США перебросили в Гренландию самолёт для координации между стратегическими АПЛ

Самолет Boeing E-6B Mercury ВМС США, являющийся ключевым элементом системы управления стратегическими ядерными силами, был развернут на авиабазе Питуффик в Гренландии, о чём пишет западная пресса.

В материале говорится, что вышеупомянутая крылатая машина была недавно замечена вблизи Гренландии. Это вызвало волну обсуждений в экспертном сообществе.

Всё дело в том, что Boeing E-6B предназначен среди прочего для поддержания связи со стратегическими АПЛ и в ходе потенциального ядерного конфликта. В итоге специалисты расценили переброску самолёта на базу в Питуффике как «необычную».

Стоит отметить, что на поднявшуюся шумиху уже отреагировали в ВМС США, где заявили, что машина выполняет «рутинные операции» в рамках учений с атомными подводными лодками в Атлантическом и Тихом океанах. Представитель ВМС США командующий Джейсон Фишер подчеркнул, что военно-морские стратегические силы проводят плановые глобальные операции, координируя действия с союзниками и партнерами даже в условиях Крайнего Севера.

Между тем тот факт, что развертывание Mercury, чьей основной задачей является обеспечение связи с подводными ракетоносцами, последовало за недавней отправкой президентом США Дональдом Трампом двух АПЛ «поближе к России», не может не вызывать подозрений.

Напомним, что авиабаза Питуффик, также известная как Туле, представляет собой стратегически важный для США объект, используемый Пентагоном для операций в Арктическом регионе.