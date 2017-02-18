Начата постройка головного итальянского боевого корабля типа РРА



Проектное изображение корвета РРА разработки компании Leonardo-Finmeccanica

Источник: ВМС Италии Проектное изображение корвета РРА разработки компании Leonardo-FinmeccanicaИсточник: ВМС Италии

13 февраля 2017 года на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Мудджиано в Специи состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало постройки для ВМС Италии головного "многоцелевого патрульного корабля" типа Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA), под которым фактически скрывается достаточно крупный многоцелевой фрегат нового поколения. Сдача его итальянскому флоту запланирована на май 2021 года.

Модель корабля типа PPA Источник: fincantieri.com

Постройка для ВМС Италии шести "патрульных кораблей" типа РРА (общая плановая стоимость шести единиц 2,62 млрд евро, с опционом еще на четыре корабля) была предусмотрена в принятом итальянским парламентом в конце 2014 года Законом о флоте (Legge Navale) с общей стоимостью финансирования 5,428 млрд евро. Помимо строительства шести "патрульных" кораблей типа РРА, данный закон предусматривал постройку для итальянского флота универсального десантного корабля LHA (УДК, плановой стоимостью 844 млн евро), корабля комплексного снабжения LLS (плановая стоимость 325 млн евро, был начат постройкой как Vulcano на верфи Fincantieri в Рива Тригозо в Генуе 12 июля 2016 года) и двух многоцелевых скоростных катеров для сил специального назначения UNPAV (40 млн евро, постройку ведет компания Intermarine). Контракты на первые шесть кораблей РРА и корабль LLS были выданы объединению Fincantieri 7 мая 2015 года.

Фактически командование ВМС Италии после утверждения Закона о флоте протащило значительное увеличение размеров и стоимости планируемых к строительству по данному акту боевых кораблей. Так, УДК Trieste к моменту выдачи на него контракта "вырос" с заявленных флотом при обсуждении Закона годом ранее 20 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 180-190 метров до 33 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 245 метров, превратившись в полноценный авианесущий корабль с планируемым базированием истребителей F-35B и контрактной стоимостью 1,135 млрд евро (при том, что находящийся сейчас в составе ВМС Италии авианосец Cavour имеет 30 тысяч тонн полного водоизмещения и длину 244 метра).

Аналогичную "эволюцию" проделал и проект РРА, "увеличившись" в "полной" версии с 4500 тонн полного водоизмещения и длины 120 метров до полного водоизмещения 6280 тонн и длины 143 метра, что сделало его сопоставимым с итальянскими фрегатами типа FREMM (полное водоизмещение 6900 тонн и длина 144 метра).

Корабль РРА получил мощную комбинированную дизель-газотурбинно-электрическую установку, включающую два дизеля MTU 20V800 M91L мощностью по 13 тыс л.с., форсажную газовую турбину Avio Aero/GE Marine Solutions 32 LM2500+G4 мощностью 43 тыс. л.с., четыре дизель-генератора MAN GenSets 12V175D мощностью по 2200 л.с. и два электродвигателя мощностью по 2500 л.с. Скорость хода под дизелями должна достигать 25 уз, а полного - 33-35 уз. Дальность плавания составит 5000 миль на 15 уз.

Весьма впечатляющим стало и радиоэлектронное вооружение "патрульного корабля", которое должно включать в "полной" конфигурации создаваемый Leonardo двухдиапазонный радиолокационный комплекс с АФАР (С и Х диапазоны), обеспечивающий в том числе возможности противоракетной обороны (!), и буксируемую и подкильную ГАС. Вооружение корабля должно включать зенитный ракетный комплекс SAAM-ESD с 16 вертикальными пусковыми установками ЗУР Aster 15 и Aster 30, восемь противокорабельных ракет комплекса Teseo/Otomat Mk 2A Evolutio, 127-мм/64 артиллерийский комплекс Leonardo LW с системой управляемого вооружения Vulcano, 76-мм/62 артиллерийский комплекс Leonardo Super Rapid с системой управляемого вооружения Strales/Davide, две 25-мм артиллерийские установки Leonardo KBA, шесть 324-мм и два 533-мм торпедных аппаратов, комплексы противоторпедной защиты. В ангаре должно обеспечиваться постоянное базирование двух вертолетов NH90 или одного AW101. Экипаж в полной конфигурации должен насчитывать 171 человека.

Всего к настоящему времени итальянский флот законтрактовал Fincantieri семь кораблей РРА, общая стоимость которых составляет уже 3,9 млрд евро. Все они должны быть построены на верфях в Мудджиано и Рива Тригозо со сдачей с 2021 по2026 годы. При этом семь кораблей разделены на три группы по конфигурациям - два корабля должны быть серии "Light", три - "Light Plus" и два - "полной" "Full".

Первые два корабля (головной из которых и был начат постройкой 13 февраля 2017 года) должны строиться в серии "Light", имея полное водоизмещение около 5830 тонн и длину 133 метра. Они будут оснащены "урезанным" РЛК с АФАР только Х-диапазона, менее функциональным ЗРК, сокращенными средствами РЭБ и не иметь буксируемой ГАС. Корабли "Light Plus" при тех же уменьшенных размерениях будут иметь РЛК с АФАР только С-диапазона и полноценный ЗРК SAAM-ESD. Наконец, корабли "полной" конфигурации, головной из которых должен быть сдан в 2024 году, должны иметь увеличенные размеры и получить полный вышеописанный набор огневых и радиоэлектронных средств, включая двухдиапазонный радиолокационный комплекс с АФАР (С и Х диапазонов),буксируемую ГАС и ЗУР Aster 30 Block 1NT с противоракетными возможностями.

ВМС Италии заявили также опцион еще на три корабля типа РРА, а общие планы постройки кораблей этого типа во все более совершенствующихся модификациях простираются до 16 единиц к 2035 году.