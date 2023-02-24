Ангола заказала три корвета в Объединённых Арабских Эмиратах

Эмиратская государственная оборонно-промышленная группа EDGE Group 20 февраля 2023 года сообщила, что подписала контракт стоимостью 1 миллиард евро на постройку входящим в состав группы судостроительным предприятием Abu Dhabi Ship Building (ADSB) в Абу-Даби малых корветов проекта BR71 Mk II для военно-морских сил Анголы. Количество заказанных Анголой корветов проекта BR71 Mk II официально не раскрывается, но, по сообщениям ряда СМИ, составляет три единицы. Данные корабли должны стать самыми мощными единицами ангольского флота.

Изображение малого корвета проекта BR71 Mk II (с) EDGE Group

EDGE Group заявила, что заказанные Анголой корветы проекта BR71 Mk II будут "высокотехнологичными кораблями, оснащенными передовыми системами, включая трёхкоординатную РЛС, комплекс радиоэлектронной борьбы, защищенную связь, орудие главного калибра и ракетные комплексы классов "поверхность-поверхность" и "поверхность-воздух". Сообщается, что корветы для Анголы будут иметь полное водоизмещение более 900 тонн, длину около 71 метра и ширину 11 метров. Энергетическая установка должна включать четыре дизельных двигателя MTU с двумя рулевыми и двумя маршевыми водометами, которые обеспечат максимальную скорость хода до 30 узлов и дальностьплавания 2500 морских миль на скорости 12 уз. Запас топлива составляет 100 тонн. Экипаж 50 человек. Конкретная комплектация ангольских корветов по боевым системам пока неизвестна.

Проект BR71 Mk II был впервые представлен в 2015 году, но только теперь Ангола стала его первым заказчиком. Фактически проект BR71 Mk II разработан французской судостроительной группой CMN и является развитием её проекта BR71, по которому для ВМС ОАЭ CMN и ADSB были по контракту от января 2004 года построены шесть малых ракетных корветов типа Baynunah. Головной корвет Р 171 Baynunah был построен на верфи CMN в Шербуре и введен в строй ВМС ОАЭ в 2011 году, остальные пять строились при участии CMN на верфи ADSB в Муссафе (Абу-Даби) и были сданы эмиратскому флоту с 2012 по 2017 годы. Эти кораби имеют полное водоизмещение 915 тонн и длину 71,3 метра.

Следует отметить, что сама ADSB в настоящее время начала реализацию полученного в 2021 года контракта на постройку для ВМС ОАЭ четырех патрульных кораблей (фактически малых ракетных корветов) проекта Falaj 3, весьма близких по облику и размерам к проекту BR71 Mk II. Проект Falaj 3 разработан по выданному ADSB подрядному контракту сингапурским объединением ST Engineering и должен иметь полное водоизмещение около 650 тонн и длину 60 метров.

Головной корвет Р 171 Baynunah проекта BR71 ВМС ОАЭ (с) CMN