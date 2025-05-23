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Вестник Мордовии

Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Современные военные конфликты в который раз демонстрируют, что сражающимся на земле мотострелкам необходима боевая техника с хорошим бронированием, способным выдерживать прямые попадания артиллерийских снарядов, выстрелов реактивных противотанковых гранатометов и управляемых ракет.

Некоторые отечественные специалисты о тяжелых БМП заговорили еще после октябрьской войны 1973 года на Ближнем Востоке. Правда, тогда все так и осталось на уровне обсуждений. Потребность в такой технике еще раз выявилась во время нахождения в Афганистане частей 40-й общевойсковой армии, но там все ограничилось модернизацией БМП-2 в версию БМП-2Д, получившей дополнительное бронирование и утерявшей способность преодолевать водные преграды вплавь. Интересно, что с выведенных в СССР "двоек" на заводах снимали "афганскую" защиту, снова превращая их в "поплавки".

Позже, после ряда конфликтов на постсоветском пространстве, в 90-е годы вновь заговорили о необходимости тяжелых, на танковом шасси, БТР и БМП. В это время появились реальные образцы на платформах Т-55 и Т-72. Причём, это были реальные, выполненные в металле бронемашины. К сожалению, БТР-Т не нашел применения, но боевая машина огнеметчиков, являвшаяся, по сути, бронетранспортером оказалась в войсках.

Уникальной по многим характеристикам можно считать тяжелую БМП на платформе "Армата". По своим возможностям она и сейчас превосходит все зарубежные машины. Вес ее, по данным, которые были обнародованы на международных военно-технических форумах "Армия", равняется 55 тоннам. Экипаж -3 человека, а десант 9 человек. Мощность двигателя - 1500 л.с. Максимальная скорость по шоссе -75 км/ч. Мощная 57-мм пушка может уничтожить не только любую БМП стран НАТО, но и способна доставить много неприятностей даже основным боевым танкам. Правда, для борьбы с ними предусмотрено применение имеющихся ПТУР.

По мнению ряда экспертов, тяжелые БМП сейчас даже более необходимы, чем танки. В то же время не исключено, что уже в скором будущем в мире появятся боевые машины, объединяющие возможности танков и БМП.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2Д
Т-55
Т-72
Проекты
NATO
2 комментария
№1
23.05.2025 10:01
"Причём, это были реальные, выполненные в металле бронемашины. К сожалению, БТР-Т не нашел применения, но боевая машина огнеметчиков, являвшаяся, по сути, бронетранспортером оказалась в войсках."  К чести начальника войск РХБЗ.Но дело в том что их количество не превышало десяток-другой. Хотя без защиты от дронов основанной на перспективных разработках,что данная тяжёлая БМП,что старенькая БМП-2 проблема одна, дроны-камикадзе.
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№2
23.05.2025 13:04
Зависит от того, как расшифровывать термин "будущее". Планируется ли транспорт людей первых порядках.
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