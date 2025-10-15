Войти
Стало известно о возможности F-35 ударить ядерным оружием по России

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters.

«Известия»: Дальность действия позволяет F-35 ударить ядерным оружием по России

Дальность действия позволяет западным истребителям пятого поколения F-35 ударить ядерным оружием по любой точке европейской части России. О этом стало известно газете «Известия».

Военный эксперт Дмитрий Корнев напомнил, что в ходе летней кампании Израиля против Ирана не были сбито ни одного F-35. «Соответственно, можно предполагать, что это достаточно опасная машина, которая при желании доставит серьезные проблемы любой противовоздушной обороне», — отметил специалист.

Корнев уточнил, что несколько десятков F-35 не будут представлять опасности для России.

Ранее издание Defense News сообщило, что Пентагон и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт на поставку около 300 новейших истребителей пятого поколения F-35.

В сентябре тот же портал сообщил, что компания Anduril приготовилась в середине октября провести летные испытания полуавтономного ведомого беспилотника YFQ-44A ведущих истребителей F-35 и F-47.

