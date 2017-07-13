Начато строительство итальянского универсального десантного корабля

12 июля 2017 года на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало постройки для ВМС Италии универсального десантного корабля (строительный номер С.6260, предполагаемое название Trieste). Сдача его итальянскому флоту запланирована на 2022 год.

Проектное изображение начатого постройкой для ВМС Италии на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя универсального десантного корабля (с) Fincantieri

Постройка для ВМС Италии универсального десантного корабля (УДК, - Landing Helicopter Dock, LHD) была предусмотрена в принятом итальянским парламентом в конце 2014 года Законом о флоте (Legge Navale) с общей стоимостью финансирования 5,428 млрд евро. Помимо строительства УДК, данный закон предусматривал постройку для итальянского флота также шести (затем семи) больших "патрульных кораблей" типа РРА (общая плановая стоимость шести единиц была заявлена 2,62 млрд евро, с опционом еще на четыре корабля, головной корабль РРА был начат постройкой на верфи Fincantieri в Мудджиано в Специи 13 февраля 2017 года), корабля комплексного снабжения LLS (плановая стоимость 325 млн евро, был начат постройкой как Vulcano на верфи Fincantieri в Рива Тригозо в Генуе 12 июля 2016 года) и двух многоцелевых скоростных катеров для сил специального назначения UNPAV (40 млн евро, постройку ведет компания Intermarine).

Фактически командование ВМС Италии после утверждения Закона о флоте протащило значительное увеличение размеров и стоимости планируемых к строительству по данному акту боевых кораблей. В результате УДК к моменту выдачи на него контракта "вырос" с заявленных флотом при обсуждении Закона годом ранее 20 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 180-190 метров до 32 тысяч тонн полного водоизмещения и длины 245 метров, превратившись в полноценный авианесущий корабль (именуемый "многоцелевым УДК") с планируемым базированием истребителей F-35B (при том, что находящийся сейчас в составе ВМС Италии авианосец Cavour имеет 30 тысяч тонн полного водоизмещения и наибольшую длину 244 метра). Корабли типа РРА также превратились фактически в большие многоцелевые фрегаты нового поколения, с общей стоимостью семи законтрактованных кораблей в 3,9 млрд евро.

Контракт стоимостью 1,126 млрд евро на постройку УДК был выдан министерством обороны Италии 1 июля 2015 года консорциуму Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), образованному объединениями Fincantieri и Finmeccanica (ныне Leonardo). Из указанной стоимости контракта на долю Fincantieri приходится 853 млн евро и на долю Leonardo - 273 млн евро. Постройка корпуса корабля будет осуществляться на верфи Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия, а после спуска на воду корабль будет отбуксирован для достройки на верфь Fincantieri в Мудджиано в Специи.

Предполагается, что после ввода в строй новый УДК заменит в составе ВМС Италии легкий авианосец Giuseppe Garibaldi, находящийся в строю с 1985 года.

Новый итальянский УДК в утвержденном к строительству облике является крупным кораблем стандартным водоизмещением 25816 тонн и полным водоизмещением 32306 тонн. Наибольшая длина 245 м, длина между перпендикулярами 213,4 м, наибольшая ширина 36 м, осадка 7,2 м. Корабль получит комбинированную двухвальную дизель-газотурбинную главную энергетическую установку по схеме CODOG, включающую две форсажные газовые турбины Rolls-Royce MT30 мощностью по 48500 л.с., два дизельных двигателя MAN 20V32/44CR по 15000 л.с. и два электромотора малого хода. Для выработки электроэнергии используются четыре дизель-генератора MAN 9L32/44CR мощностью по 5200 КВт. Скорость полного хода 25 уз, экономического - 16 уз, малого (под электромоторами) - 10 уз. Дальность плавания экономическим ходом 7000 миль, автономность 30 суток.

Корабль имеет вместимость 1064 человека, из которых 460 человек штатная численность экипажа с авиагруппой, а 604 человека - десанта. В перегрузочном варианте возможно размещение на борту более 700 десантников либо эвакуируемых. УДК оснащен танковым трюмом площадью более 1200 кв м (способным принимать технику массой до 60 т) и доковой камерой размерами 50 на 15 м, вмещающей четыре танкодесантных катера типа LCU или один десантный катер на воздушной подушке американского типа LCAC.

Корабль обеспечивает постоянное базирование 12 крупных вертолетов типа AW101 или NH90, или,в качестве альтернативы, шести самолетов F-35B и четырех вертолетов. На полетной палубе имеются девять площадок для вертолетов.

В отличие от УДК других стран мира, итальянский корабль должен получить весьма мощное радиоэлектронное оборудование и вооружение, включая радиолокационный комплекс Leonardo Kronos Dual Band (Kronos StarFire) в варианте с РЛС с АФАР Х-диапазона (возможна также установка полного варианта комплекса с антенной также С-диапазона) и РЛС Leonardo Kronos Power Shield с АФАР L-диапазона. Устанавливаются РЛС управления полетами авиации Leonardo SPN-720, АСБУ Leonardo CMS SADOC Mk 4 и буксируемая ГАС Leonardo Black Snake (в основном для противоторпедной защиты), а также мощные средства РЭБ, включая комплекс выстреливаемых помех Leonardo ODLS-20. Вооружение должно включать 16 вертикальных пусковых установок Sylver A50 для ЗУР Aster 15 или САММ, три 76-мм универсальных артиллерийских комплекса Leonardo Super Rapid Strales и три 25-мм и шесть 12,7-мм дистанционно управляемых установок производства Leonardo.

Церемония первой резки стали в ознаменование начала постройки для ВМС Италии на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя универсального десантного корабля (с) Fincantieri

Проектное изображение начатого постройкой для ВМС Италии на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя универсального десантного корабля (с) Fincantieri