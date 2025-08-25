Войти
В РФ апробируют версию дрона "Черника-2" для уничтожения безэкипажных катеров

БПЛА «Черника-2»
БПЛА «Черника-2».
Источник изображения: ТАСС

Кроме того по запросу от боевых операторов разработали и поставили на серийное производство выносные ретрансляторы, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские специалисты проводят апробацию новой модификации беспилотного летательного аппарата типа летающее крыло "Черника-2", предназначенной для уничтожения украинских безэкипажных катеров (БЭК). Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Линейка беспилотников "Черника-2", разработанных московскими инженерами, постоянно расширялась с учетом потребностей фронта. Помимо стандартной ударной версии появились итерации с автоматом удержания цели, системой оптической навигации, а также разведывательная версия с камерой на трехосевом подвесе. В настоящее время апробируется новая морская версия для противодействия украинским безэкипажным катерам", - сказал он.

Собеседник ТАСС также сообщил, что в ходе СВО линейка "Черника-2" претерпела ряд конструктивных изменений, которые в значительной степени повлияли на летные характеристики аппаратов. "Было произведено пять масштабных ревизий. Основными целями данных ревизий стала необходимость в постоянном повышение устойчивости к новым средствам РЭБ, улучшением стойкости к воздействиям в полете и облегчение процесса эксплуатации", - отметил он.

Источник в ОПК добавил, что кроме того по запросу от боевых операторов были разработаны и поставлены на серийное производство выносные ретрансляторы. "Также программно была добавлена возможность изменения диапазона рабочих частот системы видеосвязи, возможность дистанционной смены рабочей частоты на борту беспилотника в процессе полета. Для повышения безопасности эксплуатации комплекса "Черника-2" была разработана плата взведения боеприпаса с четырехступенчатой системой защиты от непреднамеренной инициации боеприпаса", - сказал он. 

