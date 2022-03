В состав итальянского флота введен головной патрульный корабль типа РРА

18 марта 2022 года на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Мудджиано в Специи состоялась церемония официального ввода в строй военно-морских сил Италии головного "многоцелевого патрульного корабля" Р 430 Paolo Thaon di Revel нового типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA), который фактически является достаточно крупным многоцелевым фрегатом нового поколения. Корабль вошел в состав базирующейся на Специю 1-й морской дивизии итальянского флота (COMDINAV UNO).

Головной итальянский "многоцелевой патрульный корабль" Р 430 Paolo Thaon di Revel нового типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) на испытаниях (с) Fincantieri

Корабль был построен Fincantieri в Мудджиано по контракту на постройку первых шести кораблей типа РРА, заключенному министерством обороны Италии при участии европейской закупочной Организации по сотрудничеству в области вооружения OCCAR в мае 2015 года. Церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало постройки для ВМС Италии головного корабля типа PPA, получившего название Р 430 Paolo Thaon di Revel , состоялась на верфи в Мудджиано 13 февраля 2017 года, официальная закладка была произведена 9 мая 2017 года. Корабль был спущен на воду 15 июня 2019 года в высокой степени готовности, и уже 12 ноября 2019 года начал морские испытания. Ввод Paolo Thaon di Revel в состав ВМС Италии был изначально намечен на май 2021 года, однако в итоге был произведен с опозданием на 10 месяцев.

Головной корабль типа РРА получил название в честь адмирала Паоло Эмилио Таона ди Ревеля (1857 - 1948), бывшего одним из руководителей итальянского флота в годы Первой Мировой войны, а в 1922-1925 годах - морским министром Италии. Адмирал Таон ди Ревель считается инициатором создания в ВМС Италии катерных сил, добившихся выдающихся успехов на море в конце Первой Мировой войны.

Напомним, что постройка для ВМС Италии шести "патрульных кораблей" типа РРА (общая плановая стоимость шести единиц 2,62 млрд евро, с опционом еще на четыре корабля) была предусмотрена в принятом итальянским парламентом в конце 2014 года Законом о флоте (Legge Navale) с общей стоимостью финансирования 5,428 млрд евро. Помимо строительства шести "патрульных" кораблей типа РРА, данный закон предусматривал постройку для итальянского флота универсального десантного корабля LHA (УДК, плановой стоимостью 844 млн евро), корабля комплексного снабжения LLS (плановая стоимость 325 млн евро, построен как Vulcano на верфи Fincantieri в Рива Тригозо в Генуе) и двух многоцелевых скоростных катеров для сил специального назначения UNPAV (40 млн евро, постройку осуществила компания Intermarine). Контракты на первые шесть кораблей РРА и корабль LLS были выданы объединению Fincantieri при участии OCCAR 7 мая 2015 года.

Фактически командование ВМС Италии после утверждения Закона о флоте протащило значительное увеличение размеров и стоимости планируемых к строительству по данному акту боевых кораблей. Так, УДК Trieste к моменту выдачи на него контракта "вырос" с заявленных флотом при обсуждении Закона годом ранее 20 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 180-190 метров до 33 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 245 метров, превратившись в полноценный авианесущий корабль (именуемый "многоцелевым УДК") с планируемым базированием истребителей F-35B. УДК L 9890 Trieste был спущен на воду на верфи Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя 25 мая 2019 года и вышел на испытания 12 августа 2021 года, сейчас его ввод в строй ожидается летом 2022 года.

Аналогичную "эволюцию" проделал и проект РРА, "увеличившись" в "полной" версии с 4500 тонн полного водоизмещения и длины 120 метров до полного водоизмещения 5800-6400 тонн и длины 143 метра (132,5 метра между перпендикулярами), что сделало его сопоставимым с итальянскими фрегатами типа FREMM (полное водоизмещение 6900 тонн и длина 144 метра).

Корабль РРА получил мощную комбинированную дизель-газотурбинно-электрическую установку, включающую два дизеля MTU 20V800 M91L мощностью по 13 тыс л.с., форсажную газовую турбину Avio Aero/GE Marine Solutions 32 LM2500+G4 мощностью 43 тыс. л.с., четыре дизель-генератора MAN GenSets 12V175D мощностью по 2200 л.с. и два электродвигателя мощностью по 2500 л.с. Скорость хода под дизелями должна достигать 25 уз, а полного - 33-35 уз. Дальность плавания составит 5000 миль на 15 уз.

Весьма впечатляющим стало и радиоэлектронное вооружение "патрульного корабля", которое должно включать в "полной" конфигурации создаваемый Leonardo двухдиапазонный радиолокационный комплекс с АФАР (С и Х диапазоны), обеспечивающий в том числе возможности противоракетной обороны, и буксируемую и подкильную ГАС. Вооружение корабля должно включать зенитный ракетный комплекс SAAM-ESD с 16 вертикальными пусковыми установками ЗУР Aster 30 или 64 ЗУР САММ-ESD, восемь противокорабельных ракет комплекса Teseo/Otomat Mk 2A Evolutio, 127-мм/64 артиллерийский комплекс Leonardo LW с системой управляемого вооружения Vulcano, 76-мм/62 артиллерийский комплекс Leonardo Sovraponte с системой управляемого вооружения Strales/Davide, две 25-мм артиллерийские установки Leonardo KBA, шесть 324-мм и два 533-мм торпедных аппаратов, комплексы противоторпедной защиты. В ангаре должно обеспечиваться постоянное базирование двух вертолетов NH90 или одного AW101. В кормовой части корабля находится рампа с быстроспускаемой 11-метровой полужесткой моторной лодкой, а также две так называемые модульные зоны с возможностью размещения там суммарно 13 стандартных контейнеров для реконфигурируемой полезной нагрузки. Экипаж в полной конфигурации должен насчитывать 173 человека.

Всего к настоящему времени итальянский флот законтрактовал Fincantieri уже семь кораблей РРА (контракт на седьмой был выдан в июне 2019 года), общая стоимость которых составляет уже 3,9 млрд евро. Все они должны быть построены на верфях в Мудджиано и Рива Тригозо со сдачей с 2021 по 2026 годы. При этом семь кораблей разделены на три группы по конфигурациям - два корабля должны быть серии "Light", три - "Light Plus" и два - "полной" "Full".

Первые два корабля, головным из которых из которых и стал Р 430 Paolo Thaon di Revel, построены в серии "Light", имея полное водоизмещение около 5830 тонн. Они оснащены "урезанным" РЛК с АФАР только Х-диапазона, менее функциональным ЗРК (использующим только ракеты Aster 30 - по некоторым данным, на головном корабле ЗУР фактически отсутствуют), сокращенными средствами РЭБ и не имеют буксируемой ГАС и 324-мм торпедных аппаратов. Корабли "Light Plus" при полном водоизмещении 5880 тонн будут иметь РЛК с АФАР только С-диапазона и полноценный ЗРК средней дальности SAAM-ESD, а также 324-мм торпедные аппараты. Наконец, корабли "полной" конфигурации, головной из которых должен быть сдан в 2024 году, должны иметь полное водоизмещение, по разным данным, от 6270 до 6400 тонн и получить полный вышеописанный набор огневых и радиоэлектронных средств, включая двухдиапазонный радиолокационный комплекс с АФАР (С и Х диапазонов), буксируемую ГАС и ЗУР Aster 30 Block 1NT с противоракетными возможностями.

Второй корабль РРА в серии Р 431 Francesco Morosini, строящийся в конфигурации "Light", был заложен на верфи Fincantieri в Мудджиано 3 октября 2017 года и спущен на воду 22 мая 2020 года. Сейчас он находится на завершающем этапе испытаний и планируется к сдаче в мае 2022 года. Третий корабль типа РРА (первый в варианте "Light Plus") P 432 Raimondo Montecuccoli был заложен 8 ноября 2018 года и спущен на воду 13 марта 2021 года, его ввод в строй запланирован на 2023 год. Четвертый корабль (также в варианте "Light Plus") Р 433 Marcantonio Colonna был начат строительством 22 марта 2019 года, официально заложен 8 сентября 2020 года и спущен на воду 30 сентября 2021 года. Пятый корабль (первый в "полном" варианте "Full") Р 434 Giovanni dalle Bande Nere был заложен 28 августа 2019 года и спущен на воду 12 февраля 2022 года. Шестой корабль (вариант "Light Plus") Р 435 Ruggiero di Lauria был заложен 7 апреля 2021 года. Церемония закладки седьмой единицы (в версии "Full") запланирована на апрель 2022 года, сдача седьмого корабля ожидается в 2026 году.

ВМС Италии в 2019 году заявили также опцион еще на три корабля типа РРА (по одному версий "Light", "Light Plus" и "полной"), а общие планы постройки кораблей этого типа во все более совершенствующихся модификациях простираются до 16 единиц к 2035 году.

Изображение головного итальянского "многоцелевого патрульного корабля" Р 430 Paolo Thaon di Revel нового типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA), вариант "Light" (c) laststandonzombieisland.com