Начато строительство головного эмиратского патрульного корабля проекта Falaj 3

Находящаяся в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) судостроительная компания Abu Dhabi Ship Building (ADSB, входит в состав эмиратского государственного оборонного объединения EDGE Group) сообщила о состоявшейся 21 декабря 2022 года на ее головной верфи в Муссафе церемонии первой резки стали и начала строительства для военно-морских сил ОАЭ головного из четырех заказанных патрульных кораблей (фактически малых ракетных корветов) нового проекта Falaj 3.

Рендерное проектное изображение патрульного корабля (малого ракетного корвета) проекта Falaj 3 для ВМС ОАЭ (с) ADSB и Leonardo

В мае 2021 года ADSB заключила контракт с министерством обороны ОАЭ стоимостью 3,5 млрд дирхамов (982 млн долл) на постройку для ВМС ОАЭ четырех патрульных кораблей проекта Falaj 3, со сдачей всех их к концу 2026 года. Этот контракт стал самым крупным заказом в истории ADSB.

Ранее итальянское судостроительное объединение Fincantieri по контракту 2010 года построило для ВМС ОАЭ два патрульных корабля (малых ракетных корветов) разработанного Fincantieri проекта Falaj 2, сданных в 2013 году (Р 251 Ghantoot и Р 252 Qarnen). Корабли проекта Falaj 2 имеют полное водоизмещение около 650 тонн, длину 55,7 метров и ширину 8,8 метра. Опцион к контракту 2010 года предусматривал строительство еще двух или четырех таких единиц в ОАЭ создаваемой при участии Fincantieri c эмиратской компанией Al Fattan Ship Industry совместной верфью Etihad Ship Building, однако так и не был реализован.

Теперь ВМС ОАЭ вернулись к плану постройки еще четырех схожих кораблей, однако, как сообщается, проект Falaj 3 был разработан по выданному со стороны ADSB в ноябре 2021 года субконтракту сингапурской компанией ST Engineering на основе проекта построенных последней для ВМС Сингапура в 1990-е годы 12 малых 550-тонных 55-метровых патрульных кораблей типа Fearless (к настоящему времени списанных).

Согласно опубликованным данным, эмиратские корабли проекта Falaj 3 будут иметь полное водоизмещение 641 тонну, длину 60 метров, ширину 9,5 метров и осадку до 3,4 метров. Главная энергетическая установка четырехвальная, с четырьмя дизельными двигателями, работающими на четыре гребных винта. Наибольшая скорость хода более 26 узлов, дальность плавания 2000 миль на крейсерской скорости 16 узлов. Экипаж 39 человек.

Вооружение Falaj 3, судя по распространенным ADSB рендерам, должно включать две двухконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет Exocet MM40 Block 3, 21-зарядную пусковую установку Mk 49 ЗРК ближнего действия Raytheon RAM, 76-мм/62 универсальную автоматическую артиллерийскую установку Leonardo (Oto Melara) Super Rapid c комплексом управляемого вооружения Davide (Strales), а также одну 30-мм и две 12,7-мм дистанционно управляемые установки неизвестного типа (наиболее вероятно, производства Leonardo). Особенностью вооружения корабля станет включение в его состав также двух южнокорейских 12-зарядных пусковых установок 130-мм корректируемых ракет с дальностью стрельбы до 36 км.

Основной состав радиоэлектронного вооружения Falaj 3 будет близок таковому для кораблей проекта Falaj 2 и также будет представлен преимущественно системами производства Leonardo (Selex Sistemi Integrati), которая выбрана системным интегратором кораблей нового проекта. Системы производства Leonardo будут включать новейшую АСБУ ATHENA C Mk 2, радиолокационный комплекс общего обнаружения Kronos 3D NV НР (в составе интегрированной мачты), РЛС обнаружения надводных целей SIR-M и двухдиапазонную радиолокационную/электронно-оптическую систему управления огнем NA-30S Mk 2. Также на Falaj 3 будут установлены комплекс связи Rohde & Schwarz NAVICS, новый комплекс РЭБ компании Elettronica и комплекс выстреливаемых помех Rheinmetall MASS.

Церемония первой резки стали и начала строительства для ВМС ОАЭ головного из четырех заказанных патрульных кораблей (малых ракетных корветов) нового проекта Falaj 3 на предприятии эмиратской судостроительной компании Abu Dhabi Ship Building (ADSB) в Муссафе (Абу-Даби, ОАЭ), 21.12.2022 (с) ADSB

Рендерное проектное изображение патрульного корабля (малого ракетного корвета) проекта Falaj 3 для ВМС ОАЭ (с) ADSB

Модель патрульного корабля (малого ракетного корвета) проекта Falaj 3 для ВМС ОАЭ в экспозиции военно-морской выставки NAVDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ), февраль 2021 года (с) www.edrmagazine.eu