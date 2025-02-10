Боеприпас «Краснополь-М2»: опыт применения в СВО на Украине.

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, располагающие самоходными артиллерийскими установками 2С19М1 «Мста-С», буксируемыми орудиями 2А65 «Мста-Б» и Д20 с начала специальной военной операции располагали крайне ограниченным боекомплектом корректируемых боеприпасов 3ОФ39 «Краснополь-М2» – не более 10% от общего объема. Однако, даже это количество позволило российским военнослужащим в ходе контрбатарейной борьбы с М777 к октябрю 2022 года уничтожить не менее 10 (по другим данным 15) гаубиц американского производства.

С учетом роста интенсивности боевого применения артиллерии в борьбе с бронетехникой, командными пунктами и РЛС контрбатарейной борьбы и другими целями ВС РФ к июлю 2023 года полностью исчерпали запасы 3ОФ39, изготовленных ранее. Достоверно известно, что уже в августе 2023 года Тульское КБП завершило многолетнюю работу по повышению точности и надежности боеприпаса «Краснополь-М2», который получил 6 рулевых поверхностей в хвостовой части (повышена стабильность на траектории), а также новую боевую часть с увеличенной до 11 кг (ранее 6,5 кг) массой взрывчатого вещества.

Корректируемый артиллерийский снаряд 3ОФ39М «Краснополь-М2»

В настоящее время 3ОФ39 обладает достаточным огневым могуществом, чтобы полностью уничтожить любой основной боевой танк или бронемашину. Представляется возможным утверждать, что 3ОФ39 – это достаточно простой в применении, надежный, недорогой и точный боеприпас среди аналогичных на мировом рынке.

Согласно полученным данным, «Краспополь-М2» поражает подсвечиваемую лазером цель (в основном благодаря БПЛА «Орлан-30») на дальности от 3 до 25 км с вероятностью 98%. Отклонение от точки прицеливания при обстреле цели типа «танк» составляет всего 0,9 м.

БПЛА «Орлан-30»

Начиная с октября 2023 года объем производства 3ОФ39 увеличен в 25 раз, т.е. ежегодный объем выпуска увеличен с 2000 ед. до 50000 ед. При таком объеме производства каждое российское орудие калибра 152 мм сможет выполнять не менее 30 выстрелов в сутки используя 3ОФ39.

Достоверно известно, что в течение 2022 и 2023 годов российские артиллеристы наиболее активно применяли боеприпас «Краснополь-М2» на Запорожском направлении, на линии Сватово-, южном участке Донецкого направления, в ходе боев за Харьков, а также в «Бахмутской мясорубке». Только за 2023 год благодаря 3ОФ39 российские артиллеристы уничтожили не менее 700 единиц бронированной техники противника.

В марте 2024 г. зафиксированы следующие случаи поражения целей на территории Украины с использованием 3ОФ39, а именно:

01.03.2024 уничтожена пусковая установка ЗРК Бук-М1, бензовоз и склад хранения зенитных ракет в Сумской области,

27 марта 2024 уничтожена гаубица FH-70 в районе населенного пункта Северск. Также в одном из районов уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Представляется возможным утверждать, что «Краснополь-М2» является одним из самых эффективных боеприпасов российского производства – занимает третьем место по количеству пораженных целей после БПЛА «Ланцет» и противотанковой ракеты комплекса «Корнет». На четвертом месте находится легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие-305».

Благодаря применению 3ОФ39 возросла эффективность буксируемых орудий типа Д-20, которые после капитального ремонта получили некоторые бригады ВС РФ, действующие на Донецком направлении. С учетом российского опыта Командование СВ НОАК в октябре 2023 года приняло решение провести дополнительную подготовку артиллерийских бригад 77-й и 80-й общевойсковых армий в условиях Тибетского военного района, на вооружении которых находятся буксируемые орудия «Тип 83» - копия советской Д-20.

Максим Казанин

По материалам китайских специализированных изданий