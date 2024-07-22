Начаты испытания головного противоминного корабля Oostende бельгийско-голландской программы

Сообщают, что 17 июля 2024 года в море на заводские ходовые испытания из Конкарно во Франции впервые вышел головной противоминный корабль нового поколения М 940 Oostende совместной бельгийско-голландской программы Mine Counter Measures (rMCM). Данный корабль предназначен для бельгийского флота. Корабль пока что не оснащен противоминным комплексом и ввод его в строй по завершении оснащения и выполнения полной программы испытаний сейчас намечен на август 2025 года.

Построенный для ВМС Бельгии головной противоминный корабль нового поколения М 940 Oostende совместной бельгийско-голландской программы Mine Counter Measures (rMCM) на испытаниях, 17.07.2024 (с) Belgium Naval & Robotics

Напомним, что в мае 2019 года консорциум Belgium Naval & Robotics в составе французских судостроительного объединения Naval Group и и французской группы ECA Group (c 2022 года называется Exail) подписал с министерством обороны Бельгии (действовавшим также и от имени министерства обороны Нидерландов) контракт стоимостью около 2 млрд евро на строительство для ВМС Бельгии и Нидерландов 12 противоминных кораблей нового поколения (по шесть единиц для каждого из флотов) по программе rMCM для замены ныне находящихся в строю тральщиков-искателей мин типа Tripartite. 600-тонные тральщики-искатели мин совместной франко-бельгийско-нидерландской программы Tripartite строились в 1980-е годы, когда было построено 15 тральщиков для ВМС Нидерландов и по десять для ВМС Франции и Бельгии.

Ранее в марте 2019 года предварительный контракт по данной программе был подписан министерствами обороны Бельгии и Нидерландов с объявленным победителем в соответствующем тендере консорциумом Belgium Naval & Robotics. Соглашение о совместной программе Бельгии и Нидерландов по приобретению 12 противоминных кораблей нового типа, а также о программе совместного приобретения четырех новых фрегатов (по два для каждой из сторон, для замены фрегатов типа М) было предварительно согласовано правительствами Бельгии и Нидерландов в ноябре 2016 года и окончательно финализовано в начале 2018 года, при этом головная роль в программе противоминных кораблей возложена на бельгийскую сторону.

Генеральным подрядчиком по строительству противоминных кораблей в консорциуме Belgium Naval & Robotics является Naval Group, которое осуществляет их постройку в рамках совместного предприятия Kership с французской судостроительной компанией Piriou. Последняя на своих верфях в Конкарно и Ланестере по субподряду осуществляет непосредственное строительство кораблей. Naval Group отвечает за проектирование кораблей, общую интеграцию систем, а также за испытания кораблей, ввод их в строй и последующую техническую поддержку в эксплуатации.

Новые противоминные корабли для ВМС Бельгии и Нидерландов, строящиеся по программе rMCM, являются необычно крупными единицами полным водоизмещением 2800 тонн. Наибольшая длина корпуса составляет 82,6 м, ширина 17 м. Дальность плавания составит более 3500 миль, наибольшая скорость хода 15,3 узла и автономность 30 суток. Экипаж 63 человека. Штатное вооружение составят 40-мм артиллерийская установка BAE Systems Bofors Mk 4 и две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки FN Sea deFNder.

Корабли получат широкий спектр дистанционно управляемых противоминных систем комплекса UMIS разработки Exail и производства Robotics. В частности, в комплект войдут автомномные подводные аппараты A18-M, буксируемые ГАС T18-M и противоминные аппараты Seascan и К-ster C, которые должны применяться с двух размещаемых на борту тральщиков дистанционно управляемых катеров Inspector 125 USV. Всего для 12 кораблей должно быть закуплено десять комплектов противоминных систем - в общей сложности 100 подводных аппаратов. Комплекс противоминного вооружения должен обеспечивать борьбу с любыми типами морских мин на глубинах до 300 м как по курсу корабля, так и загоризонтно. Кроме того, катера Inspector 125 USV будут использовать буксируемые магнитный и акустический тралы.

Противоминные корабли будут оснащены интегрированными системами управления противоминными действиями MCM Umisoft, которые, в свою очередь, будут подключены к системе управления безэкипажными средства I4 Drones разработки Naval Group. Также корабли будут оснащены БЛА вертолетного типа UMS Skeldar V200.

Все 12 кораблей франко-бельгийской программы rMCM получили наименования в честь бельгийских и голландских городов - бельгийские корабли получили названия Oostende, Tournai, Brugge, Liège, Antwerpen и Rochefort, а голландские - Vlissingen, Scheveningen, Ijmuiden, Harlingen, Delfzijl и Schiedam. Начиная с 2025 года бельгийский и голландский флоты должны получать по одному кораблю в год каждый. Головной корабль М 940 Oostende (строительный номер С371) предназначен для бельгийского флота. Его постройка была осуществлена на предприятии компании Piriou в Конкарно, где он был официально заложен 30 ноября 2021 года и фактически спущен на воду 22 февраля 2023 года, официальная церемония спуска на воду состоялась 29 марта 2023 года. Теперь он выведен на испытания.

Корпус головного корабля для ВМС Нидерландов M 840 Vlissingen был построен на верфи Piriou (Kership) в Ланестере близ Лориана, где официально заложен 14 июня 2023 года и спущен на воду 29 сентября 2023 года, после чего корпус был отбуксирован для достройки в Конкарно, где 19 октября 2023 годасостоялась официальная церемония "спуска". Его сдача намечена на конец 2025 года. Следующие пять корпусов для голландских кораблей должны по подряду строиться румынской верфью Shipyard ATG Giurgiu в Джурджу, и затем отводиться в Конкарно. Таким образом, все 12 кораблей будут достраиваться в Конкарно, а для дооснащения боевыми системами и прохождения испытаний они будут отводиться из Конкарно в арсенал Naval Group в Лориане.

Второй корабль для Бельгии М 941 Tournai был официально заложен 29 марта 2023 года и был спущен на воду 24 июня 2024 года, его сдача запланирована сейчас на март 2026 года. Третий корабль для Бельгии М 942 Brugge был официально заложен 31 декабря 2024 года, и сейчас уже начаты работы над четвертым бельгийским кораблем М 943 Liège. Второй голландский корабль М 841 Scheveningen был заложен 19 июля 2023 года, а третий голландский М 842 Ijmuiden заложен 11 июня 2024 года.

30 августа 2023 года Франция подписала меморандум о присоединении к совместной бельгийско-голландской программе rMCM. В соответствии с меморандумом, базовый проект противоминного корабля бельгийско-голландской программы rMCM будет использован в качестве основы для проектирования перспективного противоминного корабля по программе Bâtiments de guerre des Mines (BDGM) ВМС Франции.

Сообщалось, что французские корабли, предполагаемые к постройке в рамках программы rMCM / BDGM, будут отличаться от бельгийско-голландских комплексом противоминого вооружения. Если для бельгийских и голландских кораблей поставщиком комплекса противоминого вооружения выступает группа Exail (бывшая ЕСА), то французские планируется оснастить комплексом противоминого вооружения MLCM, создаваемым при головной роли группы Thales в рамках совместной франко-британской программы Système de lutte anti-mines futur / Future Mine Warfare System (SLAM-F / MMCM), и также представляющего собой комбинацию подводных и надводных дистанционно управляемых и автономных средств. Противоминные корабли по французской программе BGDM с комплексом MLCM будут заказаны в рамках второго этапа программы SLAM-F / MMCM, с заказом головной единицы в 2024 году и передачей ВМС Франции в 2028 году. Всего данных кораблей сейчас планируется построить шесть для замены остающихся в составе ВМС Франции тральщиков-искателей мин типа Tripartite. Первый этап программы SLAM-F / MMCM предусматривает развертывание в 2023-2024 годах четырех комплексов MLCM в контейнеризированном исполнении наземного базирования для защиты французских военно-морских баз.

Построенный для ВМС Бельгии головной противоминный корабль нового поколения М 940 Oostende совместной бельгийско-голландской программы Mine Counter Measures (rMCM) на испытаниях, 17.07.2024 (с) Belgium Naval & Robotics