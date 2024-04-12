Войти
Lenta.ru

Американский бомбардировщик B-21 подешевел

281
0
0
Фото: U.S. Air Force / Reuters
Фото: U.S. Air Force / Reuters.

Defense News: стоимость бомбардировщика B-21 ВВС США снизилась после переговоров

Стоимость нового стратегического бомбардировщика Военно-воздушных сил (ВВС) США B-21 Raider снизилась после переговоров ВВС с компанией Northrop Grumman. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя ВВС Фрэнка Кендалла.

«Пресс-секретарь сообщил, что бюджет закупок ВВС для B-21 на 2025 финансовый год был скорректирован с учетом благоприятных переговоров о низких начальных ценах на производство. В службе сообщили, что ни объемы, ни охват программы не были скорректированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе презентации B-21 в 2022 году ВВС заявили, что средняя стоимость самолета составит 692 миллиона долларов с учетом инфляции. На слушаниях по предлагаемому бюджету ВВС на 2025 финансовый год, которые состоялись во вторник, 9 апреля, Кендалл отказался назвать стоимость подешевевшего самолета.

Он добавил, что ВВС стараются обеспечить планирование всех аспектов программы, включая строительство инфраструктуры для обслуживания, подготовку пилотов и создание тренажеров. «Я видел, как программы сталкивались с проблемами из-за того, что слишком много внимания уделялось платформе и недостаточно — всем необходимым для ее поддержки», — сказал Кендалл.

В Northrop Grumman сообщили, что в последнем квартале 2023 года на программу потратили почти 1,6 миллиарда долларов.

В декабре издание The National Interest писало, что ВВС США может не хватить перспективных бомбардировщиков B-21 Raider для противостояния с Китаем. Ведомство может получить около 20 самолетов к 2030 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
Похожие новости
11.09.2018
Нацистский стелс-истребитель: история Ho 229
02.02.2018
Когти затупились. Зачем Трамп объявил о модернизации ядерного арсенала США
22.11.2017
Из чего состоит ядерная триада США
16.11.2016
Из проверенных деталей
07.06.2016
Россия–США: состязание бомбардировщиков
11.04.2016
Истребитель шестого поколения станет "семейством систем"
04.03.2016
Генерал ВВС США: Америка не поспевает за модернизацией России и Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 10:45
  • 101
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.04 10:40
  • 0
США развернули первую эскадрилью F-35 морской пехоты на восточном побережье
  • 12.04 09:55
  • 2
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
  • 12.04 07:35
  • 1
Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС
  • 12.04 07:31
  • 1
Разгонный блок «Ангары» вывел на орбиту спутник «Гагаринец»
  • 12.04 04:53
  • 735
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.04 02:29
  • 0
О ЗРС и их роли в СВО
  • 11.04 23:30
  • 15
Национальная политика и миграция
  • 11.04 20:00
  • 11
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 11.04 16:48
  • 0
Кто делает деньги на войне на Украине? Конечно США, конечно Польша
  • 11.04 10:03
  • 0
Михаил Липский: Только я помню Гостомель
  • 11.04 03:20
  • 475
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.04 03:14
  • 5
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 11.04 02:42
  • 2697
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации