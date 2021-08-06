Украина получит выведенные из состава британского флота тральщики Ramsey и Blyth

Как официально сообщили военно-морские силы Великобритании, 4 августа 2021 года на на судоремонтном предприятии Rosyth Dockyard группы Babcock в Росайте состоялась церемония вывода из состава Королевского флота двух тральщиков-искателей мин M 110 Ramsey и M 111 Blyth типа Sandown. В сообщении ВМС Великобритании сказано, что "по завершении работ на этих двух кораблях они будут переданы ВМС Украины".

Церемония вывода из состава ВМС Великобритании тральщика-искателя мин M 111 Blyth типа Sandown - одного из двух кораблей этого типа, предназначенных передаче Украине. Розайт, 04.08.2021 (с) ВМС Великобритании

Напомним, что передача ВМС Украины двух списываемых из состава ВМС Великобритании тральщиков-искателей мин типа Sandown является одним из пунктов реализуемой при британском содействии и британском финансировании программы Развития военно-морского потенциала Украины (Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme - UNCEP), принятой в соответствии с подписанным в октябре 2020 года министрами обороны Украины и Великобритании меморандумом об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах. В том числе в меморандуме отражено положение по привлечению финансирования в интересах военно-морских сил Украины Британским экспортно-кредитным агентством (имеется в виду Export Credits Guarantee Department - ECGD) в виде кредита на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов сроком на 10 лет.

Программа UNCEP была введена в действие в результате подписания 21 июня 2021 года в Одессе на борту британского эскадренного миноносца D 36 Defender трехстороннего меморандума министерства обороны Украины, правительства Великобритании и британской группы Babcock как главного подрядчика относительно британского содействия в развитии ВМС Украины.

Выведенные из состава ВМС Великобритании и предполагаемые к передаче ВМС Украины тральщики M 110 Ramsey и M 111 Blyth типа Sandown были введены в строй британского флота в 2000 и 2001 годах, и к моменту списания прошли, соответственно, 175 тысяч и 185 тысяч морских миль. Перед передачей Украине оба корабля пройдут ремонт на том же судоремонтном предприятии Rosyth Dockyard группы Babcock.

Всего ВМС Великобритании с 1988 по 2001 год получили 12 тральщиков-искателей мин типа Sandown с цельнокомпозитными корпусами, построенных на предприятии компании Vosper Thornycroft (с 2002 года - VT Group, в 2010 году приобретена группой Babcock) в Вулстоне (Саутгемптон, данная верфь была закрыта в 2004 году). Еще три тральщика типа Sandown были в 1991-1993 годах построены там для ВМС Саудовской Аравии.

До настоящего времени три тральщика типа Sandown были в 2006 году из состава ВМС Великобритании проданы Эстонии (M 101 Sandown, M 102 Inverness и М 105 Bridport), тральщик М 103 Cromer с 2001 года используется в качестве учебно-тренировочной станции в Дартмуте, а М 104 Walney был списан в 2010 году. Так что теперь, после вывода тральщиков M 110 Ramsey и M 111 Blyth, в составе ВМС Великобритании остались лишь пять кораблей типа Sandown. Также в составе британского флота остаются шесть тральшиков типа Hunt.

Причиной сокращения тральных британского флота являются как финансовые проблемы (включая нехватку средств на судоремонт), так и значительно обострившийся в последние годы некомплект личного состава ВМС Великобритании. Сообщается, в частности, что экипаж списанного тральщика Blyth будет использован для укомплектования штатным экипажем однотипного тральщика М 108 Grimsby, которые последние годы использовался со сменными экипажами с других тральщиков.

Тральщики типа Sandown имеют полное водоизмещение 600 тонн и длину 52,5 м. Корабли оснащены относительно современным противоминным оборудованием, включая ГАС миноискания типа 2093 производства Thales и введеные в состав противоминного вооружения этих тральщиков в конце 2000-х годов противоминные подводные аппараты Atlas Elektronik SeaFox.

Церемония вывода из состава ВМС Великобритании тральщиков-искателей мин M 110 Ramsey и M 111 Blyth типа Sandown, предназначенных передаче Украине. Розайт, 04.08.2021 (с) ВМС Великобритании

Тральщики-искатели мин M 110 Ramsey и M 111 Blyth типа Sandown в строю ВМС Великобритании (с) ВМС Великобритании