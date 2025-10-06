Пентагон получит 300 новейших F-35

Пентагон и Lockheed Martin заключили контракт на поставку 300 новейших F-35

Пентагон и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт на поставку около 300 новейших истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает издание Defense News.

Сумма сделки составляет 12,5 миллиарда долларов. В рамках 18-й и 19-й партий планируется поставить по 148 самолетов. Поставки истребителей начнутся в 2026 году. По словам Lockheed Martin, рост стоимости самолета будет меньше уровня инфляции в США.

В сентябре издание сообщило, что компания Anduril приготовилась в середине октября провести летные испытания полуавтономного ведомого беспилотника YFQ-44A ведущих истребителей F-35 и F-47.

В том же месяце портал заметил, что, согласно Счетной палате США, программа разработки и совершенствования американских истребителей пятого поколения F-35 не дает достаточных результатов.