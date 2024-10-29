В США заключат еще один контракт на производство B-21

ВВС США планируют заключить контракт на производство B-21 до конца года

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют заключить с компанией Northrop Grumman еще один контракт на первоначальное производство стратегических бомбардировщиков B-21 Raider к концу 2024 года. Об этом пишет Defense News.

Исполнительный директор Northrop Grumman Кэти Уорден сообщила, что в дальнейшем компания планирует ежегодно получать контракты на первоначальное производство B-21 малыми темпами. Первый контракт был заключен осенью 2023 года.

В ходе телефонного разговора с инвесторами Уорден рассказала, что наземные и летные испытания самолета идут «полным ходом», а работы над первыми серийными образцами B-21 выполняют согласно плану.

B-21, который позиционируют как первый самолет шестого поколения, может заменить устаревающие бомбардировщики B-1 Lancer и B-2 Spirit в 2030-х годах.

В апреле стало известно, что стоимость B-21 снизилась после переговоров ВВС США с компанией Northrop Grumman. В ходе презентации B-21 в 2022 году ВВС заявили, что средняя стоимость самолета составит 692 миллиона долларов с учетом инфляции.