Anduril приготовилась испытать ведомого F-35 и F-47

Компания Anduril приготовилась испытать ведомого истребителей F-35 и F-47

Компания Anduril приготовилась в середине октября провести летные испытания полуавтономного ведомого беспилотника YFQ-44A ведущих истребителей F-35 и F-47, сообщает издание Defense News.

Аппарат YFQ-44A разрабатывается в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), предполагающей создание ведомых дронов для самолетов пятого и шестого поколений. По данным издания, в настоящее время у Anduril имеется несколько образцов YFQ-44A, которые приступят к испытательным полетам в 2026 году. В Anduril выразили уверенность в том, что темпы разработки и испытаний YFQ-44A отвечают графику программы CCA.

В мае издание сообщало, что ведомые дроны, которые в рамках программы CCA разрабатывают для ВВС США, совершат полеты летом 2025 года.

В апреле портал Defense One рассказал, что ВВС США изучают возможность применения стратегических бомбардировщиков B-21 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 совместно с беспилотниками программы CCA.