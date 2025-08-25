The Telegraph: срыв мирных переговоров Москвы и Киева чреват катастрофой для ВСУ

Переговоры между Россией и Украиной заходят в тупик, пишет The Telegraph. Зеленский отвергает мирные предложения, а Путин выигрывает драгоценное время. Если соглашение не будет срочно достигнуто, нехватка личного состава и разногласия среди командования приведут ВСУ к катастрофе.

Сэмюэль Рамани

Дальнейшие потери личного состава и нехватка военной техники чреваты катастрофическими последствиями для измотанных украинских войск.

Мирный план Дональда Трампа по Украине на грани срыва. После нескольких недель относительного затишья Россия запустила по Украине 574 беспилотника и 40 ракет. Сообщается, что в результате этих ударов погиб один человек во Львовской области и еще пятнадцать получили ранения в Закарпатье.

Язвительные выпады украинских и российских официальных лиц лишь нагнетают мрака. Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве двусторонней встречи с Владимиром Путиным по вопросам мирного урегулирования.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров возмутился, что повестка мирного саммита “совсем не готова”, и обвинил Зеленского в том, что он отверг все предложения Трампа. Тот, со своей стороны, признал, что Зеленский и Путин — непримиримые противоположности и не находят общего языка.

Даже вокруг места проведения саммита и то разгорелся острый конфликт. Украина автоматически отвергла предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве. Киев также скептически воспринял рекомендованный Белым домом Будапешт. Вероятными претендентами остаются Женева и Стамбул.

Как только этот тупик будет преодолен, Трампу предстоит так или иначе примирить поддержку европейских гарантий безопасности для Украины и категорическое несогласие России с размещением миротворцев НАТО у своих рубежей.

Перспективы скорейшего мирного урегулирования блекнут день ото дня, и ситуация на поле боя для Украины обостряется. Ранее в августе Россия объявила о взятии Часова Яра после 16-месячной осады. Войска Москвы постепенно продвигаются на восточноукраинском театре военных действий под Красноармейском (Покровском) и активизировали наступление на севере ДНР.

Хотя готовность Европы закупить американское оружие для Украины стала временным решением проблемы с военной техникой, у Киева остается два серьезных слабых места. Первое — острая нехватка личного состава. Хотя генерал армии США Кристофер Каволи в апреле утверждал, что кадровый голод в войсках несколько ослаб, последние политические инициативы Зеленского говорят о том, что проблема сохраняется.

29 июля президент подписал закон, разрешающий украинским мужчинам старше 60 лет служить в небоевых и специальных подразделениях. А в рамках программы “Контракт 18–24” Киев заманивает на передовую молодежь финансовыми стимулами.

Однако несмотря на эти меры, ключевые участки донецкого фронта остаются недоукомплектованными. Бывший командир бригады “Азов”* Богдан Кротевич недавно посетовал, что оборону держат “водители, артиллеристы, повара”, но и они “заканчиваются”.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что небольшие российские пехотные подразделения на донецком фронте перешли на тактику “тотального просачивания в тыл”. Поскольку России ничего не стоит найти новобранцев, время не на стороне Украины.

Вторая проблема — зреющие разногласия в командном составе ВСУ. Само по себе это и не новость. Еще весной 2023 года бывший главнокомандующий Валерий Залужный ратовал за тактический отвод войск из Артемовска (Бахмута), однако Зеленский приказал “держаться любой ценой”. Эта размолвка ускорила отставку Залужного в феврале 2024 года и назначение Сырского.

Сырскому удалось избежать серьезных политических столкновений, однако моральный дух на передовой продолжает слабеть. Командиры украинских батальонов стараются проводить ротацию войск раз в три-четыре дня, однако непрерывные налеты российских беспилотников вынудили военных перейти на двадцатидневные вахты.

Согласно репортажу CNN от сентября 2024 года, только за первые четыре месяца 2024 года на Украине было возбуждено 19 000 уголовных дел за дезертирство. С тех пор темпы вынесения обвинительных заключений несколько замедлились, но это наверняка связано с тем, что украинские командиры пытаются уговорить солдат вернуться в строй вместо того, чтобы водворять их в тюрьму.

Из-за системных изъянов ВСУ России выгодна ее тактика тянуть время. Командир 33-й механизированной бригады ВСУ полковник Дмитрий Палиса утверждает, что Путин стремится захватить как можно бóльшую часть ДНР, не считаясь с потерями (Россия бережно относится к жизни и здоровью военнослужащих, в отличие от Украины. — Прим. ИноСМИ). А попытки Москвы расширить линию фронта вплоть до Мукачева, где недавний удар обрушился на американскую компанию по производству электроники (и дронов для ВСУ. — Прим. ИноСМИ), изобличают ее стремление максимально растянуть ресурсы Украины.

Несмотря на российскую тактику выжженной земли, у осажденных украинских сил забрезжил проблеск надежды. За последние 48 часов появились признаки того, что ВСУ получается сдержать российское наступление в Доброполье под Донецком.

Институт изучения войны заключил, что Россия хочет, чтобы Украина в одностороннем порядке вывела войска из ДНР, поскольку не в состоянии захватить оставшуюся часть военными средствами. Однако дальнейшие потери в живой силе и нехватка военной техники могут свести на нет даже эти малые удачи Украины.

Мирный план Трампа может сорваться. Россия при этом выиграет драгоценное время. Для Украины же это чревато катастрофой.

*Запрещенная в России террористическая организация.