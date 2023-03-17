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Нидерланды передадут Украине два тральщика-искателя мин типа Alkmaar

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Министерство обороны Нидерландов 14 марта 2023 года сообщило, что передаст Украине в качестве военной помощи два тральщика-искателя мин типа Alkmaar (проекта Tripartite), подлежащих выводу из состава голландского флота. О новых планах военной помощи Украине объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе своего посещения Одессы и Николаева.

Тральщик-искатель мин М 861 Urk типа Alkmaar (проекта Tripartite) ВМС Нидерландов, снимок 12.04.2013. Корабль был выведен из боевого состава в июне 2022 года (с) Mark Harkin

Два тральщика-искателя мин типа Alkmaar должны быть переданы ВМС Украины "начиная с 2025 года", после вывода их из состава ВМС Нидерландов в ходе плановой замены на строящиеся сейчас перспективные большие противоминные корабли совместной бельгийско-голландской программы Mine Counter Measures (rMCM). Обучение украинских экипажей для планируемых к передаче тральщиков должно быть начато со второй половины 2023 года, и будет вестись Нидерландами совместно с Бельгией, "и, возможно, с другими союзниками".

Напомним, что 600-тонные тральщики-искатели мин совместной франко-бельгийско-нидерландской программы Tripartite строились в 1980-е годы - тогда было построено 15 тральщиков для ВМС Нидерландов (тип Alkmaar) и по десять для ВМС Франции и Бельгии. Сейчас в составе ВМС Нидерландов и Бельгии осталось по пять тральщиков этого типа, а ВМС Франции - девять (в том числе два, приобретенных из состава ВМС Бельгии).

Ранее из состава голландского флота пять тральщиков типа Alkmaar были проданы Латвии (в 2007 году), два - Пакистану (в 2011 году), и два - Болгарии (в 2020 году). В 2021 году Греция подписала предварительное соглашение о намерениях приобрести шесть остававшихся тральщиков после их планируемого вывода из состава голландского флота начиная с 2025 года, но теперь голландцы решили передать два из этих кораблей Украине. Фактический вывод последних шести остававшихся тральщиков этого типа из состава ВМС Нидерландов был начат в июне 2022 года, когда был списан тральщик М 861 Urk. Возможно, он и является первым кандидатом для передачи Украине.

Следует отметить, что в 2000-е годы остающиеся в строю голландские тральщики типа Alkmaar (кроме пяти, проданных Латвии) прошли модернизацию в рамках бельгийско-голландской программы BENECUP, с установкой нового комплекса противоминного вооружения, включающего АСБУ управления противоминными действиями Atlas Elektronik INCMS, ГАС миноискания Thales Type 2022 Mk III и подводные противоминные аппараты Atlas Seafox MIDS и Saab Bofors Double Eagle Mk III Mod 1.

Помимо объявления о планах передачи Украине двух тральщиков типа Alkmaar, в ходе своего визита на Украину министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила также о намерении поставить Украине самоходные паромно-мостовые парки М3 и неназываемые РЛС для обнаружения БЛА, причем и М3, и РЛС дожны быть специально заказаны промышленности. Парки М3 производятся немецким подразделением General Dynamics European Land Systems-Germany GmbH (бывшая компания EWK) европейского отделения корпорации General Dynamics - General Dynamics European Land Systems (GDELS). Кайса Оллонгрен заявила, что к настоящему времени общий объем уже оказанной Нидерландами военной помощи Украине составляет 1,2 млрд евро.

В Николаеве Кайса Оллонгрен 14 марта вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым посетила остающийся там на отстое недостроенный ракетный крейсер "Украина" (бывший "Адмирал флота Лобов") проекта 1164, однотипный с потопленным 11 месяцев назад флагманским крейсером "Москва" Черноморского флота ВМФ России.

Министры обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и Украины Алексей Резников во время посещения в Николаеве недостроенного ракетного крейсера "Украина" (бывший "Адмирал флота Лобов") проекта 1164, 14.03.2023 (с) Алексей Резников

Министры обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и Украины Алексей Резников с моделью тральщика-искателя мин типа Alkmaar (проекта Tripartite), 14.03.2023 (с) Алексей Резников

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