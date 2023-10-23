Франция присоединилась к бельгийско-голландской программе противоминных кораблей

Ресурс "Naval News" сообщил, что Франция присоединилась к совместной бельгийско-голландской программе строительства противоминных кораблей нового поколения Mine Counter Measures (rMCM). Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан министерствами обороны Бельгии, Нидерландов и Франции 30 августа 2023 года. В соответствии с меморандумом, базовый проект противоминного корабля бельгийско-голландской программы rMCM будет использован в качестве основы для проектирования перспективного противоминного корабля по программе Bâtiments de guerre des Mines (BDGM) военно-морских сил Франции. Предварительно, для французского флота предполагается построить шесть противоминных кораблей по программе BDGM.

Находящийся в достройке в сухом доке французской судостроительной компании Piriou в Конкарно строящийся для ВМС Бельгии головной противоминный корабль нового поколения М 940 Oostende совместной бельгийско-голландской программы Mine Counter Measures (rMCM), сентябрь 2023 года (с) C. des Déserts

Напомним, что в мае 2019 года консорциум Belgium Naval & Robotics в составе французских судостроительного объединения Naval Group и и французской группы ECA Group (c 2022 года называется Exail) подписал с министерством обороны Бельгии (действовавшим также и от имени министерства обороны Нидерландов) контракт стоимостью около 2 млрд евро на строительство для ВМС Бельгии и Нидерландов 12 противоминных кораблей нового поколения (по шесть единиц для каждого из флотов) по программе rMCM для замены ныне находящихся в строю тральщиков-искателей мин типа Tripartite. 600-тонные тральщики-искатели мин совместной франко-бельгийско-нидерландской программы Tripartite строились в 1980-е годы, когда было построено 15 тральщиков для ВМС Нидерландов и по десять для ВМС Франции и Бельгии.

Ранее в марте 2019 года предварительный контракт по данной программе был подписан министерствами обороны Бельгии и Нидерландов с объявленным победителем в соответствующем тендере консорциумом Belgium Naval & Robotics. Соглашение о совместной программе Бельгии и Нидерландов по приобретению 12 противоминных кораблей нового типа, а также о программе совместного приобретения четырех новых фрегатов (по два для каждой из сторон, для замены фрегатов типа М) было предварительно согласовано правительствами Бельгии и Нидерландов в ноябре 2016 года и окончательно финализовано в начале 2018 года, при этом головная роль в программе противоминных кораблей возложена на бельгийскую сторону.

Генеральным подрядчиком по строительству противоминных кораблей в консорциуме Belgium Naval & Robotics является Naval Group, которое осуществляет их постройку в рамках совместного предприятия Kership с французской судостроительной компанией Piriou. Последняя на своих верфях в Конкарно и Ланестере по субподряду осуществляет непосредственное строительство кораблей. Naval Group отвечает за проектирование кораблей, общую интеграцию систем, а также за испытания кораблей, ввод их в строй и последующую техническую поддержку в эксплуатации.

Новые противоминные корабли для ВМС Бельгии и Нидерландов, строящиеся по программе rMCM, являются необычно крупными единицами полным водоизмещением 2800 тонн. Наибольшая длина корпуса составляет 82,6 м, ширина 17 м. Дальность плавания составит более 3500 миль, наибольшая скорость хода 15,3 узла и автономность 30 суток. Экипаж 63 человека.

Согласно публикации "Naval News", основывающейся на информации Главного управления вооружений (DGA) министерства вооруженных сил Франции, французские корабли, предполагаемые к постройке в рамках программы rMCM / BDGM, будут отличаться от бельгийско-голландских комплексом противоминого вооружения. Если для бельгийских и голландских кораблей поставщиком комплекса противоминого вооружения выступает группа Exail (бывшая ЕСА), то французские планируется оснастить комплексом противоминого вооружения MLCM, создаваемым при головной роли группы Thales в рамках совместной франко-британской программы Système de lutte anti-mines futur / Future Mine Warfare System (SLAM-F / MMCM), и также представляющего собой комбинацию подводных и надводных дистанционно управляемых и автономных средств. Противоминные корабли по французской программе BGDM с комплексом MLCM будут заказаны в рамках второго этапа программы SLAM-F / MMCM, с заказом головной единицы в 2024 году и передачей ВМС Франции в 2028 году. Всего данных кораблей сейчас планируется построить шесть для замены остающихся в составе ВМС Франции тральщиков-искателей мин типа Tripartite. Первый этап программы SLAM-F / MMCM предусматривает развертывание в 2023-2024 годах четырех комплексов MLCM в контейнеризированном исполнении наземного базирования для защиты французских военно-морских баз - Бреста, Шербура и Тулона, а в первую очередь базы французских морских стратегических ядерных сил Иль-Лонг.

В состав комплекса MLCM входят в том числе по два безэкипажных катера-носителя противоминных средств Halcyon совместной разработки Thales и британского отделения корпорации L3Harris. Особенностью французских кораблей станут расширенные возсожности для проведения подводных работ и действий на морском дне. Для этого, в частности, француские корабли будут оснащены соответствующими грузовыми модулями и декомпрессионными камерами, что приведет к увеличению длины корпуса на 3,6 м (до 86,2 м), а водоизмещения - примерно до 3000 тонн. Рассматривается также вопрос об установке на французские корабли новой 40-мм артиллерийской установки Nexter/Thales RapidFire, использующей телескопические выстрелы, вместо планируемых к установке на бельгийские и голландские корабли 40-мм артсистем Bofors Mk 4.

Головной корабль франко-бельгийской программы rMCM строится для бельгийского флота и получил название М 940 Oostende (строительный номер С371). Его постройка была осуществлена на предприятии компании Piriou в Конкарно, где он был официально заложен 30 ноября 2021 года и фактически спущен на воду 22 февраля 2023 году, официальная церемония спуска на воду состоялась 29 марта 2023 года. Его сдача ВМС Бельгии запланирована на конец 2024 года. Корпус головного корабля для ВМС Нидерландов M 840 Vlissingen был построен на верфи Piriou (Kership) в Ланестере близ Лориана, где официально заложен 14 июня 2023 года и спущен на воду 29 сентября 2023 года, после чего корпус был отбуксирован для достройки в Конкарно, где 19 октября состоялась официальная церемония "спуска". Его сдача намечена на 2025 год. Таким образом, все корабли будут достриваться в Конкарно, а для дооснащения боевыми системами и прохождения испытаний они будут отводиться из Конкарно в арсенал Naval Group в Лориане.

После 2025 года бельгийский и голландский флоты должны получать по одному кораблю в год. Все 12 кораблей получили наименования в честь бельгийских и голландских городов - бельгийские корабли получили названия Oostende, Tournai, Brugge, Liège, Antwerpen и Rochefort, а голландские - Vlissingen, Scheveningen, Ijmuiden, Harlingen, Delfzijl и Schiedam. Второй корабль для Бельгии М 941 Tournai был официально заложен 29 марта 2023 года, а второй голландский корабль М 841 Scheveningen был заложен 19 июля 2023 года.

Спущенный на воду головной строящийся для ВМС Нидерландов противоминный корабль нового поколения совместной бельгийско-голландской программы Mine Counter Measures (rMCM) M 840 Vlissingen, сентябрь-октябрь 2023 года (с) Pradignac & Leo, C. des Déserts и Naval Group

Изображение преполагаемого французского варианта BDGM противоминного корабля нового поколения совместной бельгийско-голландской программы Mine Counter Measures (rMCM), с оснащением 40-мм артиллерийской установкой Nexter/Thales RapidFire (с) Thales