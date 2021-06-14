Индонезия подписала контракт с Fincantieri на строительство фрегатов типа FREMM

Итальянское судостроительное объединение Fincantieri 10 июня 2021 года подписало контракт с министерством обороны Индонезии на строительство для военно-морских сил Индонезии шести фрегатов проекта FREMM. В контракт входит также поставка Индонезии с проведением ремонта и модернизации двух выводимых из состава ВМС Италии фрегатов типа Maestrale.

Два построенных итальянским судостроительным объединением Fincantieri фрегата типа FREMM ВМС Италии. На переднем плане фрегат в противолодочном варианте (ASW), за ним следует фрегат в многоцелевом варианте (GP). 2018 год (с) ВМС Италии

Стоимость и другие параметры контракта не называются, но, вероятно, это крупнейший экспортный военный судостроительный контракт в истории Fincantieri. Cогласно итальянским источникам, первые три фрегата типа FREMM будут построены для Индонезии на верфях Fincantieri в Италии, а три других будут строиться при итальянском содействии на предприятии индонезийского государственного судостроительного объединения РТ PAL в Сурабае. Ремонт и модернизация двух фрегатов типа Maestrale будут также произведены в Италии.

Сообщается, что Fincantieri со свои вариантом фрако-итальянского фрегата FREMM было выбрано министерством обороны Индонезии по итагам международного тендера. Конкурентами в тендере на заключительном этапе выступали международная (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительная группа Damen Shipyards Group со своим новым проектом Omega, японская корпорация Mitsui E&S с проектом фрегата FFM (строящимся сейчас для ВМС Сил самообороны Японии) и консорциум британской группы Babcock и датской компании OMT с проектом на основе датского фрегата типа Iver Huitfeldt и разработанного на его основе проекта Babcock Aroowhead (на базе которого также разработан проект фрегата типа 31 для ВМС Великобритании).