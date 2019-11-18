Головной итальянский корабль типа РРА в море

Европейская закупочная Организация по сотрудничеству в области вооружения (Organisation for Joint Armament Cooperation - OCCAR) сообщила, что 12 ноября 2019 года из Специи впервые вышел в море на заводские ходовые испытания головной построенный для ВМС Италии "многоцелевой патрульный корабль" Р 430 Paolo Thaon di Revel типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA), который фактически является достаточно крупным многоцелевым фрегатом нового поколения.

Головной построенный итальянским судостроительным объединением Fincantieri для ВМС Италии "многоцелевой патрульный корабль" Р 430 Paolo Thaon di Revel типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) впервые выходит в море на заводские ходовые испытания из Специи, 12.11.2019 (с) ВМС Италии / OCCAR

Корабль был построен на на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Мудджиано в Специи по контракту на постройку первых шести кораблей типа РРА, заключенному министерством обороны Италии при участии OCCAR в мае 2015 года. Церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало постройки для ВМС Италии головного "многоцелевого патрульного корабля" типа PPA, получившего название Р 430 Paolo Thaon di Revel , состоялась на верфи в Мудджиано 13 февраля 2017 года, закладка была произведена 9 мая 2017 года. Корабль был спущен на воду 15 июня 2019 года в высокой степени готовности, что и позволило уже в ноябре 2019 года начать его морскуие испытания. Ввод Paolo Thaon di Revel в состав ВМС Италии намечен на май 2021 года.

Головной корабль типа РРА получил название в честь адмирала Паоло Эмилио Таона ди Ревеля (1857 - 1948), бывшего одним из руководителей итальянского флота в годы Первой Мировой войны, а в 1922-1925 годах - морским министром Италии. Адмирал Таон ди Ревель считается инициатором создания в ВМС Италии катерных сил, добившихся выдающихся успехов на море в конце Первой Мировой войны.

Напомним, что постройка для ВМС Италии шести "патрульных кораблей" типа РРА (общая плановая стоимость шести единиц 2,62 млрд евро, с опционом еще на четыре корабля) была предусмотрена в принятом итальянским парламентом в конце 2014 года Законом о флоте (Legge Navale) с общей стоимостью финансирования 5,428 млрд евро. Помимо строительства шести "патрульных" кораблей типа РРА, данный закон предусматривал постройку для итальянского флота универсального десантного корабля LHA (УДК, плановой стоимостью 844 млн евро), корабля комплексного снабжения LLS (плановая стоимость 325 млн евро, был начат постройкой как Vulcano на верфи Fincantieri в Рива Тригозо в Генуе 12 июля 2016 года, сейчас в стадии достройки) и двух многоцелевых скоростных катеров для сил специального назначения UNPAV (40 млн евро, постройку осуществила компания Intermarine). Контракты на первые шесть кораблей РРА и корабль LLS были выданы объединению Fincantieri при участии OCCAR 7 мая 2015 года.

Фактически командование ВМС Италии после утверждения Закона о флоте протащило значительное увеличение размеров и стоимости планируемых к строительству по данному акту боевых кораблей. Так, УДК Trieste к моменту выдачи на него контракта "вырос" с заявленных флотом при обсуждении Закона годом ранее 20 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 180-190 метров до 33 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 245 метров, превратившись в полноценный авианесущий корабль (именуемый "многоцелевым УДК") с планируемым базированием истребителей F-35B. УДК Trieste был спущен на воду на верфи Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя 25 мая 2019 года.

Аналогичную "эволюцию" проделал и проект РРА, "увеличившись" в "полной" версии с 4500 тонн полного водоизмещения и длины 120 метров до полного водоизмещения 6400 тонн и длины 143 метра (132,5 метра между перпендикулярами), что сделало его сопоставимым с итальянскими фрегатами типа FREMM (полное водоизмещение 6900 тонн и длина 144 метра).

Корабль РРА получил мощную комбинированную дизель-газотурбинно-электрическую установку, включающую два дизеля MTU 20V800 M91L мощностью по 13 тыс л.с., форсажную газовую турбину Avio Aero/GE Marine Solutions 32 LM2500+G4 мощностью 43 тыс. л.с., четыре дизель-генератора MAN GenSets 12V175D мощностью по 2200 л.с. и два электродвигателя мощностью по 2500 л.с. Скорость хода под дизелями должна достигать 25 уз, а полного - 33-35 уз. Дальность плавания составит 5000 миль на 15 уз.

Весьма впечатляющим стало и радиоэлектронное вооружение "патрульного корабля", которое должно включать в "полной" конфигурации создаваемый Leonardo двухдиапазонный радиолокационный комплекс с АФАР (С и Х диапазоны), обеспечивающий в том числе возможности противоракетной обороны, и буксируемую и подкильную ГАС. Вооружение корабля должно включать зенитный ракетный комплекс SAAM-ESD с 16 вертикальными пусковыми установками ЗУР Aster 15 и Aster 30, восемь противокорабельных ракет комплекса Teseo/Otomat Mk 2A Evolutio, 127-мм/64 артиллерийский комплекс Leonardo LW с системой управляемого вооружения Vulcano, 76-мм/62 артиллерийский комплекс Leonardo Super Rapid с системой управляемого вооружения Strales/Davide, две 25-мм артиллерийские установки Leonardo KBA, шесть 324-мм и два 533-мм торпедных аппаратов, комплексы противоторпедной защиты. В ангаре должно обеспечиваться постоянное базирование двух вертолетов NH90 или одного AW101. В кормовой части корабля находится рампа с быстроспускаемой 11-метровой полужесткой моторной лодкой, а также две так называемые модульные зоны с возможностью размещения там суммарно 13 стандартных контейнеров для реконфигурируемой полезной нагрузки. Экипаж в полной конфигурации должен насчитывать 173 человека.

Всего к настоящему времени итальянский флот законтрактовал Fincantieri семь кораблей РРА, общая стоимость которых составляет уже 3,9 млрд евро. Все они должны быть построены на верфях в Мудджиано и Рива Тригозо со сдачей с 2021 по 2026 годы. При этом семь кораблей разделены на три группы по конфигурациям - два корабля должны быть серии "Light", три - "Light Plus" и два - "полной" "Full".Первые два корабля, головной из которых Р 430 Paolo Thaon di Revel, строятся в серии "Light", имея полное водоизмещение около 6270 тонн. Они будут оснащены "урезанным" РЛК с АФАР только Х-диапазона, менее функциональным ЗРК, сокращенными средствами РЭБ и не иметь буксируемой ГАС и 324-мм торпедных аппаратов. Корабли "Light Plus" при тех же уменьшенных размерениях будут иметь РЛК с АФАР только С-диапазона и полноценный ЗРК SAAM-ESD, а также 324-мм торпедные аппараты. Наконец, корабли "полной" конфигурации, головной из которых должен быть сдан в 2024 году, должны иметь полное водоизмещение до 6400 тонн и получить полный вышеописанный набор огневых и радиоэлектронных средств, включая двухдиапазонный радиолокационный комплекс с АФАР (С и Х диапазонов), буксируемую ГАС и ЗУР Aster 30 Block 1NT с противоракетными возможностями.

Второй корабль РРА в серии Francesco Morosini, строящийся в конфигурации "Light", был заложен на верфи Fincantieri в Мудджиано 3 октября 2017 года и планируется к спуску на воду в марте 2020 года и к сдаче в феврале 2022 года. Третий корабль типа РРА (первый в варианте "Light Plus") был заложен 8 ноября 2018 года, и четвертый (первый в "полной" конфигурации) - заложен 22 марта 2019 года. Их названия пока что не обьявлены.

ВМС Италии заявили также опцион еще на три корабля типа РРА (по одному версий "Light", "Light Plus" и "полной"), а общие планы постройки кораблей этого типа во все более совершенствующихся модификациях простираются до 16 единиц к 2035 году.

Головной построенный итальянским судостроительным объединением Fincantieri для ВМС Италии "многоцелевой патрульный корабль" Р 430 Paolo Thaon di Revel типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) впервые выходит в море на заводские ходовые испытания из Специи, 12.11.2019 (с) ВМС Италии / OCCAR