Украина получила два тральщика-искателя мин типа Tripartite

26 июня 2025 года было объявлено о состоявшейся передаче в бельгийской военно-морской базе Зеебрюгге военно-морским силам Украины двух тральщиков-искателей мин типа Tripartite, выведенных, соответственно, из состава бельгийского и нидерландского флотов - M 923 Narcis и M 863 Vlaardingen. Они получили новые украинские названия "Марiуполь" и "Мелiтополь".

Переданный ВМС Украины выведенный из состава голландского флота тральщик-искатель-мин M 863 Vlaardingen типа Tripartite, получивший украинское название "Мелiтополь". Зеебрюгге (Бельгия), июнь 2025 года (с) ВМС Бельгии

Сообщается, что в конце 2025 года планируется передать ВМС Украины еще один бывший голландский корабль этого типа M 857 Makkum, который получит новое название "Генічеськ". С середины 2024 года Makkum используется для подготовки экипажей украинских кораблей этого типа.

Правительство Нидерландов объявило о решении передать Украине два выводимых из состава голландского флота тральщика типа Tripartite в марте 2023 года. Позднее к этой программе присоединилась и Бельгия, решившая передать Украине один тральщик из состава своего флота. Подготовка украинских экипажей для этих кораблей была начата в Нидерландах и Бельгии во второй половине 2023 года. Нидерланды и Бельгия заявили также о намерении обеспечивать техническую поддержку передаваемых кораблей и подготовку их экипажей в период службы этих единиц в составе ВМС Украины.

Тральщики Makkum (находился в строю с 1985 года) и Vlaardingen (в строю с 1989 года) были выведены из состава ВМС Нидерландов в 2024 году. Narcis находился в строю бельгийского флота с 1991 года и был исключен из его состава одновременно с передачей Украине.

Данные 600-тонные тральщики-искатели мин совместной франко-бельгийско-нидерландской программы Tripartite строились в 1980-е годы - тогда было построено 15 тральщиков для ВМС Нидерландов (тип Alkmaar) и по десять для ВМС Франции и Бельгии. Теперь в составе ВМС Бельгии осталось пять тральщиков типа Tripartite, а в составе ВМС Нидерландов - только три. Окончательно в составе ВМС Бельгии, Нидерландов и Франции корабли типа Tripartite должны быть заменены большими противоминными кораблями нового типа, строящимися в рамках совместной программы трех стран.

Перед передачей Украине тральщики прошли капитальный ремонт. Голландские и бельгийские корабли типа Tripartite прошли модернизацию в 2000-е годы в рамках бельгийско-голландской программы BENECUP, и сейчас оснащены современными противоминными средствами, включая интегрированную АСБУ противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS, ГАС миноискания Thales 2022 Mk III и подводные противоминные аппараты Atlas Elektronik Seafox и Saab Double Eagle Mk III Mod 1.

Ранее ВМС Украины в июле 2023 года получили от Великобритании выведенные из состава британского флота тральщики-искатели мин М 108 Grimsby и М 112 Shoreham типа Sandown, получившие украинские названия М 310 "Чернігів" и М 311 "Черкаси". Оба этих корабля пока что остаются в Великобритании. Видимо, до конца боевых действий на Украине останутся в Бельгии и полученные ВМС Украины тральщики типа Tripartite. Стоит отметить, что переданные Украине корабли обеих типов (Sandown и Tripartite) используют одинаковый комплекс противоминных подводных аппаратов.

Церемония передачи ВМС Украины выведенных из состава, соответственно, ВМС Бельгии и Нидерландов тральщиков-искателей мин M 923 Narcis и M 863 Vlaardingen типа Tripartite, получивших новые украинские названия "Марiуполь" и "Мелiтополь". Зеебрюгге (Бельгия), июнь 2025 года (с) ВМС Бельгии и ВМС Украины