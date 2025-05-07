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САУ М109 на Украине: китайская оценка

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САУ М109 на Украине: китайская оценка
САУ М109 на Украине: китайская оценка.
Источник изображения: invoen.ru

Анализ публикаций в специализированных военно-технических изданиях КНР позволяет утверждать, что китайские специалисты самым пристальным образом наблюдают за применением подразделениями ВС Украины крупнокалиберной самоходной артиллерии американского и европейского производства. Этот интерес обусловлен тем, что подобная информация крайне важна для корректировки тактических приемов и внесения коррективов в наставления для подразделений Сухопутных войск Народной освободительной армии Китая (НОАК), укомплектованных САУ калибра 155 мм на колесном и гусеничном ходу.

Как известно, на вооружении ВСУ странами коллективного Запада передано около 100 гусеничных САУ М109 в различных модификациях M109L (Италия, 40 ед.), М109А4 (США, 20 ед.), М109А3GN (Норвегия, 22 ед.), а также М109А3DK и M109A4BE (Бельгия). В период с июня 2022 по июль 2024 года артиллерийские подразделения ВСУ в ходе боевых действий потеряли не менее 17 САУ М109 (поражены в ходе контрбатарейной борьбы). Также, 4 САУ стали жертвами барражирующих боеприпасов «Ланцет». Суммарные потери составляют около 20% от объема переданных вооружений.

Достоверно известно, что украинские военные пытаются защищать данные САУ с помощью дополнительных решетчатых экранов, устанавливаемых кустарным способом. Западные кураторы не беспокоятся вопросом повышения боевой живучести своих поставок, поскольку начиная с 1963 года в США изготовлено около 7000 ед. артиллерийских установок этой серии.

САУ М109, переданные ВСУ Норвегией

По данным китайских источников, дополнительно около 30% САУ М109 находятся на ремонте поскольку получают серьезные повреждения от близких разрывов снарядов. Недостаточная толщина брони боковой проекции корпуса и башни позволяет осколкам российских снарядов калибра 152 мм поражать важнейшие элементы конструкции САУ.

Кроме того, основной причиной вывода М109 из строя является утечка жидкости в системе охлаждения двигателя, что приводит к перегреву и вынужденной буксировке в ремонтные цеха. Суммарная стоимость ремонта составляет 800 млн. долл. США. Пентагон средства на материально-техническое обслуживание не выделяет.

В дополнение к вышесказанному, китайские наблюдатели отмечают, что орудие 3М185, применяемое в САУ М109, переданных ВСУ, позволяет делать выстрел стандартным боеприпасом на дальность не более 24 км, а снаряд с донным газогенератором позволяет поражать цель на дальности до 30 км, и только снаряд М982 «Экскалибур» способен достичь дальности 37 км. 

Скорострельность артиллерийской установки в режиме «огневой налет» составляет не более 4 выстр/мин. При продолжительном ведении огня орудие позволяет безопасно совершать 2 выстр/мин. Данное обстоятельство обусловлено тем, что при высоком темпе стрельбы возможно размягчение некоторых элементов казенной части орудия.

В случае применения высокоточных снарядов М982 «Экскалибур» интервал между выстрелами должен составлять не менее 1 минуты. Однако, американские специалисты признают, что существующая техника и оборудование подразделений РЭБ ВС РФ снизили эффективность М982 ступенчато с 70% в начале СВО до 10% к лету 2023 года.

В этой связи отметим, что по причине ошибок в работе систем управления огнем (СУО) САУ «Цезарь» в ходе боевой работы наблюдается недолет до цели в диапазоне от 600 до 1000 м. Кроме того, СУО французской САУ не отличается высокой стабильностью – отключается внезапно. В свою очередь, в ходе боевого применения САУ немецкого производства PzH-2000 установлено, что их моторы регулярно перегреваются, автоматы заряжания являются капризными в эксплуатации, а также систематически происходит заклинение затвора орудия. 

По оценкам китайских специалистов, российским артиллеристам для установлении контроля над полем боя необходимо располагать 500 САУ 2С19М2 «Мста-С», для обеспечения работы которых необходимо не менее 100 разведывательных БПЛА серии «Орлан» . Также, должен быть создан боекомплект в объеме 100 000 снарядов «Краснополь-М2»

По материалам китайских специализированных изданий

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M109
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