Военно-воздушные силы США: статус и структура.

Военно-воздушные силы США – один из шести видов современных вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. В качестве самостоятельного вида вооруженных сил ВВС США появились 18 сентября 1947 года, вскоре после завершения Второй мировой войны. До этого момента они находились в составе Армии США. По численности личного состава и количеству летательных аппаратов являются самым крупным подобным формированием в мире.
По мнению американских специалистов, ВВС играют особую роль в современной войне, поскольку присущие им мобильность, маневренность, дальность действия и гибкость применения делают их уникальным и универсальным инструментом для решения широкого круга задач в глобальном масштабе. Подчеркивая значение этого вида вооруженных сил, бывший глава Пентагона Р. Гейтс заявил, что авиация должна оставаться основным элементом ВС США, поскольку в ближайшей перспективе именно господство в воздухе будет основным фактором для достижения успеха в конфликтах.
На современном этапе развития задачи, возлагаемые на Военно-воздушные силы США, формулируются следующим образом:
- завоевание и удержание превосходства в воздухе;
- ведение глобальной разведки;
- быстрая глобальная мобильность;
- глобальный удар;
- командование и контроль.
Цель этих основных миссий – обеспечить то, что в ВВС США называют глобальной бдительностью, глобальным охватом и глобальной мощью.
Высшее руководство Военно-воздушными силами США
Высшее административное и политическое руководство американскими ВВС осуществляет Министерство (Департамент) Военно-воздушных сил США (United States Department of the Air Force). Министерство ВВС является частью оборонного ведомства страны.
Действующий министр ВВС США Ф.Кендалл
Деятельность министерства руководит министр ВВС США – гражданское лицо, назначаемое Президентом и утверждается Сенатом. Пост министра с 28 июля 2021 занимает Фрэнк Кендалл.
Старшим военным должностным лицом ВВС США является начальник штаба ВВС. Начальник штаба (НШ) – главный военный советник министра ВВС по вопросам, касающимся Военно-воздушных сил. Он входит в состав Объединенного комитета начальников штабов с вытекающими обязанностями перед высшими органами национальной безопасности страны и Президентом США.
Начальник штаба не имеет полномочий оперативного командования силами ВВС, но отвечает за боевую и организационную подготовку ВВС. Деятельность НШ по управлению ВВС как видом вооруженных сил осуществляется через штаб, расположенный в здании Пентагона (ок. Арлингтон, шт. Вирджиния). Должность НШ ВВС США со 2 ноября 2023 года занимает генерал Дэвид У. Оллвин.
Оперативная структура ВВС США
Штабу ВВС подчиняются командования ВВС, более 30 управлений, центров, служб и учреждений. Командование ВВС – это объединение Военно-воздушных сил США и орган оперативно-стратегического руководства группой армий и соединений, а также учреждениями на определенной территории в мирное время и на театре военных действий (ТВД) в ходе ведения боевых действий.
До недавних пор крупнейшие организации ВВС США назывались «главными командованиями». Однако, в феврале 2024 года НШ генерал Дэвид У. Оллвин предположил, что этот термин мало что дает для определения функционального предназначения этих командований в рамках ВВС. В результате появилась, как считается, другая более точна терминология: институциональные командования (Air Force Institutional Commands, AFIC), а также командования служебных компонентов (Air ForceService ComponentCommands, AFSCC).
Согласно официальным источникам, в Военно-воздушных силам США планируется иметь шесть институциональных командований, занимающихся набором, обучением и оснащением подразделений, и 10 командований служебных компонентов, ориентированных на удовлетворение потребностей объединенных боевых командований Вооруженных сил.
Институциональные командования ВВС США
Боевое авиационное командование Боевое авиационное командование (Air Combat Command, далее – БАК), отвечающее за боевую воздушную мощь и готовность истребителей, самолетов разведки, управления боем и РЭБ к передачи боевым командованиям ВС; предоставление систем управления, контроля, связи и разведки (C3I); проведение глобальных информационных операций.
Сформировано 1 июня 1992 года после окончания Холодной войны в результате слияния Стратегического и Тактического авиационных командований. Штаб-квартира командования – авиационная база (АвБ) Лэнгли-Юстис (шт. Виргиния). Командующий (с февраля 2024 года) – генерал Кеннет С. Вильсбах (Kenneth S. Wilsbach).
По состоянию на июнь 2024 года в составе БАК:
- 1-я воздушная армия (север /1st Air ForceNorthern), 9-я ВА (центр) и 12-я ВА (юг);
- 15-я АвБ Шоу, Южная Каролина (15th Air Force);
- 16-я АвБ Лэкленд (кибервойска ВВС), Техас (16th Air Forces Cyber);
- Центральное командование ВВС США в Юго-Западной Азии (U.S. Air Forces Central Command Southwest Asia);
- Центр боевых действий ВВС США, АвБ Нэллис, Невада (USAF Warfare Center);
- Центр управления спектром ВВС, Форт-Мид, Мэрилэнд (Air Force Spectrum Managment Office);
- Центр возможностей киберпространства на авиабазе Скотт, Иллинойс (Cyberspace Capabilities Center).
Численность личного состава БАК – 79555 чел.
Авиационные парк включает 1082 летательных аппаратов (ЛА), в том числе: 684 истребителя и ударных самолета, 30 вертолетов, 317 самолетов боевого управления и разведки, 51 учебно-тренировочный самолет.
Учебное авиационное командование
Учебное авиационное командование (Air Education and Training Command, далее – УАК) отвечает за набор, подготовку и обучение военнослужащих ВВС США посредством базовой военной подготовки, начальной и продвинутой технической подготовки, а также профессионального военного образования.
Штаб-квартира командования – АвБ Рэндольф, Техас. В составе командования:
- 2-я ВА (технической подготовки), АвБ Кислер, Мисс;
- 19-я ВА (летной подготовки), АвБ Рэндольф, Техас;
- Авиационный университет Военно-воздушных сил США (Air University), АвБ Максвелл, Алабама;
- Служба рекрутирования ВВС, АвБ Рэндольф, Техас.
Численность личного состава командования – 56285 чел.
Авиационный парк УАК насчитывает 1460 ЛА, в том числе: 260 ударных, 26 вертолетов, 27 боевого управления и разведки, 1075 танкеров, 47 военно-транспортных.
Командование материально-технического обеспечения
Командование материально-технического обеспечения (Air Force Materiel Command, далее – КМТО) отвечает за исследования, разработки, закупки, испытания и техническое обслуживание систем вооружения ВВС США.
Штаб-квартира командования асположена на АвБ Райт-Паттерсон в Дейтоне, Огайо. В составе командования:
- Центр управления жизненным циклом ЛА и оборудования ВВС США (Air Force Life Cycle Management Center), авиабаза Райт-Паттерсон, Огайо;
- Центр развертывания и поддержки миссий ВВС (Air Force Installation & Mission Support Center), АвБ Лэклэнд, Техас;
- Исследовательская лаборатория ВВС (Air Force Research Laboratory), АвБ Райт-Паттерсон, Огайо;
- Центр ядерного оружия ВВС (Air Force Nuclear Weapons Center), АвБ Киртланд, Нью-Мексико;
- Испытательный центр ВВС (Air Force Test Center), АвБ Эдвардс, Калифорния;
- Центр материально-технической поддержки ВВС (Air Force Sustainment Center), АвБ Тинкер, Оклахома;
- Национальный музей ВВС США (National Museum of the U.S. Air Force), АвБ Райт-Паттерсон, Огайо.
Численность личного состава командования – 17693 чел.
Авиационный парк КМТО насчитывает 112 ЛА, в том числе: 47 ударных, 5 бомбардировщиков, 5 вертолетов, 15 боевого управления, 1 танкер, 24 военно-транспортных, 15 учебных.
Командование резерва ВВС
Командование резерва ВВС (Air Force Reserve Command) ответственно за обеспечение ударов, воздушной мобильности, сил специальных операций, операции поиска и спасения, воздушной медицинской эвакуации, тушения пожаров с воздуха, разведку погоды, операции в киберпространстве, воздушную разведку, проведение летной подготовки и выполнение других задач в интересах поддержки действующих сил и оказания помощи внутренней и зарубежной помощи при стихийных бедствиях.
Штаб-квартира расположена на АвБ Робинс, Калифорния. В составе командования:
- 4-я, 10-я и 22-я ВА; соответственно: Авб Марч, Калифорния; военно-морская АвБ Форт Уэрт, Техас; резервная АвБ Доббинс, Джорджия;
- Центр личного состава воздушного резерва (Air Reserve Personnel Center), АвБ Бакли, Колорадо;
- Центр формирования сил (Force Generation Center), АвБ Робинс, Джорджия;
- Рекрутинговая служба резерва ВВС (AFRC Recruiting Service Robins), АвБ Робинс, Джорджия;
- Организация по подготовке и интеграции индивидуальных резервистов (Individual Reservist Readiness & Integration Organization), АвБ Бакли, Колорадо.
Численность личного состава командования – 66216 чел.
Авиационный парк КР насчитывает 325 ЛА, в том числе: 105 ударных, 18 бомбардировщиков, 16 вертолетов, 10 боевого управления, 80 танкер, 96 военно-транспортных.
ВВС национальной гвардии
ВВС национальной гвардии (Air National Guard). Командование обеспечивает боеспособность действующих сил и безопасность страны. Осуществляет поддержку внутренней и внешней гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях в США.
Штаб-квартира – Вашингтон. Численность личного состава командования – 104 974 чел. Авиационный парк ВВС НГ насчитывает 951 ЛА, в том числе: 536 ударных, 18 вертолетов, 29 боевого управления, 163 танкер, 205 военно-транспортных.
Перечисленные выше институциональные командование планируется дополнить Командованием интегрированными возможностями (Командованием будущего) / Integrated Capabilities Command (Future Command).
Командования служебных компонентов[/b]
Командование специальных операций ВВС США
Командование специальных операций ВВС США (Air Force Special Operations Command) является компонентом Объединенного командования специальных операций ВС США. Отвечает за организацию, обучение, оснащение, обслуживание и предоставление сил ВВС для поддержки специальных операций.
Штаб-квартира – АвБ Херлберт, Флорида. В составе командования:
- 1-е крыло специальных операций (1st Special Operations Wing), 24-е и 492-е крылья, Херлберт Филд, Флорида;
- 27-е крыло специальных операций, АвБ Кэннон, Нью-Мексико;
- 352-е крыло специальных операций, АвБ Милденхолл, Великобритания;
- 353-е крыло специальных операций, АвБ Кадена, Япония.
Численность личного состава командования – 16117 чел. Авиационный парк КССО ВВС насчитывает 178 ЛА, в том числе: 49 боевого управления, 129 специального назначения.
Командование воздушных перевозок
Командование воздушных перевозок (Air Mobility Command) – компонент Объединенного командования стратегических перебросок ВС США. Отвечает за организацию, обучение, оснащение, техническое обслуживание и обеспечение авиационных сил для поддержки аэромобильных операций по всему миру.
Штаб-квартира – АвБ Скотт, Иллинойс. В составе командования:
- 18-я воздушная (транспортная) армия (Air Forces Transportation), Авб Скотт, Иллинойс;
- Экспедиционный учебно-научный центр ВВС США (U.S. Air Force Expeditionary Center), Форт-Дикси, Нью-Джерси.
Численность личного состава командования – 41256 чел. Авиационный парк КАМ насчитывает 413 ЛА, в том числе: 163 танкера и 250 военно-транспортных.
Командование ВВС в зоне Тихого океана
Командование ВВС в зоне Тихого океана (Pacific Air Force) – компонент Объединенного командования ВС США в Индо-Тихоокеанской зоне. Отвечает за обеспечение интегрированного экспедиционного потенциала ВВС USINDOPACOM, включая ударные, аэромобильные и спасательные силы.
Штаб-квартира – АвБ Хиккам, Гавайи. Включает 5-ю (Япония), 7-ю (Республика Корея) и 11-ю (Аляска) воздушные армии. Численность личного состава – 30905 чел. Авиационный парк командования насчитывает 344 ЛА, в том числе: 287 ударных, 12 вертолетов, 15 танкеров, 30 военно-транспортных.
Командование ВВС в Европе и Африке
Командование (объединенное) ВВС в Европе и Африке (U.S. Air Forces In Europe Air Forces Afroca) – воздушный компонент Европейского (USEUCOM) и Африканского (USAFRICOM) командований ВС США. Руководит воздушными операциями, включая военные и гуманитарные/миротворческие действия, а также поддерживает боеготовые силы Североамериканского региона.
Штаб-квартира – АвБ Рамштайн, Германия. Командование включает 3-ю воздушную армию. Численность личного состава – 23666 чел. Авиационный парк командования насчитывает 344 ЛА, в том числе: 192 ударных, 5 вертолетов, 15 танкеров, 22 военно-транспортных.
Командование глобального удара
Командование глобального удара (Air Force Global Strike Command) – служебный компонент Стратегического командования США (USSTRATCOM). Предоставляет боеспособные силы для проведения операций стратегического ядерного сдерживания и нанесения глобального ядерного удара в поддержку боевых соединений ВС США.
Штаб-квартира – АвБ Барксдейл, Луизиана. Создано в августе 2009 году. Объединяет стратегические ядерные силы ВВС. В составе командования:
- 8-я ВА (стратегические бомбардировщики), АвБ Барксдейл, Луизиана;
- 20-я ВА (межконтинентальные баллистические ракеты), АвБ Ф. Э. Уоррен, Вайоминг.
Численность личного состава – 27801 чел. Парк вооружений командования насчитывает 561 ед., в том числе: 400 межконтинентальных баллистических ракет, 118 стратегических бомбардировщика, 25 вертолетов, 4 боевого управления, 14 танкеров.
В дальнейшем планируется образований соответствующих командований компонентов ВВС в составе Объединенного командования ВС США в зоне Северной Америки (USNORTHCOM) – AFNORTH, Объединенное командование Вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки (USSOUTHCOM) – AFSOUTH, Космическое командование ВС США (USSPACECOM) – AFSPACE и Киберкомандование ВС США (USCYBERCOM) – AFCYBER.
Пилотируемый авиационный парк США
По данным ресурса FlightGlobal, по итогам 2023 года авиационный парк пилотируемых летательных аппаратов военного назначения США лидирует в мире:
|Действующий авиационный парк США По материалам ресурса airandspaceforces.com.
|Источник: invoen.ru