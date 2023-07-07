В состав ВМС Украины введены два бывших британских тральщика типа Sandown

2 июля 2023 года в День военно-морских сил вооруженных сил Украины в Глазго (Великобритания) состоялась официальная церемония подъема украинских военно-морских флагов на двух переданных Украине из состава британского флота тральщиках-искателях мин типа Sandown, получивших украинские названия М 310 "Чернігів" (бывший британский М 108 Grimsby) и М 311 "Черкаси" (бывший британский М 112 Shoreham). Оба корабля тем самым официально вошли в состав ВМС Украины.

Вошедший в состав ВМС Украины тральщик-искатель мин М 311 "Черкаси" - бывший британский М 112 Shoreham типа Sandown. За ним стоит второй однотипный переданный Украине тральщик М 310 "Чернігів" - бывший британский М 108 Grimsby. Глазго, 02.07.2023 (с) Телерадиостудия министерства обороны Украины "Бриз"

Напомним, что передача ВМС Украины двух тральщиков-искателей мин типа Sandown из состава ВМС Великобритании была одним из пунктов провозглашенной при британском содействии и британском финансировании еще до начала российской специальной военной операции на Украине программы Развития военно-морского потенциала Украины (Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme - UNCEP), принятой в соответствии с подписанным в октябре 2020 года министрами обороны Украины и Великобритании меморандумом об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах. В том числе в меморандуме было отражено положение по привлечению финансирования в интересах военно-морских сил Украины Британским экспортно-кредитным агентством (имеется в виду Export Credits Guarantee Department - ECGD) в виде кредита на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов сроком на 10 лет.

Программа UNCEP была введена в действие в результате подписания 21 июня 2021 года в Одессе на борту британского эскадренного миноносца D 36 Defender трехстороннего меморандума министерства обороны Украины, правительства Великобритании и британской группы Babcock International как главного подрядчика относительно британского содействия в развитии ВМС Украины. Подготовка к передаче Украине двух тральщиков типа Sandown была начата еще летом 2021 года.

Хотя изначально предполагалось, что Украине будут переданы два выведенных из состава британского флота в августе 2021 года тральщика M 110 Ramsey и M 111 Blyth с проведением перед передачей их капитального ремонта на судоремонтном предприятии Rosyth Dockyard группы Babcock в Росайте, однако, как можно судить, после начала боевых действий на Украине план был изменен в пользу передачи Украине тральщиков М 108 Grimsby и М 112 Shoreham непосредственно из состава британского флота, как находящихся в лучшем техническом состоянии и не требующих крупного ремонта. Тем самым получение Украиной тральщиков было ускорено. Тральщики же M 110 Ramsey и M 111 Blyth, по последним сообщениям, планируются к продаже Румынии.

Уже в мае 2022 года тральщики М 108 Grimsby и М 112 Shoreham были переведены в Розайт и начаты к передаче Украине, уже с лета 2022 года на них была начата подготовка украинских экипажей, а сентябре 2022 года на их борта были нанесены украинские названия и бортовые номера М 310 "Чернігів" и М 311 "Черкаси". Формальный вывод обеих кораблей из состава ВМС Великобритании официально не объявлялся и был осуществлен, по одним данным, в начале сентября, а по другим - в октябре 2022 года.

Уже в январе 2023 года тральщики "Чернігів" и "Черкаси" с украинскими экипажами и украинскими флагами начали выходы на боевую подготовку из Розайта, однако формальные церемонии подъема украинских флагов на них состоялись только 2 июля. О дальнейших планах действий этих кораблей не сообщается, но, видимо, они останутся в Великобритании до окончания боевых действий между Россией и Украиной.

Всего ВМС Великобритании с 1988 по 2001 год получили 12 тральщиков-искателей мин типа Sandown с цельнокомпозитными корпусами, построенных на предприятии компании Vosper Thornycroft (с 2002 года - VT Group, в 2010 году приобретена группой Babcock) в Вулстоне (Саутгемптон, данная верфь была закрыта в 2004 году). Еще три тральщика типа Sandown были в 1991-1993 годах построены там для ВМС Саудовской Аравии.

До настоящего времени три тральщика типа Sandown были в 2006 году из состава ВМС Великобритании проданы Эстонии (M 101 Sandown, M 102 Inverness и М 105 Bridport), тральщик М 103 Cromer с 2001 года используется в качестве учебно-тренировочной станции в Дартмуте, а М 104 Walney был списан в 2010 году. Так что теперь, после вывода в 2021-2022 годах еще четырех тральщиков (М 108 Grimsby, M 110 Ramsey, M 111 Blyth и М 112 Shoreham), в составе ВМС Великобритании остались лишь три корабля типа Sandown (М 106 Penzance, M 107 Pembroke и M 108 Bangor). Также в составе британского флота остаются шесть тральшиков типа Hunt.

Тральщики типа Sandown имеют полное водоизмещение 600 тонн и длину 52,5 м. Корабли оснащены относительно современным противоминным оборудованием, включая ГАС миноискания типа 2093 производства Thales и введеные в состав противоминного вооружения этих тральщиков в конце 2000-х годов противоминные подводные аппараты Atlas Elektronik SeaFox.

Видео: