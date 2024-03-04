БПЛА «Ланцет-3»: китайская оценка по опыту СВО.

Анализ специальной военной операции ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины, проводимый научными сотрудниками Академии военных наук КНР, показывает, что для современного вооруженного конфликта переменной интенсивности характерно повсеместное применения дронов-камикадзе, что обусловлено, как их тактико-техническими характеристиками, так и стоимостью производства. Фактически, дроны-камикадзе стали неотъемлемым элементом различных боевых мероприятий, направленных на борьбу с широким спектром целей от живой силы противника в простейших траншеях/окопах до тщательно замаскированной бронетехники и артиллерии. Одно из ведущих мест по интенсивности применения силами ВС РФ занимает БПЛА «Ланцет-3»

Согласно полученным данным, подразделения ВДВ и ССО ВС РФ применяют БПЛА «Ланцет-3» (производство компании «ZALA AERO GROUP», подразделение концерна «Калашников») в рамках проводимой СВО начиная с 21 мая 2022 года, поскольку огневого могущества БПЛА Куб-БЛА (изделие того же производителя) для борьбы с подразделениями противника недостаточно.

Барражирующий боеприпас Куб-БЛА

Китайским специалистам известно, что ВС РФ начали опытно-боевую эксплуатацию «Ланцет-3» в Сирийской Арабской Республике еще в 2019 году. Где успешно поражали как стационарные, так и подвижные цели.

В отношении БПЛА «Ланцет-3» представители профильных предприятий ОПК КНР отмечают, что российским конструкторам удалось создать достаточно эффективное средство борьбы с живой силой и бронетехникой противника. В отношении производства рассматриваемого БПЛА китайские аналитики отмечают высокое качество композитных материалов планера и Х-образную схему оперения. Последняя обеспечивает высокую маневренность и управляемость аппарата (данный аспект крайне важен, поскольку при пикировании на цель скорость дрона может достигать 300 км/ч).

Российские конструкторы располагают возможностью в перспективе серьезно повысить боевые возможности «Ланцета-3», а именно за счет установки АКБ большей емкости. Благодаря катапультному старту у российских военных есть возможность оперативно запустить несколько БПЛА.

По данным китайских источников, рассматриваемый БПЛА в значительной мере состоит из импортных комплектующих гражданского назначения – система связи, управления и навигации, АКБ и электродвигатель (AXi3550 пр-во Чехия).

БПЛА «Ланцет-3»

Большинство китайских аналитиков отмечает, что профильные органы государственного управления РФ (Министерство промышленности и торговли) провалили задачу по импортозамещению. Вместе с тем, даже в условиях введения Западом значительного количества санкций, некоторые европейские поставщики комплектующих, используемых в продукции компании «ZALA AERO GROUP» продолжают поставки в интересах российского производителя, поскольку выполнение в угоду США санкционных требований приведет к банкротству и закрытию европейских предприятий.

По оценкам китайских специалистов, использование гражданских компонентов в конструкции БПЛА «Ланцета-3» обусловило его низкую стоимость – 2200 долл. США, что практически в 3 раза ниже, чем у американского барражирующего боеприпаса «Switchblade-600». Кроме того, огневое могущество боевой части (БЧ) у БПЛА российского производства также значительно выше, чем у продукта ВПК США.

Достоверно известно, что данный БПЛА может быть оснащен либо осколочно-фугасной, либо термобарической БЧ, эффективность которых обеспечена за счет применения дистанционного взрывателя. Благодаря массе 5 кг огневого могущества осколочно-фугасной БЧ достаточно для борьбы с основными боевыми танками – при отвесном пикировании на цель. Наибольшая эффективность достигается в случае борьбы с живой силой противника, расположенной в окопах-траншеях.

Китайские эксперты обращают внимание на высокое качество оптико-электронной системы наведения, которая позволяет оператору БПЛА «Ланцет-3» уверенно обнаруживать даже замаскированную бронетехнику. Благодаря инфракрасному каналу у оператора БПЛА есть возможность применять «Ланцет-3» в ночное время. С учетом низкой шумности электродвигателя рассматриваемый аппарат кроме физического ущерба противнику негативно воздействует на морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ.

В дополнение к вышесказанному отметим, что ранее руководство МО РФ не предавало значения рассматриваемым БПЛА. Российская же СВО на Украине показала, что практический каждый взвод ВДВ или группа ССО ВС РФ нуждаются в поддержке в виде «Ланцета-3», который способен скрытно сблизится с противником, обнаружить его и частично вывести технику из строя. В свою очередь наземные силы используют такой удар с воздуха для внесения паники в ряды противника в интересах большей эффективности выполнения боевой задачи.

В настоящее время, компании «ZALA AERO GROUP» необходимо лишь наращивать объемы производства БПЛА «Ланцет-3», хотя и Куб-БЛА также вполне эффективны на украинском фронте.

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий