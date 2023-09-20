Бомбардировщик B-21: очередная демонстрация.

Западные СМИ активно обсуждают состоявшуюся 12 сентября 2023 года очередную публикацию, но теперь уже более подробных изображений нового американского бомбардировщика B-21 Raider. Публикация совпала с выступлением на конференции Ассоциации воздушно-космических сил (Air & Space Forces Association) начальника штаба ВВС США Чарльза К. БРАУНА (Charles Q. Brown). Хотя первые снимки B-21, показывающие самолет в лобовой проекции, обнародовали в декабре 2022 года, отмечается, что тогда их сделали в очень контролируемой обстановке, и никаких изображений с других ракурсов до сих пор не предоставлялось.

Хотя бомбардировщик B-21 все еще далек от готовности к запуску в серийное производство, на показанных изображениях представлен прототип планера на заводе 42 в Палмдейле (Palmdale, шт. Калифорния), который принадлежит производителю Northrop Grumman. Снимки явно не свежие, и, согласно официальному сайту ВВС США, на самом деле они сделаны 31 июля 2022 года – через несколько дней после того, как прототип, как сообщалось, впервые включили в работу.

Новое изображение бомбардировщика B-21 Raider

Примечательные замечания специалистов от новых изображений обращают внимание на небольшие боковые окна со странным углом наклона, которые, как представляется, предназначены для минимизации радиолокационного сечения самолета. Вместе с тем, ожидается, что они существенно ограничат видимость. Кабина пилота кажется очень маленькой, значительно более тесной, чем у бомбардировщика B-2, что, возможно, сочтено более приемлемым для этого более нового самолета из-за его гораздо меньшей дальности полета и, следовательно, меньших периодов, в течение которых пилотам придется оставаться внутри машины.

Новые изображения B-21 показывают, что воздухозаборники самолета очень глубоко скрыты в корпусе. При этом воздухозаборники двигателей и области гондол сильно сливаются друг с другом в качестве дополнительной меры по уменьшению радиолокационного сечения бомбардировщика. Поскольку бесхвостый бомбардировщик полностью полагается на компьютеры, заменяющие обычное ручное управление электронным интерфейсом (fly by wire), датчики воздушной критически важной информации для стабильного полета, расположены вдоль нижней и верхней частей фюзеляжа.

По мнению наблюдателей, новой машине заметно не хватает сложной пилообразной формы задней кромки, подобной предшественнику B-2, и изменяемой геометрии «бобрового хвоста» (тип формирования обводов хвостовой части фюзеляжа двухдвигательных реактивных самолетов с гондольной компоновкой двигателей) в центре задней кромки. Эти элементы были добавлены позже в процессе проектирования со значительными дополнительными затратами для улучшения характеристик машины на малых высотах в ответ на передовые советские технологии ПВО. Таким образом, ожидается, что B-21 не будет обладать улучшенными характеристиками B-2 на малой высоте, хотя полезность этого сегодня остается весьма сомнительной.

Как известно, B-2 Spirit планируется вывести из эксплуатации в начале 2030-х годов. Считается, что идущий ему на замену B-21 обеспечит значительное улучшение возможностей скрытности. Вместе с тем, остается неясным, когда самолет будет готов к эксплуатации, поскольку программа уже столкнулась со значительными задержками. На круглом столе для СМИ в кулуарах конференции ВВС 11 сентября 2023 года министр ВВС Фрэнк КЕНДАЛЛ заявил относительно возможного первого полета самолета: «Мы все еще надеемся на первый полет в этом году…».

Сравнение конструкций В-2 (вверху) и В-21 (внизу)

В июне 2021 года было объявлено, что первый полет бомбардировщика B-21, запланированный на конец того же года, отложен до 2022 года. Однако из-за продолжающихся проблем дату перенесли на 2023 год, и с тех пор возможность первого полета в 2024 году становится все более вероятной.

Задержки, с которыми столкнулся B-21, специалисты не считают беспрецедентными, поскольку после окончания холодной войны все боевые самолеты ВВС США сталкивались с подобными задержками. Значительные задержки увеличили вероятность того, что прямой китайский конкурент B-21 стратегический бомбардировщик межконтинентальной дальности H-20 может начать поступать на вооружение значительно раньше.

Подчеркивается, что на протяжении последних 20 лет Китай последовательно демонстрировал способность вводить самолеты в эксплуатацию намного раньше после их первых полетов, что отражает значительные промышленные преимущества его оборонного сектора. Так, первый китайский истребитель пятого поколения J-20 поступил на вооружение в 2017 году, всего через шесть лет после первого демонстрационного полета в 2011 году. Его же американским аналогам F-22 и F-35 потребовалось более 15 лет. Учитывая, что из-за проблем с производительностью и перерасхода средств программа предыдущего бомбардировщика B-2 получила 100 из запланированных 120 серийных самолетов, остается крайне неопределенным, окажется ли программа бомбардировщика B-21 столь же проблематичной.

По материалам ресурса militarywatchmagazine.com