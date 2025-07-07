Индонезия получила первый итальянский корабль типа РРА

2 июля 2025 года на судостроительном предприятии итальянской группы Fincantieri в Мудджиано (Специя) состоялась официальная церемония передачи военно-морским силам Индонезии фрегата Brawijaya (бортовой номер "320"), изначально строившегося для итальянского флота в качестве "патрульного корабля" типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) под названием P 433 Marcantonio Colonna. Для ВМС Индонезии Fincantieri сейчас обозначает эти корабли, по сути являющиеся большими многоцелевыми фрегатами, как Multipurpose Combat Ships (MPCS).

Полученный ВМС Индонезии фрегат Brawijaya (бортовой номер "320"), изначально строившийся итальянской группой Fincantieri для итальянского флота в качестве "патрульного корабля" типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) под названием P 433 Marcantonio Colonna. Мудджиано (Специя), 02.07.2025 (с) ВМС Индонезии

28 марта 2024 года группа Fincantieri подписала контракт с министерством обороны Индонезии на сумму 1,18 млрд евро на поставку для ВМС Индонезии двух кораблей типа MPCS/PPA. Финансирование приобретения этих кораблей Индонезией организовано черех синдицированный кредит на указанную сумму, организованный французским банком BNP Paribas при участии Crédit Agricole и поддержанный итальянским страховым и финансовым учреждением SACE.

Индонезии были проданы два корабля типа РРА в конфигурации "Light+", которые находились в стадии постройки для ВМС Италии на объединенной верфи Fincantieri в Рива-Тригозо-Мудджиано - P 433 Marcantonio Colonna (на момент продажи находился с декабря 2023 года на испытаниях) и Р 435 Ruggiero di Lauria (находился в достройке, начал испытания в октябре 2024 года) - четвертый и шестой корабли типа РРА, строившиеся для итальянского флота. 29 января 2025 года оба этих корабля получили новые индонезийские названия Brawijaya (бортовой номер "320") и Prabu Siliwangi (бортовой номер "321"). Первый из них теперь официально передан ВМС Индонезии и должен прибыть в Индонезию в сентябре. Передача индонезийскому флоту второго корабля Prabu Siliwangi предварительно ожидается в декабре 2025 года.

Два этих корабля (полное водоизмещение 6270 тонн, длина 143 м) станут крупнейшими боевыми единицами ВМС Индонезии на настоящий момент и крупнейшими боевыми кораблями индонезийского флота с момента нахождения в его составе крейсера Irian (бывший советский "Орджоникидзе" проекта 68бис) в 1961-1973 годах. Оба корабля переданы в конфигурации "Light+", однако заявляется, что ВМС Индонезии выразили заинтересованность в их доработке в последующем до варианта "Full" (то есть с установкой дополнительно восьми пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса и двух 324-мм трехтрубных торпедных аппаратов для противолодочных торпед, и модернизации радиолокационного комплекса и средств РЭБ). Также сообщается, что зенитные управляемые ракеты Aster 30 пока что Индонезией не приобретены и будут закупаться отдельно.

Напомним, что постройка для ВМС Италии шести "патрульных кораблей" типа РРА (общая плановая стоимость шести единиц 2,62 млрд евро, с опционом еще на четыре корабля) была предусмотрена в принятом итальянским парламентом в конце 2014 года Законом о флоте (Legge Navale) с общей стоимостью финансирования 5,428 млрд евро. Помимо строительства шести "патрульных" кораблей типа РРА, данный закон предусматривал постройку для итальянского флота универсального десантного корабля LHA (Trieste, плановой стоимостью 844 млн евро), корабля комплексного снабжения LLS (Vulcano, плановая стоимость 325 млн евро) и двух многоцелевых скоростных катеров для сил специального назначения UNPAV (40 млн евро, постройку осуществила компания Intermarine).

Контракты на первые шесть кораблей РРА и корабль LLS были выданы Fincantieri при участии европейской закупочной Организации по сотрудничеству в области вооружения OCCAR 7 мая 2015 года, а в июне 2019 года был выдан контракт и на седьмой корабль РРА. Общая стоимость контрактов на семь кораблей РРА составила уже 3,9 млрд евро. При этом семь кораблей разделены на три группы по конфигурациям - два корабля должны быть серии "Light", три - "Light+" и два - "полной" "Full".

Фактически командование ВМС Италии после утверждения Закона о флоте протащило значительное увеличение размеров и стоимости планируемых к строительству по данному акту боевых кораблей. Так, УДК Trieste к моменту выдачи на него контракта "вырос" с заявленных флотом при обсуждении Закона годом ранее 20 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 180-190 метров до 33 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 245 метров, превратившись в полноценный авианесущий корабль с планируемым базированием истребителей F-35B. Аналогичную "эволюцию" проделал и проект РРА, "увеличившись" в "полной" версии с 4500 тонн полного водоизмещения и длины 120 метров до полного водоизмещения 5800-6400 тонн и длины 143 метра (132,5 метра между перпендикулярами), что сделало его сопоставимым с итальянскими фрегатами типа FREMM (полное водоизмещение 6900 тонн и длина 144 метра).

Корабли РРА получили мощную комбинированную дизель-газотурбинно-электрическую установку, включающую два дизеля MTU 20V800 M91L мощностью по 13 тыс л.с., форсажную газовую турбину Avio Aero/GE Marine Solutions 32 LM2500+G4 мощностью 43 тыс. л.с., четыре дизель-генератора MAN GenSets 12V175D-МЕМ мощностью по 2200 л.с. или Isotta Fraschini 16V170C2ME по 2100 л.с., и два электродвигателя мощностью по 1810 л.с. Скорость хода под дизелями должна достигать 25 уз, а полного - до 32 уз. Дальность плавания составиляет 5000 миль на 15 уз.

Весьма впечатляющим стало и радиоэлектронное вооружение "патрульного корабля", которое включает в "полной" конфигурации двухдиапазонный радиолокационный комплекс Leonardo KRONOS Dual Band с АФАР (С и Х диапазоны), обеспечивающий в том числе возможности противоракетной обороны, и буксируемые ГАС Leonardo ATAS и Black Snake (противоторпедную). Вооружение корабля включает зенитный ракетный комплекс SAAM-ESD с 16 вертикальными пусковыми установками ЗУР Aster 30 или 64 ЗУР САММ-ESD, восемь противокорабельных ракет комплекса Teseo/Otomat Mk 2Е Evolutio, 127-мм/64 артиллерийский комплекс Leonardo LW с системой управляемого вооружения Vulcano, 76-мм/62 артиллерийский комплекс Leonardo Sovraponte с системой управляемого вооружения Strales/Davide, две 25-мм артиллерийские установки Leonardo KBA, 12.7-мм пулеметы, шесть 324-мм и два 533-мм торпедных аппарата, комплексы противоторпедной защиты. В ангаре должно обеспечиваться постоянное базирование двух вертолетов NH90 или одного AW101. В кормовой части корабля находится рампа с быстроспускаемой 11-метровой полужесткой моторной лодкой, а также две так называемые модульные зоны с возможностью размещения там суммарно 13 стандартных контейнеров для реконфигурируемой полезной нагрузки. Экипаж в полной конфигурации должен насчитывать 173 человека.

Головной корабль типа РРА для ВМС Италии Р 430 Paolo Thaon di Revel строился с декабря 2016 года в конфигурации "Light", его официальная закладка была произведена 9 мая 2017 года. Корабль был спущен на воду 15 июня 2019 года в высокой степени готовности, 12 ноября 2019 года начал морские испытания и был введен в состав ВМС Италии 18 марта 2022 года.

Второй корабль РРА в серии Р 431 Francesco Morosini был также построен в конфигурации "Light" и сдан итальянскому флоту 22 октября 2022 года. Оба корабля, построенные в варианте "Light" , планируются к доработке до уровня "Full". Третий корабль типа РРА (первый в варианте "Light+") P 432 Raimondo Montecuccoli был введен в строй 27 сентября 2023 года. Четвертый и шестой корабли (оба в варианте "Light+") Р 433 Marcantonio Colonna и Р 435 Ruggiero di Lauriа были проданы Индонезии. Пятый корабль (первый в "полном" варианте "Full") Р 434 Giovanni dalle Bande Nere был передан ВМС Италии 2 октября 2024 года. Седьмой корабль (в версии "Full") Р 436 Domenico Millelire сейчас находится в достройке и планируется к сдаче в 2026 году.

25 июня 2025 года ВМС Италии выдали через OCCAR группе Fincantieri контракт на два дополнительных корабля типа РРА взамен проданных Индонезии. Оба корабля должны строиться по улучшенному проекту РРА EVO в конфигурации "Light+" и должны быть введены в строй в 2029-2030 годах.

Первые два корабля типа РРА были построены для ВМС Италии в серии "Light", имея полное водоизмещение около 5830 тонн. Они оснащены "урезанным" РЛК KRONOS с АФАР только Х-диапазона, менее функциональным ЗРК (использующим только ракеты Aster 30), сокращенными средствами РЭБ и не имеют буксируемых ГАС и 324-мм торпедных аппаратов. Корабли "Light+" при полном водоизмещении 6270 тонн имеют РЛК KRONOS с АФАР только С-диапазона и полноценный ЗРК средней дальности SAAM-ESD. Наконец, корабли "полной" конфигурации имеют полное водоизмещение 6400 тонн и получают полный вышеописанный набор огневых и радиоэлектронных средств, включая двухдиапазонный радиолокационный комплекс KRONOS Dual Band с АФАР (С и Х диапазонов), расширенные средства РЭБ, буксируемые ГАС Leonardo ATAS и Black Snake, противокорабельные ракеты Teseo/Otomat Mk 2Е Evolutio, ЗУР Aster 30 Block 1NT с противоракетными возможностями, 324-мм торпедные аппараты.

ВМС Италии сохраняют опцион еще на три корабля типа РРА (по одному версий "Light", "Light Plus" и "полной"), а общие планы постройки кораблей этого типа во все более совершенствующихся модификациях простирались до 16 единиц к 2035 году, однако неясно, будут ли он реализованы.

Ранее объединение Fincantieri в июне 2021 года подписало также контракт на строительство для ВМС Индонезии шести больших фрегатов типа FREMM. Из них строительство трех кораблей планируется вести Fincantieri в Италии, а еще трех - по документации и при содействии Fincantieri на индонезийском судостроительном предприятии РТ РAL в Сурабае. Однако из-за финансовых проблем индонезийской стороны реализация программы по сути до сих пор не начата.

Церемония передачи ВМС Индонезии фрегата Brawijaya (бортовой номер "320"), изначально строившегося итальянской группой Fincantieri для итальянского флота в качестве "патрульного корабля" типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) под названием P 433 Marcantonio Colonna. Мудджиано (Специя), 02.07.2025 (с) Fincantieri и ВМС Индонезии

(с) Fincantieri