Первый этап испытаний в море прошла 25-я атомная подлодка типа "Вирджиния"

Специалисты верфи компании Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) завершили первый этап ходовых испытаний многоцелевой атомной подлодки SSN-798 "Массачусетс", предназначенной для ВМС США. Как отмечает Naval News, это 25-я субмарина в серии субмарин класса "Вирджиния" и седьмая, выполненная в версии Block IV.

В течение нескольких дней в море сдаточная команда предприятия и экипаж подлодки проводили испытания систем и компонентов, включая первое погружение подводной лодки и скоростные манёвры в надводном и подводном положении. Программа испытаний продолжится перед передачей АПЛ американскому флоту.

Многоцелевая АПЛ "Массачусетс", США Newport News Shipbuilding

"Вся наша команда в Newport News Shipbuilding понимает важность своевременной передачи нашим ВМС новых подлодок, – заявила президент верфи Кэри Уилкинсон. – Демонстрация возможностей в ходе первых морских испытаний "Массачусетса" – важный шаг в этом направлении".

"Массачусетс" заложили в декабре 2020 года, в мае 2023 года подлодка прошла церемонию крещения, а в феврале 2024 года ее спустили на воду.

Версия Block IV отличается от более ранних подлодок серии сниженной радиолокационной заметностью и увеличенными циклами между обслуживанием. В частности, субмарины версии Block III рассчитаны на четыре плановых ремонта и 14 развертываний, а новым подлодкам достаточно трех ремонтов, и они смогут провести 15 развертываний.

В партии субмарин типа "Вирджиния" версии Block IV запланированы к производству десять единиц.

Водоизмещение подлодки класса "Вирджиния" достигает 7800 тонн, длина – 115 метров. Она способна развивать под водой скорость до 34 узлов. Предельная глубина погружения – около 500 метров. Экипаж – 134 человека, включая 14 офицеров.

Субмарина оборудована вертикальными установками пуска, позволяющими выполнить залп двенадцатью крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, подлодка вооружена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.