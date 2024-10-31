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В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21

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Фото: David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters.

TNI: бомбардировщик B-21 может стать носителем беспилотных истребителей

Стратегические бомбардировщики B-21 Raider, которые строят для Военно-воздушных сил (ВВС) США, могли бы стать носителями беспилотников. О неожиданной роли самолета рассказали в публикации The National Interest (TNI).

«Raider мог бы стать базовым носителем группы беспилотных летательных аппаратов, которые выполняли бы функции истребителей», — пишет издание.

Автор допустил, что перспективные самолеты могли бы нести беспилотники, которые разрабатывают в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Ранее в октябре издание Defense News сообщило, что ВВС США планируют заключить с компанией Northrop Grumman еще один контракт на первоначальное производство B-21 Raider к концу 2024 года.

В сентябре стало известно, что компания RTX захотела оснастить перспективные ведомые дроны CCA ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). Эти аппараты станут «ракетными тягачами» для пилотируемых истребителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AMRAAM
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
31.10.2024 03:26
Мы тоже согласны свои Ту-160М вооружить тысячей бпла, наш Верховный толковый чел и свой самолет(на нем летал) он будет продвигать в разных вариантах, главное, Шойгу смог восстановить НК-32-02 , пущай дальше служит при Верховном до его 90 летия.
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