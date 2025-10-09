Войти
Flotprom

Первый этап испытаний в море прошла 25-я атомная подлодка типа "Вирджиния"

476
0
0

Специалисты верфи компании Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) завершили первый этап ходовых испытаний многоцелевой атомной подлодки SSN-798 "Массачусетс", предназначенной для ВМС США. Как отмечает Naval News, это 25-я субмарина в серии субмарин класса "Вирджиния" и седьмая, выполненная в версии Block IV.

В течение нескольких дней в море сдаточная команда предприятия и экипаж подлодки проводили испытания систем и компонентов, включая первое погружение подводной лодки и скоростные манёвры в надводном и подводном положении. Программа испытаний продолжится перед передачей АПЛ американскому флоту.

Многоцелевая АПЛ "Массачусетс", США

Newport News Shipbuilding


"Вся наша команда в Newport News Shipbuilding понимает важность своевременной передачи нашим ВМС новых подлодок, – заявила президент верфи Кэри Уилкинсон. – Демонстрация возможностей в ходе первых морских испытаний "Массачусетса" – важный шаг в этом направлении".

"Массачусетс" заложили в декабре 2020 года, в мае 2023 года подлодка прошла церемонию крещения, а в феврале 2024 года ее спустили на воду.

Версия Block IV отличается от более ранних подлодок серии сниженной радиолокационной заметностью и увеличенными циклами между обслуживанием. В частности, субмарины версии Block III рассчитаны на четыре плановых ремонта и 14 развертываний, а новым подлодкам достаточно трех ремонтов, и они смогут провести 15 развертываний.

В партии субмарин типа "Вирджиния" версии Block IV запланированы к производству десять единиц.

Водоизмещение подлодки класса "Вирджиния" достигает 7800 тонн, длина – 115 метров. Она способна развивать под водой скорость до 34 узлов. Предельная глубина погружения – около 500 метров. Экипаж – 134 человека, включая 14 офицеров.

Субмарина оборудована вертикальными установками пуска, позволяющими выполнить залп двенадцатью крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, подлодка вооружена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
2020-й год
Virginia АПЛ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 15:00
  • 10772
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк