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Американские ведомые дроны полетят летом

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Фото: General Atomics
Фото: General Atomics.

Defense News: Ведомые дроны CCA ВВС США совершат первые полеты летом

Ведомые дроны, которые в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) разрабатывают для Военно-воздушных сил (ВВС) США, совершат полеты летом 2025 года. Об этом сообщает Defense News.

Компания General Atomics в понедельник объявила, что наземные испытания дрона YFQ-42A начались 7 мая, а первый полет аппарата состоится летом. Это объявление последовало за сообщением ВВС о начале летных испытаний дрона YFQ-44A компании Anduril Industries. Производитель также планирует начать летные испытания летом.

Ведомые дроны CCA будут летать вместе с истребителями пятого поколения F-35. Беспилотники смогут выполнять разведывательные и ударные задачи. Кроме того, они будут нести системы радиоэлектронной борьбы. Считается, что радиус первых дронов CCA составит более 1200 километров, а по уровню малозаметности они будут сравнимы с F-35.

В апреле стало известно, что ВВС США изучают возможность применения стратегических бомбардировщиков B-21 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 совместно с беспилотниками программы CCA.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
F-35
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
23.05.2025 02:39
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/XQ-58A_Valkyrie_demonstrator_first_flight.jpg/330px-XQ-58A_Valkyrie_demonstrator_first_flight.jpg
Все ж    прототипом был более мелкая и дешевая "Валькирийя" испытанная еще в 2019 одноименная есть и у хохлов только по схеме летающее крыло.
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