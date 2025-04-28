Американские стратегические бомбардировщики B-21 получат беспилотники CCA

Военно-воздушные силы (ВВС) США изучают возможность применения стратегических бомбардировщиков B-21 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 совместно с беспилотниками программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Об этом сообщает Defense One.

Изначально предполагалось, что аппараты CCA будут использоваться в качестве ведомых для ведущих истребителей F-35, F-22 и перспективного F-47, однако, как недавно заявил директор по проектированию, интеграции и военным играм ВВС генерал-майор Джозеф Канкель, в настоящее время изучается возможность интеграции CCA с большим количеством самолетов, включая E-7 и B-21, а также использования CCA в качестве самостоятельных беспилотников.

Сейчас ВВС США работают над вторым этапом программы CCA, предполагающем создание, по сравнению с первой фазой, более дешевых аппаратов. Первые беспилотники, созданные в рамках первого этапа, должны подняться в воздух ближайшим летом. Каждый из них обойдется ВВС в 25-30 миллионов долларов.

В октябре в публикации журнала The National Interest допускалось, что B-21 могли бы стать носителями беспилотников.

В сентябре портал Defense One написал, что компания RTX захотела оснастить дроны, разрабатываемые в рамках программы CCA, ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).