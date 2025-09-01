В состав ВМФ России введен патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 28 августа 2025 года корабельный состав Военно-Морского Флота Российской Федерации пополнился тремя современными боевыми кораблями. Торжественная церемония состоялась под общим руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации адмирала Александра Моисеева, который дал команду на подъем Военно-морских флагов на кораблях по видеоконференцсвязи из Главного Адмиралтейства. В Балтийске Андреевские флаги впервые были подняты на патрульном корабле "Виктор Великий" (заводской номер 165) проекта 22160, построенном для Черноморского флота, и на малом ракетном корабле "Ставрополь" (заводской номер 642) проекта 21631, который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале на Каспийском море также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун" (заводской номер 805) проекта 22800.

Построенный для ВМФ России патрульный корабль "Виктор Великий" (заводской номер 165) проекта 22160 на завершающем этапе испытаний в Балтийском море с установленным на вертолётной площадке боевым модулем наземного зенитного ракетного комплекса "Тор‑М2КМ", июль 2025 года (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Проект 22160 патрульного корабля был разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). Министерство обороны России в 2014 году заказало суммарно шесть патрульных кораблей этого типа для Черноморского флота. Строительство патрульного корабля "Виктор Великий" было осуществлено в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") 9 октября 2014 года с Министерством обороны

России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 был 2018 год, и с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год.

Патрульный корабль "Виктор Великий" (заводской номер 165) был заложен в Зеленодольске на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 25 ноября 2016 года. Корабль был спущен на воду 7 мая 2024 года и в июле 2024 года был отбуксирован по внутренним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт на АО "Кронштадтский морской завод" для доукомплектования, прохождения испытаний и ввода в строй. 8 февраля 2025 года "Виктор Великий" вышел из Кронштадта на заводские ходовые испытания, а теперь введен в строй, став пятым сданным флоту кораблем проекта 22160. Хотя "Виктор Великий" зачислен в состав Черноморского флота, он, видимо, останется на Балтике до окончания боевых действий на Чёрном море. Корабль назван в честь советского катерника Героя Советского Союза (1944) Виктора Ивановича Великого (1918 - 1996).

Также в рамках этого контракта в Зеленодольске строится патрульный корабль "Николай Сипягин" (заводской номер 166), заложенный 13 января 2018 года.

Ранее Зеленодольский ССЗ сдал два первых корабля проекта 22160. По контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года он осуществил строительство головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161), заложенного в Зеленодольске еще 26 февраля 2014 года и переданного Черноморскому флоту 20 декабря 2018 года. Второй патрульный корабль в серии (и первый по контракту от октября 2014 года) "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162) был введен в строй ВМФ России 11 июня 2019 года.

Еще два корабля "Павел Державин" и "Сергей Котов" (заводские номера 163 и 164) по контракту от октября 2014 года были фактически построены на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи, с конца 2014 года находящегося под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне как АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (группа компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"). Патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) был введен в состав Черноморского флота ВМФ России 27 ноября 2020 года, а патрульный корабль "Сергей Котов" (заводской номер 164) был введен в строй 30 июля 2022 года. 5 марта 2024 года патрульный корабль "Сергей Котов" был потоплен украинскими безэкипажными взрывающимися катерами.