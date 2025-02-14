Патрульный корабль "Виктор Великий" в море

Как сообщают, 8 февраля 2025 года в Балтийском море начались заводские ходовые испытания патрульного корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165) - пятого корабля проекта 22160, построенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (в составе АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") в Зеленодольске для Военно-морского флота России.

Построенный для ВМФ России патрульный корабль "Виктор Великий" (заводской номер 165) проекта 22160 возвращается в Кронштадт после первого выхода на заводские ходовые испытания, 11.02.2025 (с) Curious / forums.airbase.ru

Проект 22160 патрульного корабля был разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). Министерство обороны России в 2014 году заказало суммарно шесть патрульных кораблей этого типа для Черноморского флота.

Строительство патрульного корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165) было осуществлено в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 9 октября 2014 года с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 был 2018 год, и с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год.

Патрульный корабль "Виктор Великий" (заводской номер 165) был заложен на Зеленодольском ССЗ 25 ноября 2016 года. Корабль был спущен на воду 7 мая 2024 года и в июле 2024 года был отбуксирован по внутренним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт на АО "Кронштадтский морской завод" для доукомплектования, прохождения испытаний и ввода в строй. Теперь "Виктор Великий" вышел из Кронштадта на заводские ходовые испытания. Корабль назван в честь советского катерника Героя Советского Союза (1944) Виктора Ивановича Великого (1918 - 1996).

Также в рамках этого контракта в Зеленодольске строится патрульный корабль "Николай Сипягин" (заводской номер 166), заложенный 13 января 2018 года.

Ранее Зеленодольский ССЗ сдал два первых корабля проекта 22160. По контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года он осуществил строительство головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161), заложенного в Зеленодольске еще 26 февраля 2014 года и переданного Черноморскому флоту 20 декабря 2018 года. Второй патрульный корабль в серии (и первый по контракту от октября 2014 года) "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162) был введен в строй ВМФ России 11 июня 2019 года.

Еще два корабля "Павел Державин" и "Сергей Котов" (заводские номера 163 и 164) по контракту от октября 2014 года были фактически построены на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи, с конца 2014 года находящегося под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне как АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (группа компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"). Патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) был введен в состав Черноморского флота ВМФ России 27 ноября 2020 года, а патрульный корабль "Сергей Котов" (заводской номер 164) был введен в строй 30 июля 2022 года. 5 марта 2024 года патрульный корабль "Сергей Котов" был потоплен украинскими безэкипажными взрывающимися катерами.

Построенный для ВМФ России патрульный корабль "Виктор Великий" (заводской номер 165) проекта 22160 возвращается в Кронштадт после первого выхода на заводские ходовые испытания, 11.02.2025 (с) Алексей Акентьев / vk.com/marinist_spb