404G), максимальный взлетный вес Gripen NG увеличен с 14000 до 16000 кг, внутренний запас топлива увеличен на 40 процентов (за счет перемещения основных стоек шасси из фюзеляжа в крыло), что увеличило радиус действия, установлен новый комплекс бортового оборудования, включая РЛС Raven ES-05 с АФАР.

Прототип-демонстратор модернизированного самолета Gripen Demo, переоборудованный из опытного двухместного JAS-39D (серийный и бортовой номер 39-07), совершил первый полет в 2008 году. Затем в рамках программы НИОКР по теме Gripen NG Saab построила три летных прототипа JAS-39E (серийные номера 39-8, 39-9 и 39-10), первый из которых был поднят в воздух 15 июня 2017 года, а два других - в 2018 и 2019 годах.

В октябре 2014 года ВВС Бразилии подписали контракт по программе F-X2 контракт стоимостью 39,3 млрд. шведских крон (5,44 млрд долл.) на разработку и поставку 36 самолетов Gripen NG, причем в это число вошли как 28 одноместных истребителей JAS-39E, так и восемь двухместных JAS-39F - Бразилия стала первым заказчиком двухместной версии.

Первый серийный (фактически предсерийный) истребитель JAS-39E был построен на предприятии Saab в Линчёпинге для ВВС Бразилии (серийный номер 39-6001, бразильский бортовой номер 4100) и совершил первый полет 26 августа 2019 года. В 2020 году данный самолет был доставлен в Бразилию, где используется для испытаний. Первый построенный на предприятии Saab в Линчёпинге формально серийный истребитель JAS-39E Gripen для ВВС Швеции (серийный номер 39-6002) совершил первый полет 3 декабря 2019 года, фактический данный борт является предсерийным и используется для государственных испытаний в испытательном центре FMV. В 2020 году были построены для ВВС Швеции два следующих предсерийных самолета с серийными номерами 39-6003 и 39-6004, которые были переданы ВВС Швеции в ноябре 2021 года, и также используются для испытаний. Теперь ВВС Швеции получили первый действительно серийный строевой самолет из 60 заказанных по контракту 2013 года.

В ноябре 2021 года ВВС Бразилии получили первые четыре серийных JAS-39E с бортовыми номерами 4101, 4102, 4103 и 4104. Еще два истребителя с бортовыми номерами 4105 и 4106 были поставлены Бразилии в мае 2023 года, еще два, с бортовыми номерами 4107 и 4108 - в декабре 2023 года, и еще два, с бортовыми номерами 4109 и 4110 - в июне 2025 года. Таким образом, Бразилия к настоящему времени получила 11 самолетов, все шведского производства.

В целом по контракту 2014 года с Бразилией Saab на своем шведском предприятии в Линчёпинге должна была изготовить 13 из 36 заказаных Бразилией самолетов, которые в ВВС Бразилии получили обозначение F-39E и F, в том числе 12 одноместных JAS-39E и один двухместный JAS-39F с плановым сроком сдачи в 2021 году, а также восемь машинокомплектов истребителей JAS-39E, которые должны были быть собраны бразильской компанией на Embraer на предприятии в Гавиан-Пейшото в штате Сан-Паулу со сдачей в 2022 году. После этого сама Embraer в рамках совместного производства должна была полностью построить в Гавиан-Пейшото 15 истребителей Gripen NG - восемь одноместных JAS-39E и семь двухместных JAS-39F, с планировавшейся сдачей ВВС Бразилии первого самолета JAS-39E полностью бразильской постройки в августе 2022 года, и первого JAS-39F - в сентябре 2023 года. Последний JAS-39F для Бразилии был запланирован к сдаче в ноябре 2024 года.

Реально, как легко видеть, бразильские планы сильно уехали "вправо", и сейчас сдача ВВС Бразилии первого самолета JAS-39E, собираемого Embraer из машинокомплектов, ожидается только в ноябре 2025 года. Кроме того, по ряду сообщений, по измененному соглашению Saab в Линчёпинге изготовит все восемь заказанных Бразилией "спарок" JAS-39F.

В апреле 2022 года ВВС Бразилии подписали с Saab предварительное соглашение о приобретении еще четырех одноместных истребителей JAS-39E, а в ноябре 2024 года было подписано соглашение о намерениях Бразилии приобрести еще до 10 самолетов JAS-39E. Все эти машины должны строиться Embraer, однако до настоящего времени ни одно из этих соглашений не было доведено до контрактной стадии. Всего бразильские планы в перспективе простираются до приобретения 108-120 самолетов JAS-39E/F.

25 августа 2025 года Таиланд подписал с Saab контракт на закупку трех истребителей JAS-39E и одного двухместного JAS-39F, став вторым иностранным заказчиком Gripen NG. Стоимость контракта составляет 5,3 млрд крон (556 млн долл по нынешнему курсу), с поставками к 2030 году. Всего ВВС Таиланда планируют приобрести 12 самолетов JAS-39E/F.

В свою очередь, еще в марте 2014 года шведское министерство обороны объявило о решении приобрести для ВВС Швеции еще 10 дополнительных JAS-39E, однако до настоящего времени их заказ так и не был формализован. Ранее планировалось, что в составе ВВС Швеции истребители JAS-39E полностью заменят нынеший парк самолетов JAS-39C/D Gripen (сейчас 71 одноместный JAS-39C и 23 двухместных JAS-39D), однако в 2020 году шведы приняли решение сохранить в строю с проведением модернизации 40 истребителей JAS-39C и все "спарки" JAS-39D минимум до 2035 года, тем самым увеличив общую численность истребителей в составе ВВС к 2030 году до 120 единиц (60 JAS-39E и около 60 JAS-39C/D) в составе четырех авиационных флотилий (F7, F17, F21 и восстанавливаемой F16) двухэскадрильного состава.

Первый переданный ВВС Швеции новый истребитель Saab JAS-39E Gripen (серийный номер 38-6038, бортовой номер "609"). Сатенас (Швеция), 20.10.2025 (с) FMV и правительство Швеции

Один из трех первых переданных ВВС Швеции новых истребителей Saab JAS-39E Gripen (бортовой номер "610"). Сатенас (Швеция), 20.10.2025 (с) правительство Швеции

Видео: