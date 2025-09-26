Войти
Lenta.ru

Anduril приготовилась испытать ведомого F-35 и F-47

167
0
0
Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com
Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com.

Компания Anduril приготовилась испытать ведомого истребителей F-35 и F-47

Компания Anduril приготовилась в середине октября провести летные испытания полуавтономного ведомого беспилотника YFQ-44A ведущих истребителей F-35 и F-47, сообщает издание Defense News.

Аппарат YFQ-44A разрабатывается в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), предполагающей создание ведомых дронов для самолетов пятого и шестого поколений. По данным издания, в настоящее время у Anduril имеется несколько образцов YFQ-44A, которые приступят к испытательным полетам в 2026 году. В Anduril выразили уверенность в том, что темпы разработки и испытаний YFQ-44A отвечают графику программы CCA.

В мае издание сообщало, что ведомые дроны, которые в рамках программы CCA разрабатывают для ВВС США, совершат полеты летом 2025 года.

В апреле портал Defense One рассказал, что ВВС США изучают возможность применения стратегических бомбардировщиков B-21 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 совместно с беспилотниками программы CCA.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
F-35
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 01:57
  • 10623
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.09 22:22
  • 0
К вопросу о военно-позиционном тупике на "украинских фронтах"
  • 25.09 21:51
  • 0
Комментарий к "Боевые действия на Украине пора заканчивать (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 25.09 20:51
  • 0
Комментарий к "Залужный: на фронте в настоящее время тупик, как во времена «Курской авантюры»"
  • 25.09 18:47
  • 0
Ответ на "TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»"
  • 25.09 17:48
  • 0
Ответ на "Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ"
  • 25.09 16:02
  • 1
В космос отправят вторую женщину-космонавта из Белоруссии
  • 25.09 15:48
  • 1
TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»
  • 25.09 12:46
  • 0
VR и AR: новые горизонты для игровой индустрии
  • 25.09 06:53
  • 0
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 25.09 04:32
  • 1
Ответы на разные высказывания, вынужденно в одном месте.
  • 25.09 02:59
  • 1
Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине
  • 25.09 02:46
  • 1
Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"