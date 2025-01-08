САУ «Мста-СМ2» на СВО: зарубежная оценка.

Анализ публикаций в специализированных военно-технических изданиях КНР позволяет определить круг вопросов боевого применения самоходной ствольной артиллерии в специальной военной операции ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Одним из наиболее примечательных образцов САУ, применяемых ВС РФ в продолжающемся вооруженном конфликте является 2С19М2 «Мста-СМ2» (также известна, как 2С33).

К положительным свойствам данной САУ китайские специалисты относят применении модифицированных электронных компонентов (в том числе частично цифровая система управления огнем / СУО), позволяющих использовать оцифрованные карты местности, улучшенный приемник сигнала спутниковых систем глобального позиционирования GPS/ГЛОНАСС.

По оценкам китайских специалистов, данная модификация САУ является лучшим серийным образцом подобного типа вооружений, поскольку по причине высокой стоимости и технической сложности 2С35 руководство МО РФ не готово разрешить боевое применения «Коалиции-СВ» в рамках СВО. По аналогичным причинам не допущены к боевому применению имеющиеся основные боевые танки Т-14 «Армата».

Батарея САУ «Мста-СМ2» на огневой позиции

К недостаткам «Мста-СМ2», которые наиболее остро проявились в рамках СВО китайские специалисты относят: отсутствие цифровой СУО и автоматической системы ориентации в пространстве, низкая надежность гидравлических компонентов, низкая живучесть механических систем (САУ не способна преодолевать более 150 км – высокий процент механических поломок), отсутствие полноценного комплекта инструмента и запасных частей, низкая ремонтопригодность в условиях полевых мастерских.

По данным китайских источников, российские военные еще в 2017 году на основе опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике подготовили аналитический документ о целесообразности принятия на вооружение колесных САУ, которые обладают рядом серьзных преимуществ над гусеничными образцами.

Помимо того, отмечается низкий уровень безопасности экипажа по причине отсутствия броневой перегородки между обитаемым отсеком и укладкой боеприпасов.

Представители корпорации «НОРИНКО» отмечают, что «Мста-СМ2» обладает высокой скорострельностью (стабильно 8 встр/мин), отличной маневренностью в сложных условиях мягких и зыбучих грунтов на территории Украины, а также большим запасом возимого боекомплекта (50 выстрелов).

Особо подчеркнуто, что при применении защитного комплекта «Накидка» в 1,5 раза может быть снижена заметность боевой машины в радиолокационном, ИК и оптическом диапазонах.

Благодаря детальному анализу фото и видеоинформации китайскими специалистами установлено, что большинство САУ «Мста-СМ2», действующих в зоне СВО получили дополнительные защитные экраны (установлены на расстоянии не менее 50 см от корпуса), а стволы орудий закрыты маскировочными сетями с применением специальных тканей, снижающих тепловую заметность.

САУ «Мста-СМ2» с защитным экраном

За первые два года СВО китайскими наблюдателями зафиксированы следующие случаи боевых потерь 2С19М2, а именно: одна САУ уничтожена огнем украинской артиллерии 18 июля 2022 года, 5 ед. 2C19M2 уничтожено ответным огнем из РСЗО М142 HIMARS в ноябре 2022 года, а также 5 ед. 2С19М2 уничтожено в июне 2023 года. Установлено, что две установки «Мста-СМ2» потеряно в результате разрывов боеприпасов в казенной части орудий (20.05.203 и 04.10.2023) – вероятно по причине применения северокорейских боеприпасов.

Благодаря взаимодействию с разведывательным БПЛА «Орлан-30» «Мста-СМ2» способна эффективно применять снаряды «Краснополь-М2» с полуактивным лазерным наведением на дальности до 26 км. Это позволяет с высокой точностью наносить удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ (огневого могущества одного снаряда достаточно для полного разрушения одноэтажного строения – наиболее часто выбираемые ВСУ для расположения штабов, пунктов управления, пунктов связи) и уничтожать отдельные цели – орудия буксируемой артиллерии, САУ (в частности М109 разных модификаций) ОБТ, установки РСЗО. По данным китайских источников, российские предприятия смогли разработать модифицированный вариант данного боеприпаса под обозначением «Краснополь-Д», который обладает повышенной дальностью полета.

При применении усиленного заряда САУ 2С19М2 способна вести огонь «Краснополем-Д» на дальность до 43 км – вероятно благодаря модифицированному орудию 2А79. Налаживание серийного производства новейших снарядов и зарядов к ним позволит российским военным повысить эффективность артиллерийского огня и перенаправить часть устаревших САУ на выполнение других задач – китайские наблюдатели отмечают высокую эффективность применения гаубицы в качестве штурмовых орудий в ходе боевых действий в населенных пунктах.

Китайские специалисты отмечают, что при ограниченном количестве 2С19М2 «Мста-СМ2» на фронте российские артиллеристы организуют группы контрбатарейной борьбы (КББ) в составе 2-3 орудий. Для них определяют районы боевого патрулирования (площадью 100 кв.км.) с определенными маршрутами движения, на которых распределены подготовленные точки боепитания и заправки ГСМ. Подобный тактический прием в значительной мере отражает возможности ВС РФ и отвечает требованиям по ведению КББ в условиях СВО.

По материалам китайских специализированных изданий

Максим Казанин