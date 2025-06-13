Кувейт заказывает малые ракетные корветы проекта Falaj 3 в Объединенных Арабских Эмиратах

Эмиратская государственная оборонно-промышленная группа EDGE Group сообщила о подписании 3 июня 2025 года рекордного контракта стоимостью 9 млрд эмиратских дирхамов (2,45 млрд долл) на строительство для военно-морских сил Кувейта серии малых ракетных корветов проекта Falaj 3. Количество законтрактованных кораблей не сообщается, но по неофициальным сообщениям, составит восемь единиц. Постройка корветов будет вестись входящей в состав EDGE находящейся в Абу-Даби судостроительной компанией Abu Dhabi Ship Building (ADSB).

Рендерное проектное изображение малого ракетного корвета проекта Falaj 3 (с) ADSB и Leonardo

Согласно условиям контракта, EDGE обеспечит полную комплексную поставку корветов проекта Falaj 3 ВМС Кувейта, включая поставку вооружения и ракетного боезапаса, обучение личного состава и материально-техническую поддержку на протяжении эксплуатации.

Ранее в мае 2021 года ADSB заключила контракт с министерством обороны ОАЭ стоимостью 3,5 млрд дирхамов (982 млн долл) на постройку для ВМС ОАЭ четырех кораблей проекта Falaj 3 (официально именуемых "патрульными кораблями"), со сдачей всех их к концу 2026 года. Этот контракт на тот момент стал самым крупным заказом в истории ADSB. Строительство головного корабля этого проекта Р 163 Al Taf для ВМС ОАЭ было начато на верфи ADSB в Муссафе 21 декабря 2022 года. Корабль Al Taf был спущен на воду в практически полной степени готовности 14 января 2025 года и формально введен в строй ВМС ОАЭ 18 февраля 2025 года. Еще три корабля этого типа находятся в стадии строительства в Муссафе.Проект Falaj 3 был разработан по выданному со стороны ADSB в ноябре 2021 года субконтракту сингапурской компанией ST Engineering на основе проекта построенных последней для ВМС Сингапура в 1990-е годы 12 малых 550-тонных 55-метровых патрульных кораблей типа Fearless (к настоящему времени списанных).

Фактически корабли проекта Falaj 3 являются малыми ракетными корветами. Согласно данным проектанта, они имеют полное водоизмещение 680 тонн, наибольшую длину 62 м, ширину 9,5 м и осадку 4,45 м. Главная энергетическая установка четырехвальная, с четырьмя дизельными двигателями, работающими на четыре гребных винта. Наибольшая скорость хода 25-26 узлов, дальность плавания 2000 миль на крейсерской скорости 16 узлов. Экипаж 39 человек.

Весьма мощное вооружение кораблей Falaj 3 в исполнении для ВМС ОАЭ включает две двухконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет Exocet MM40 Block 3, восемь вертикальных пусковых установок ЗРК малой дальности MBDA VL MICA, 21-зарядную пусковую установку Mk 49 ЗРК ближнего действия Raytheon RAM (c зенитными ракетами RIM-116 Block 1A и Block 2), две южнокорейские 12-зарядные пусковые установки LOGIR 130-мм корректируемых ракет (с дальностью стрельбы до 36 км, формальным поставщиком этих комплексов выступает входящая в состав EDGE эмиратская компания Halcon), 76-мм/62 универсальную автоматическую артиллерийскую установку Leonardo (Oto Melara) Super Rapid c комплексом управляемого вооружения Davide (Strales) и две дистанционно управляемые артиллерийские установки EOS R400-M с 30-мм автоматическими пушками Northrop Grumman M230F.

Основной состав радиоэлектронного вооружения Falaj 3 представлен преимущественно системами производства компании Leonardo (Selex Sistemi Integrati), которая выбрана системным интегратором кораблей этого проекта. Системы производства Leonardo включают АСБУ ATHENA C Mk 2, радиолокационный комплекс общего обнаружения Kronos 3D NV НР (в составе интегрированной мачты), РЛС обнаружения надводных целей SIR-M и двухдиапазонную радиолокационную/электронно-оптическую систему управления огнем NA-30S Mk 2. Также на Falaj 3 установлены две навигационные РЛС Kelvin Hughes, две электронно-оптические системы HGH SPYNEL, комплекс связи Rohde & Schwarz NAVICS, новый комплекс РЭБ компании Elettronica и комплекс выстреливаемых помех Rheinmetall MASS.

Для ВМС Кувейта получение восьми малых ракетных корветов проекта Falaj 3 станет радикальным обновлением и усилением корабельного состава, ядро которого до сих пор составляют два ракетных катера немецкой постройки 1980-х годов, уцелевших после иракского вторжения 1990 года (оснащенных противокорабельными ракетами Exocet MM40), и восемь 245-тонных ракетных катеров проекта Combattante P37-BRL французской постройки 1998-2000 годов (несущих лишь легкие противокорабельные ракеты Sea Skua).

Для эмиратской компании ADSB кувейтский контракт означает второй радикальный прорыв на мировом судостроительном рынке, после подписания в феврале 2023 года контракта стоимостью 1 млрд евро на постройку для ВМС Анголы трех 71-метровых малых ракетных корветов по французскому проекту BR71 Mk II.

Церемония передачи ВМС ОАЭ головного патрульного корабля (малого ракетного корвета) Р 163 Al Taf проекта Falaj 3, построенного эмиратской судостроительной компанией Abu Dhabi Ship Building (ADSB, в составе группы EDGE). Абу-Даби, 18.02.2025 (с) ADSB