Воздушные знаки: НАТО отработает применение тактического ядерного оружия

Под видом учений альянс реализует сценарии, направленные против интересов России, считают эксперты

Масштабные маневры НАТО Steadfast Noon для отработки ядерного сдерживания с участием 71 самолета и 2 тыс. военнослужащих начались 13 октября. По словам официальных представителей альянса, тренировки проходят без применения реальных боезарядов. Несмотря на заверения альянса в плановом характере маневров, военные эксперты убеждены, что под видом учений отрабатываются сценарии, направленные против интересов России, включая возможную блокаду Балтийского региона. Какие цели и задачи стоят перед военнослужащими альянса на учениях Steadfast Noon и как на них может отреагировать Россия — в материале «Известий».

Учения над Северным морем

В этом году маневры развернулись над акваторией Северного моря, ключевой стала авиабаза Фолькель в Нидерландах. Вспомогательные силы размещены на авиабазах Кляйне-Брогель в Бельгии, Скрюдструп в Дании и Лейкенхит в Великобритании. Среди них самолеты управления, наблюдения и дозаправки в воздухе.

«Нам необходимы учения, поскольку они помогают нам убедиться, что наши средства ядерного сдерживания остаются максимально надежными, безопасными и эффективными», — прокомментировал предстоящие маневры глава НАТО Марк Рютте в видеосообщении, опубликованном в минувшую пятницу.

Подготовка к вылету шведского истребителя Gripen Источник изображения: Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK

Альянс официально называет эти маневры плановой тренировкой. Всего будет привлечено около 2 тыс. военнослужащих и более 70 самолетов из 14 стран НАТО.

В НАТО не раскрывают точный сценарий и детали, однако эксперты полагают, что масштаб Steadfast Noon — 71 самолет и 2 тыс. человек — может свидетельствовать о проработке гораздо более широких задач, чем заявлено, и направлены они против России.

— Учитывая общее усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе и на Балтике, а также присоединение Финляндии и Швеции, существенно изменившее баланс сил, можно предположить, что истинные цели учений многогранны. Они могут включать отработку сценариев по «изоляции» или «доминированию» в Балтийском регионе, а также тестирование возможностей по ограничению морского трафика, в том числе, вероятно, через такие ключевые точки, как Датские проливы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Истребитель F-16 ВВС Польши во время дозаправки в воздухе Источник изображения: Фото: TASS/EPA/JAKUB KACZMARCZYK

Эксперт считает, что альянс может также отрабатывать разведку и целеуказание — интенсивные полеты над морем, видимо, направлены на отработку поисковых операций против наших подводных лодок и сбор разведывательной информации о береговой инфраструктуре потенциального противника. В числе задач могут быть и логистические, и оперативно-тактические.

— Несмотря на формальный характер, интенсивность учений и их географическая близость к России требуют от нас повышенного внимания и готовности к любым неблагоприятным сценариям. Действия НАТО однозначно показывают их стратегическую нацеленность на усиление давления и создание потенциальных болевых точек, будь то возможная блокада проливов или нанесение ущерба инфраструктуре, — резюмировал Дандыкин.

Истребители-бомбардировщики Tornado ВВС Германии готовятся к взлету с авиабазы Ягель Источник изображения: Фото: Global Look Press/Cody Froggatt

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что военные учения Steadfast Noon носят провокационный характер.

— Это крайне опасное развитие, которое, естественно, не может не провоцировать реакцию и ответные шаги. Причем, я думаю, не только со стороны России. Оно затрагивает глобальные сюжеты безопасности, то есть речь идет о ядерном оружии, — сказал Косачев в беседе с «Известиями».

Какие самолеты будут задействованы в учении

Известно, что США будут представлены четырьмя истребителями F-35, способными нести как обычное, так и ядерное оружие. Германия направила три самолета Tornado, Польша — три F-16, Финляндия — четыре F-18, Швеция — истребители Gripen.

Причина участия Германии, не имеющей собственного ядерного арсенала, политика НАТО по совместному использованию ядерного оружия, сообщает Die Welt. Она предусматривает, что американские термоядерные бомбы B61, размещенные в Европе, могут применяться с самолетов стран-партнеров в экстренном случае, например, для выведения из строя сил противника. По неподтвержденной информации, ядерное оружие США хранится на севере Италии, в Бельгии, Нидерландах и Бюхеле (земля Рейнланд-Пфальц).

Американские термоядерные бомбы B61 Источник изображения: Фото: US Air Force

Как отмечает газета, в ходе маневров, которые регулярно проводятся в октябре, будет отработана безопасная транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолеты и его установка на истребителях.

— Названные самолеты, конечно, представляют угрозу в случае потенциальных боевых действий. Тем более мы говорим о машинах, которые являются носителями ядерного оружия. Особое внимание нужно уделить F-35. Это самолет пятого поколения, с технологией стелс. При атаке на Иран, несмотря на сотни вылетов, не было сбито ни одного израильского F-35. Соответственно, можно предполагать, что это достаточно опасная машина, которая при желании доставит серьезные проблемы любой противовоздушной обороне. Несут они последние модификации американских атомных бомб — корректируемые и высокоточные, которые могут попадать в цели с отклонением в единицы метров, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Американские истребители F-35 в полете Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Для ядерного боеприпаса такой уровень точности означает гарантированное уничтожение цели, независимо от степени ее защищенности. По дальности действия эти самолеты могут поразить любой объект на европейской части Российской Федерации. А с учетом того, что они могут действовать сообща с разнородными американскими группировками, теоретически тут возможны любые сценарии, отметил Корнев.

Эксперт тем не менее уточнил, что несколько десятков самолетов, даже если это будут F-35, не могут представлять серьезной угрозы для российской противовоздушной обороны. Силы Балтийского флота и Ленинградского военного округа постоянно проводят учения по отражению массированных ракетных и авиационных ударов по территории России. Как правило, к таким тренировкам привлекаются боевые расчеты ЗРК С-400, ЗРПК «Панцирь-С», истребительная авиация и корабельные силы.

