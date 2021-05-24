Для ВМС ОАЭ будут построены четыре малых ракетных корвета проекта Falaj 3

18 мая 2021 года находящаяся в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) судостроительная компания Abu Dhabi Ship Building (ADSB, входит в состав эмиратского государственного оборонного объединения EDGE Group) сообщила о заключении контракта с министерством обороны ОАЭ стоимостью 3,5 млрд дирхамов (982 млн долл) на постройку для военно-морских сил ОАЭ четырех патрульных кораблей (фактически малых ракетных корветов) проекта Falaj 3. Это самый крупный заказ в истории ADSB.

Рендерное изображение патрульного корабля (малого ракетного корвета) проекта Falaj 3 для ВМС ОАЭ (с) ADSB

Cообщено, что работы по постройке кораблей будут начаты на главной верфи компании ADSB в Муссафе (Абу-Даби) во второй половине 2021 года со сдачей всех четырех единиц ВМС ОАЭ к концу 2026 года.

Насколько можно судить, проект Falaj 3 разработан итальянским судостроительным объединением Fincantieri и является модифицированным и увеличенным вариантом двух построенных ранее Fincantieri по контракту 2010 года для ВМС ОАЭ патрульных кораблей (малых ракетных корветов) проекта Falaj 2, сданных в 2013 году (Р 251 Ghantoot и Р 252 Qarnen). Опцион к контракту 2010 года предусматривал строительство еще двух или четырех таких единиц в ОАЭ создаваемой при участии Fincantieri c эмиратской компанией Al Fattan Ship Industry совместной верфью Etihad Ship Building. В ноябре 2011 года Fincantieri подписало соглашение о начале реализации этого опциона на данной совместной верфи, однако в итоге данный проект тогда так и не был реализован, и теперь, видимо, к нему вернулись уже при участии ADSB.

Малый корвет проекта Falaj 2 имеет полное водоизмещение около 650 тонн, длину 55,7 метров и ширину 8,8 метра. Энергетическая установка состоит из двух дизельных двигателей MTU 16V 4000 M90 мощностью по 2720 кВт с передачами Renk и двумя винтами регулируемого шага. Максимальная скорость всего около 20 узлов. Экипаж корабля 28 человек.Вооружение Falaj 2 включает две двухконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет Exocet MM40 Block 3, две трехзарядные вертикальные пусковые установки ЗРК MBDA VL MICA, 76-мм/62 универсальную автоматическую артиллерийскую установку Leonardo (Oto Melara) Super Rapid в "стелсовском" исполнении и две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки Leonardo (Oto Melara) Hitrole-G. Основной состав радиоэлектронного вооружения производства Leonardo (Selex Sistemi Integrati) включает РЛС общего обнаружения Kronos 3D NV (в составе интегрированной мачты), РЛС обнаружения надводных целей SIR-M, системы управления оружием NA 30S и Medusa Mk 4B, и АСБУ IPN-S. Установлены таже комплекс связи Aeromaritime, навигационный комплекс GEM Elettronica, комплекс РЭБ Elettronica Seal-L и комплекс выстреливаемых помех Rheinmetall MASS.

Cудя по распространенному ADSB рендерному изображению корвета проекта Falaj 3, он будет иметь большую длину, чем Falaj 2, и будет дополнительно оснащен 21-зарядной пусковой установкой Mk 49 американского ЗРК самообороны Raytheon RAМ. Кроме того, на рендере видны две пусковые установки ракет неизвестного типа - предположительно, это южнокорейские пусковые установки 130-мм корректируемых ракет с дальностью стрельбы до 36 км.

Следует отметить, что само объединение Fincantieri по контракту 2016 года ведет строительство для ВМС Катара двух "патрульных кораблей" типа Musherib (полное водоизмещение 725 тонн, длина 63,8 метра, ширина 9,2 метра), которые также являются увеличенным вариантом кораблей проекта Falaj 2, построенных для ВМС ОАЭ.

Ранее ADSB успешно реализовала программу лицензионного строительства для ВМС ОАЭ пяти 900-тонных малых ракетных корветов проекта Baynunah (BR71) французской группы СMN.

Патрульный корабль (малый ракетный корвет) Р 251 Ghantoot проекта Falaj 2, построенный итальянским судостроительным объединением Fincantieri для ВМС ОАЭ (с) Fincantieri