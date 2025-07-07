Преемник противобункерных бомб GBU-57 для ВВС США.

Первое боевое применение ВВС США 30-тонных противобункерных бомб GBU-57/B (Massive Ordnance Penetrator, MOP) в ходе недавних ударов по ядерным объектам Ирана привлекло внимание к разработке их преемника. Когда в начале 2010-х годов MOP впервые поступили на вооружение, военные США уже проявляли большой интерес к боеприпасу следующего поколения (Next Generation Penetrator, NGP).

Бомбардировщики B-2 Spirit 22 июня 2025 года во время операции, получившей название «Полуночный молот», сбросили 14 бомб GBU-57/B на цели в Иране – 12 на обогатительный завод в Фордо и ещё две на завод в Натанзе. B-2 – единственный самолёт, которому разрешено использовать MOP в боевых условиях, но ожидается, что будущий бомбардировщик-невидимка B-21 Raider также сможет их использовать. Бомбардировщики B-52 также сбрасывали огромные противобункерные бомбы во время испытаний. Считается, что существующие запасы MOP относительно невелики, но по сообщениям американских СМИ, ведётся работа по увеличению годовой производственной мощности боеприпасов в три или даже четыре раза.

Противобункерная бомба GBU-57/B имеет длину 6,2 м и диаметр 0,8 м. Это высокоточный боеприпас, состоящий из проникающей боевой части (БЧ), которая имеет собственное обозначение (BLU-127/B), а также инерциальной навигационной системы (INS) с поддержкой GPS, специализированных взрывателей и других компонентов. Масса взрывчатого вещества БЧ не превышает 20 процентов от общего веса МОР.

Частично собранная противобункерная бомба GBU-57/B

Самые последние требования к NGP, заявленные публично, взяты из уведомления о контракте, опубликованном ВВС в феврале 2024 года. В нём говорилось о БЧ массой 22 000 фунтов (9 000 кг) или меньше, которая была бы «способна оказывать взрывное, осколочное и проникающее воздействие», но не указывался желаемый общий вес всего боеприпаса. Также не были указаны предполагаемые размеры.

Также указывалось, что разработка прототипа проникающей БЧ должна предусматривать интеграцию технологий, приобретенных и отработанных в ходе предыдущих разработок проникающих боеголовок, для удовлетворения требований к характеристикам предусматриваемых целей. «ВВС США рассмотрят новые, продемонстрированные или внедренные технологии наведения, навигации и управления (GNC), пригодные для интеграции в систему наведения БЧ, которая может обеспечить воспроизводимую высокую точность в условиях использования GPS, в условиях помех и/или в условиях запрета использования GPS».

В уведомлении также говорилось, что желательна «конечная точность» не менее чем в 90% случаев не должна превышать 2,2 м «…как в условиях использования GPS, так и в условиях его отсутствия». Для сравнения: по данным ВВС США, в среднем бомбы типа JDAM с наведением по GPS и инерциальной навигационной системе могут поражать цель в пределах 5 м от заданных координат при оптимальных условиях, но при потере связи с GPS этот показатель может увеличиться почти до 30 м. Предельная точность существующих MOP неизвестна. Однако, снимки после ударов из Фордо и Натанза указывают на высочайшую степень точности.

Спутниковый снимок попаданий MOP в Фордоу после ударов США в ночь с 21 на 22 июня 2025 года

В уведомлении о заключении контракта NGP, опубликованном в феврале 2024 года, также упоминается «возможная интеграция встроенной технологии взрывателей», но без подробностей. Надежный взрыватель в целом особенно важен для бомб, предназначенных для разрушения бункеров. Их компоненты должны выдерживать дополнительные нагрузки, когда боеприпас пробивает твердый материал.

Поражение цели противобункерной бомбой GBU-57B во время испытаний. Источник: invoen.ru

Такие боеприпасы, как MOP, и любые будущие NGP, предназначенные для глубокого проникновения, требуют дополнительных специализированных взрывателей, особенно для использования против целей, о которых до нанесения удара известно мало, в том числе о точной глубине и/или физическом расположении. Работа над усовершенствованными взрывателями, реагирующими на пустоты, которые могут определять, когда боеприпас попадает в достаточно большое пространство, например в помещение на подземном объекте, уже много лет представляет особый интерес для ВС США. Полезным дополнением признается способность взрывателя эффективно «считать» этажи, чтобы определить глубину и взорвать боеприпас на определённом уровне для нанесения максимального ущерба.

Изображение из программы «Взрыватель с датчиком пустоты для обнаружения твердой цели» (Hard Target Void Sensing Fuze, HTVSF). Программа направлена на разработку усовершенствованных взрывателей для противобункерных бомб.

Боеприпасы MOP начали поступать на вооружение в начале 2010-х годов. Их разработку Агентство по снижению оборонных угроз (DTRA) Министерства обороны США проводило в сотрудничестве с ВВС, как минимум, с 2002 года. Работа над MOP проводилась «для удовлетворения насущных оперативных потребностей», а не как полноценная программа. За последние 15 лет конструкция изделия несколько раз модернизировалась.

Макет MOP находился внутри учебного устройства, имитирующего бомбовый отсек B-2. Фото 2007 года.

В дополнение к требованиям, изложенным в уведомлении, ВВС также заявляли, что ключевым для NGP станет возможность сброса с большого расстояния. На условных изображениях показана конструкция с ракетным ускорителем. МОР не имеют двигателя и должны сбрасываться вблизи цели, что является основной причиной, по которой в настоящее время B-2 является единственной действующей платформой для их доставки.

ВВС США также заявили, что заинтересованы в будущем NGP, способном поражать более сложные и/или более глубокие цели, а также с улучшенными и потенциально масштабируемыми конечными эффектами. Текущая максимальная глубина, на которую может проникнуть MOP, неизвестна, но, согласно общедоступным данным, она составляет не менее 200 футов (60 м). Последующие модернизации, возможно, существенно увеличили её проникающую способность.

Ранее также заявлялось о желании того, чтобы NGP представлял собой семейство моделей, а не один боеприпас, и связывали его с засекреченным семейством бомбардировщика дальнего действия (Long Range Strike, LRS). Самым известным представителем LRS является бомбардировщик B-21, но в него также входит малозаметная крылатая ракета AGM-181A Long Range Stand Off (LRSO) с ядерной БЧ и многие другие элементы.

Слайд с брифингом 2011 года. Графически изображены элементы семейства систем LRS, в том числе боеприпас NGP с возможностью запуска с большого расстояния и КР LRSO с ядерной БЧ.

В 2020 году ВВС публично заявили о своей заинтересованности в разработке отдельной глобальной высокоточной бомбы-разрушителя (Global Precision Attack Weapon, GPAW) следующего поколения, которая была бы достаточно компактной, чтобы её можно было разместить внутри малозаметного истребителя-бомбардировщика F-35. В последние несколько лет ВВС также начали использовать новую высокоточную бомбу-разрушитель весом 5000 фунтов (2 200 кг) GBU-72/B. Предположительно, первое зарегистрированное боевое применение GBU-72/B произошло в 2024 году, во время ударов по хуситам в Йемене.

Противобункерная бомба GBU-72/B

Бомбардировщик B-21 имеет свои особенности как в отношении MOP, так и для перспективного NGP. Если B-2 способен нести одновременно только две MOP, то меньший по размеру Raider, как ожидается, сможет – только одну. Если взять в качестве примера операцию «Полуночный молот», то для выполнения этой миссии потребовалось бы в два раза больше B-21. Таким образом, новая противобункерная бомба, которая находится где-то в диапазоне между GBU-72/B и GBU-57/B, может стать отличным дополнением к Raider. Следует отметить, что ВВС США планируют иметь парк B-21, количественно значительно больший, чем нынешний парк B-2.

Очевидно, что теперь ещё одним фактором, который ВВС будут учитывать при планировании будущих ударов по иранским объектам станет оценка результатов ударов GBU-57/B по Фордоу и Натанзу. Хотя американские военные заявили об успехах своих ударов, остаются серьёзные вопросы о фактическом ущербе, нанесённом подземным иранским объектам. Задолго до начала операции «Полуночный молот» возникли споры о том, что объект в Фордо, в частности, может оказаться вне досягаемости даже для MOP.

Для ВС США ценность неядерных средств для поражения глубоко залегающих целей с воздуха выходит далеко за пределы Ирана. Северная Корея также заметно расширяет свою подземную инфраструктуру, и эта тенденция в немалой степени обусловлена угрозой ударов со стороны США.

MOP, как и любой перспективный NGP, может быть задействован в любом будущем конфликте с более крупным противником, таким как Китай или Россия, у которых есть многолетний опыт строительства глубоко подземных сооружений, в том числе в горных пещерах для самолётов и подводных лодок. В январе 2025 года газета Financial Times опубликовала подробную статью о строительстве Народно-освободительной армией Китая (НОАК) нового комплекса командных центров площадью 1500 акров (более 600 га) в Пекине. Комплекс включает в себя крупный подземный компонент. Дополнительные подробности, которые могут появиться в связи с ударами MOP по Ирану, могут ещё больше усилить глобальные тенденции в отношении строительства новых подземных объектов.

По мнению американских экспертов, бункерный разрушитель NGP может стать не просто ценным, но и всё более важным по мере расширения и развития экосистемы ПВО противника. По отдельным оценкам, к 2050 году ПВО с дальностью стрельбы до 1600 км станут одной из угроз, с которыми им придётся столкнуться. Даже таким малозаметным самолётам, как B-2 или B-21, будет крайне сложно наносить прямые удары по хорошо защищённым ключевым объектам противника, особенно в первые критические дни крупномасштабного конфликта.

Согласно открытым источникам, на данный момент разработка NGP всё ещё находится на очень ранней стадии. Служба заявила, что заинтересована в получении первоначального набора из примерно 10 маломасштабных испытательных образцов, а также трёх-пяти полномасштабных прототипов БЧ в течение 18–24 месяцев после заключения контракта, но когда может быть подписан этот контракт, неизвестно. Нет и публично объявленных сроков, когда NGP могут начать поступать на вооружение.

По материалам ресурса twz.com