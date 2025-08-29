АК-15 под патрон 1943 года модернизируют

«Калашников»: 7,62-миллиметровый автомат АК-15 модернизируют по опыту СВО

Автомат Калашникова АК-15 под патрон образца 1943 года 7,62х39 миллиметров модернизируют по опыту специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил концерн «Калашников».

Модернизированный АК-15 тип 3 получил ряд решений, которые ранее применили в доработанном АК-12. Конструкторы изменили дульное устройство и прицел, а также внедрили ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком режимов огня и исключили режим стрельбы фиксированной очередью.

«Доработки, повышающие эксплуатационные качества изделия, обусловлены предложениями военнослужащих, поступившими в ходе войсковой эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции. При этом усовершенствованный АК-15 сохранил свои традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям», — говорится в сообщении.

7,62-миллиметровый АК-15 разработали на основе АК-12 под патрон 5,45х39 миллиметров. Автомат приняли на вооружение Российской армии в феврале 2020 года. АК-15, который относится к пятому поколению АК, отличается от прошлых моделей повышенной точностью и кучностью стрельбы, а также продуманной эргономикой.

В июне стало известно, что «Калашников» передал Вооруженным силам России новую партию АК-12 образца 2023 года.