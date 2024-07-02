Военно-воздушные силы США: статус и структура.

Военно-воздушные силы США – один из шести видов современных вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. В качестве самостоятельного вида вооруженных сил ВВС США появились 18 сентября 1947 года, вскоре после завершения Второй мировой войны. До этого момента они находились в составе Армии США. По численности личного состава и количеству летательных аппаратов являются самым крупным подобным формированием в мире.

По мнению американских специалистов, ВВС играют особую роль в современной войне, поскольку присущие им мобильность, маневренность, дальность действия и гибкость применения делают их уникальным и универсальным инструментом для решения широкого круга задач в глобальном масштабе. Подчеркивая значение этого вида вооруженных сил, бывший глава Пентагона Р. Гейтс заявил, что авиация должна оставаться основным элементом ВС США, поскольку в ближайшей перспективе именно господство в воздухе будет основным фактором для достижения успеха в конфликтах.

На современном этапе развития задачи, возлагаемые на Военно-воздушные силы США, формулируются следующим образом:

завоевание и удержание превосходства в воздухе;

ведение глобальной разведки;

быстрая глобальная мобильность;

глобальный удар;

командование и контроль.

Цель этих основных миссий – обеспечить то, что в ВВС США называют глобальной бдительностью, глобальным охватом и глобальной мощью.

Высшее руководство Военно-воздушными силами США

Высшее административное и политическое руководство американскими ВВС осуществляет Министерство (Департамент) Военно-воздушных сил США (United States Department of the Air Force). Министерство ВВС является частью оборонного ведомства страны.

Действующий министр ВВС США Ф.Кендалл

Деятельность министерства руководит министр ВВС США – гражданское лицо, назначаемое Президентом и утверждается Сенатом. Пост министра с 28 июля 2021 занимает Фрэнк Кендалл.

Старшим военным должностным лицом ВВС США является начальник штаба ВВС. Начальник штаба (НШ) – главный военный советник министра ВВС по вопросам, касающимся Военно-воздушных сил. Он входит в состав Объединенного комитета начальников штабов с вытекающими обязанностями перед высшими органами национальной безопасности страны и Президентом США.

Начальник штаба не имеет полномочий оперативного командования силами ВВС, но отвечает за боевую и организационную подготовку ВВС. Деятельность НШ по управлению ВВС как видом вооруженных сил осуществляется через штаб, расположенный в здании Пентагона (ок. Арлингтон, шт. Вирджиния). Должность НШ ВВС США со 2 ноября 2023 года занимает генерал Дэвид У. Оллвин.

Оперативная структура ВВС США

Штабу ВВС подчиняются командования ВВС, более 30 управлений, центров, служб и учреждений. Командование ВВС – это объединение Военно-воздушных сил США и орган оперативно-стратегического руководства группой армий и соединений, а также учреждениями на определенной территории в мирное время и на театре военных действий (ТВД) в ходе ведения боевых действий.

До недавних пор крупнейшие организации ВВС США назывались «главными командованиями». Однако, в феврале 2024 года НШ генерал Дэвид У. Оллвин предположил, что этот термин мало что дает для определения функционального предназначения этих командований в рамках ВВС. В результате появилась, как считается, другая более точна терминология: институциональные командования (Air Force Institutional Commands, AFIC), а также командования служебных компонентов (Air ForceService ComponentCommands, AFSCC).

Согласно официальным источникам, в Военно-воздушных силам США планируется иметь шесть институциональных командований, занимающихся набором, обучением и оснащением подразделений, и 10 командований служебных компонентов, ориентированных на удовлетворение потребностей объединенных боевых командований Вооруженных сил.

Институциональные командования ВВС США

Боевое авиационное командование Боевое авиационное командование (Air Combat Command, далее – БАК), отвечающее за боевую воздушную мощь и готовность истребителей, самолетов разведки, управления боем и РЭБ к передачи боевым командованиям ВС; предоставление систем управления, контроля, связи и разведки (C3I); проведение глобальных информационных операций.

Сформировано 1 июня 1992 года после окончания Холодной войны в результате слияния Стратегического и Тактического авиационных командований. Штаб-квартира командования – авиационная база (АвБ) Лэнгли-Юстис (шт. Виргиния). Командующий (с февраля 2024 года) – генерал Кеннет С. Вильсбах (Kenneth S. Wilsbach).

По состоянию на июнь 2024 года в составе БАК:

1-я воздушная армия (север / 1st Air ForceNorthern ), 9-я ВА (центр) и 12-я ВА (юг);

), 9-я ВА (центр) и 12-я ВА (юг); 15-я АвБ Шоу, Южная Каролина ( 15th Air Force );

); 16-я АвБ Лэкленд (кибервойска ВВС), Техас ( 16th Air Forces Cyber );

); Центральное командование ВВС США в Юго-Западной Азии ( U.S. Air Forces Central Command Southwest Asia );

); Центр боевых действий ВВС США, АвБ Нэллис, Невада ( USAF Warfare Center );

); Центр управления спектром ВВС, Форт-Мид, Мэрилэнд ( Air Force Spectrum Managment Office);

Центр возможностей киберпространства на авиабазе Скотт, Иллинойс (Cyberspace Capabilities Center).

Численность личного состава БАК – 79555 чел.

Авиационные парк включает 1082 летательных аппаратов (ЛА), в том числе: 684 истребителя и ударных самолета, 30 вертолетов, 317 самолетов боевого управления и разведки, 51 учебно-тренировочный самолет.

Учебное авиационное командование

Учебное авиационное командование (Air Education and Training Command, далее – УАК) отвечает за набор, подготовку и обучение военнослужащих ВВС США посредством базовой военной подготовки, начальной и продвинутой технической подготовки, а также профессионального военного образования.

Штаб-квартира командования – АвБ Рэндольф, Техас. В составе командования:

2-я ВА (технической подготовки), АвБ Кислер, Мисс;

19-я ВА (летной подготовки), АвБ Рэндольф, Техас;

Авиационный университет Военно-воздушных сил США (Air University), АвБ Максвелл, Алабама;

Служба рекрутирования ВВС, АвБ Рэндольф, Техас.

Численность личного состава командования – 56285 чел.

Авиационный парк УАК насчитывает 1460 ЛА, в том числе: 260 ударных, 26 вертолетов, 27 боевого управления и разведки, 1075 танкеров, 47 военно-транспортных.

Командование материально-технического обеспечения

Командование материально-технического обеспечения (Air Force Materiel Command, далее – КМТО) отвечает за исследования, разработки, закупки, испытания и техническое обслуживание систем вооружения ВВС США.

Штаб-квартира командования асположена на АвБ Райт-Паттерсон в Дейтоне, Огайо. В составе командования:

Центр управления жизненным циклом ЛА и оборудования ВВС США ( Air Force Life Cycle Management Center ), авиабаза Райт-Паттерсон, Огайо;

), авиабаза Райт-Паттерсон, Огайо; Центр развертывания и поддержки миссий ВВС ( Air Force Installation & Mission Support Center ), АвБ Лэклэнд, Техас;

), АвБ Лэклэнд, Техас; Исследовательская лаборатория ВВС ( Air Force Research Laboratory ), АвБ Райт-Паттерсон, Огайо;

), АвБ Райт-Паттерсон, Огайо; Центр ядерного оружия ВВС ( Air Force Nuclear Weapons Center ), АвБ Киртланд, Нью-Мексико;

), АвБ Киртланд, Нью-Мексико; Испытательный центр ВВС ( Air Force Test Center ), АвБ Эдвардс, Калифорния;

), АвБ Эдвардс, Калифорния; Центр материально-технической поддержки ВВС ( Air Force Sustainment Center ), АвБ Тинкер, Оклахома;

), АвБ Тинкер, Оклахома; Национальный музей ВВС США (National Museum of the U.S. Air Force), АвБ Райт-Паттерсон, Огайо.

Численность личного состава командования – 17693 чел.

Авиационный парк КМТО насчитывает 112 ЛА, в том числе: 47 ударных, 5 бомбардировщиков, 5 вертолетов, 15 боевого управления, 1 танкер, 24 военно-транспортных, 15 учебных.

Командование резерва ВВС

Командование резерва ВВС (Air Force Reserve Command) ответственно за обеспечение ударов, воздушной мобильности, сил специальных операций, операции поиска и спасения, воздушной медицинской эвакуации, тушения пожаров с воздуха, разведку погоды, операции в киберпространстве, воздушную разведку, проведение летной подготовки и выполнение других задач в интересах поддержки действующих сил и оказания помощи внутренней и зарубежной помощи при стихийных бедствиях.

Штаб-квартира расположена на АвБ Робинс, Калифорния. В составе командования:

4-я, 10-я и 22-я ВА; соответственно: Авб Марч, Калифорния; военно-морская АвБ Форт Уэрт, Техас; резервная АвБ Доббинс, Джорджия;

Центр личного состава воздушного резерва ( Air Reserve Personnel Center ), АвБ Бакли, Колорадо;

), АвБ Бакли, Колорадо; Центр формирования сил ( Force Generation Center ), АвБ ​​Робинс, Джорджия;

), АвБ ​​Робинс, Джорджия; Рекрутинговая служба резерва ВВС ( AFRC Recruiting Service Robins ), АвБ Робинс, Джорджия;

), АвБ Робинс, Джорджия; Организация по подготовке и интеграции индивидуальных резервистов (Individual Reservist Readiness & Integration Organization), АвБ Бакли, Колорадо.

Численность личного состава командования – 66216 чел.

Авиационный парк КР насчитывает 325 ЛА, в том числе: 105 ударных, 18 бомбардировщиков, 16 вертолетов, 10 боевого управления, 80 танкер, 96 военно-транспортных.

ВВС национальной гвардии

ВВС национальной гвардии (Air National Guard). Командование обеспечивает боеспособность действующих сил и безопасность страны. Осуществляет поддержку внутренней и внешней гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях в США.

Штаб-квартира – Вашингтон. Численность личного состава командования – 104 974 чел. Авиационный парк ВВС НГ насчитывает 951 ЛА, в том числе: 536 ударных, 18 вертолетов, 29 боевого управления, 163 танкер, 205 военно-транспортных.

Перечисленные выше институциональные командование планируется дополнить Командованием интегрированными возможностями (Командованием будущего) / Integrated Capabilities Command (Future Command).

Командования служебных компонентов[/b]

Командование специальных операций ВВС США

Командование специальных операций ВВС США (Air Force Special Operations Command) является компонентом Объединенного командования специальных операций ВС США. Отвечает за организацию, обучение, оснащение, обслуживание и предоставление сил ВВС для поддержки специальных операций.

Штаб-квартира – АвБ Херлберт, Флорида. В составе командования:

1-е крыло специальных операций ( 1st Special Operations Wing ), 24-е и 492-е крылья, Херлберт Филд, Флорида;

), 24-е и 492-е крылья, Херлберт Филд, Флорида; 27-е крыло специальных операций, АвБ Кэннон, Нью-Мексико;

352-е крыло специальных операций, АвБ Милденхолл, Великобритания;

353-е крыло специальных операций, АвБ Кадена, Япония.

Численность личного состава командования – 16117 чел. Авиационный парк КССО ВВС насчитывает 178 ЛА, в том числе: 49 боевого управления, 129 специального назначения.

Командование воздушных перевозок

Командование воздушных перевозок (Air Mobility Command) – компонент Объединенного командования стратегических перебросок ВС США. Отвечает за организацию, обучение, оснащение, техническое обслуживание и обеспечение авиационных сил для поддержки аэромобильных операций по всему миру.

Штаб-квартира – АвБ Скотт, Иллинойс. В составе командования:

18-я воздушная (транспортная) армия (Air Forces Transportation), Авб Скотт, Иллинойс;

Экспедиционный учебно-научный центр ВВС США (U.S. Air Force Expeditionary Center), Форт-Дикси, Нью-Джерси.

Численность личного состава командования – 41256 чел. Авиационный парк КАМ насчитывает 413 ЛА, в том числе: 163 танкера и 250 военно-транспортных.

Командование ВВС в зоне Тихого океана

Командование ВВС в зоне Тихого океана (Pacific Air Force) – компонент Объединенного командования ВС США в Индо-Тихоокеанской зоне. Отвечает за обеспечение интегрированного экспедиционного потенциала ВВС USINDOPACOM, включая ударные, аэромобильные и спасательные силы.

Штаб-квартира – АвБ Хиккам, Гавайи. Включает 5-ю (Япония), 7-ю (Республика Корея) и 11-ю (Аляска) воздушные армии. Численность личного состава – 30905 чел. Авиационный парк командования насчитывает 344 ЛА, в том числе: 287 ударных, 12 вертолетов, 15 танкеров, 30 военно-транспортных.

Командование ВВС в Европе и Африке

Командование (объединенное) ВВС в Европе и Африке (U.S. Air Forces In Europe Air Forces Afroca) – воздушный компонент Европейского (USEUCOM) и Африканского (USAFRICOM) командований ВС США. Руководит воздушными операциями, включая военные и гуманитарные/миротворческие действия, а также поддерживает боеготовые силы Североамериканского региона.

Штаб-квартира – АвБ Рамштайн, Германия. Командование включает 3-ю воздушную армию. Численность личного состава – 23666 чел. Авиационный парк командования насчитывает 344 ЛА, в том числе: 192 ударных, 5 вертолетов, 15 танкеров, 22 военно-транспортных.

Командование глобального удара

Командование глобального удара (Air Force Global Strike Command) – служебный компонент Стратегического командования США (USSTRATCOM). Предоставляет боеспособные силы для проведения операций стратегического ядерного сдерживания и нанесения глобального ядерного удара в поддержку боевых соединений ВС США.

Штаб-квартира – АвБ Барксдейл, Луизиана. Создано в августе 2009 году. Объединяет стратегические ядерные силы ВВС. В составе командования:

8-я ВА (стратегические бомбардировщики), АвБ Барксдейл, Луизиана;

20-я ВА (межконтинентальные баллистические ракеты), АвБ Ф. Э. Уоррен, Вайоминг.

Численность личного состава – 27801 чел. Парк вооружений командования насчитывает 561 ед., в том числе: 400 межконтинентальных баллистических ракет, 118 стратегических бомбардировщика, 25 вертолетов, 4 боевого управления, 14 танкеров.

В дальнейшем планируется образований соответствующих командований компонентов ВВС в составе Объединенного командования ВС США в зоне Северной Америки (USNORTHCOM) – AFNORTH, Объединенное командование Вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки (USSOUTHCOM) – AFSOUTH, Космическое командование ВС США (USSPACECOM) – AFSPACE и Киберкомандование ВС США (USCYBERCOM) – AFCYBER.

Пилотируемый авиационный парк США

По данным ресурса FlightGlobal, по итогам 2023 года авиационный парк пилотируемых летательных аппаратов военного назначения США лидирует в мире: